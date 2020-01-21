 Четверо лідерів профспілки шахтарів оголосили голодування у Львівській області

Про це повідомив у Facebook глава Конфедерації незалежних профспілок України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
"Голодування на знак протесту проти невиплати зарплати оголосили керівниця регіональної організації Незалежної профспілки гірників України м. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта "Лісова"), глави ППО НПГУ шахт "Межирічанська", "Степова" та "Червоноградська" ДП "Львіввугілля"- Василь Лесняк, Василь Семканич і Валерій Бабій відповідно", - повідомив він.
За словами Волинця, голодуючі перебувають у приміщенні Львівської ОДА. Вони не збираються залишати будівлю, поки не буде вирішено питання заборгованості перед гірниками.
Профспілкові працівники вимагають, щоб в.о. голови Львівської ОДА терміново доповів президенту про критичну заборгованість і кризу в галузі.
"Станом на 16.01 зарплатна заборгованість перед ДП Львіввугілля становить 317 790 000 дол (грудень, листопад, частково жовтень 2019)", - зазначив Волинець.
И шо? Пусть не капризничают. Сейчас всем тяжело. Вон, министр образования, со своими 36 штуками вообще на панель собралась, чтобы выжить.
просто сцарь не знает, бояре плохие
Источник: https://censor.net.ua/n317113Ю2
Советницы губернатора Николаевщины получили в декабре по 40 тыс грн зарплаты Январь 21, 2020Без рубрикиКомментарии
Советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.
Об этом свидетельствуют данные о зарплатах чиновниц, которые предоставили в Николаевской облгосадминистрации на информационный запрос местного издания «НикВести«.
Как отмечает издание, средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года по данным Государственной службы статистики составила 9904 гривны.
Марина Волошенюк
Алла Мочалова
Марина Волошенюк, которая четвертый месяц работает на должности руководителя патронатной службы, отработала в декабре 15 рабочих дней. Ее должностной оклад составил 6782 гривен.
Столько же она получила в качестве надбавки «за интенсивность труда», также Марина Волошенюк получила в декабре премию в размере 10 тысяч 189 гривен и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере 24 тысячи 917 гривен.
За 6 дней отпуска Марина Волошенюк получила 4 тысячи 983 гривны.
Всего за декабрь ей начислили 53,7 тысячи гривен, но с учетом налогов фактически на руки Марина Волошенюк получила 43 тысячи 247 гривен заработной платы.
Советница губернатора Алла Мочалова, которая также работает с конца сентября в команде Александра Стадника, отработала в декабре 21 день, ее оклад составил 5721 гривен.
Столько же ей начислили в качестве надбавки «за интенсивность труда», еще 8,5 тысячи гривен составила премия и 6,5 тысячи гривен - это зарплата за 5 дней командировки.
20,6 тысячи гривен Алла Мочалова получила в качестве материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.
Всего за декабрь Алле Мочаловой начислена заработная плата в размере 48 тысяч гривен, фактически она получила на руки 38,7 тысячи гривен зарплаты.
Стоит отметить, что у главы Николаевской ОГА Александра Стадника есть еще одна советница - Алена Хритченко.
Ее зарплата в декабре составила 22,4 тысячи гривен. Ее должностной оклад составил 7,5 тысячи гривен, премия - 11,2 тысячи гривен.
Деятельность патронатной службы главы Николаевской ОГА регулируется соответстувующим положением, согласно которого советники осуществляют работу с документами, участвуют в подготовке служебных документов, справок, докладов и так далее, готовят документы для проведения совещаний, пресс-конференций, брифингов, готовят планы работы губернатора, сопровождают его в поездках и выполняют другие поручения главы ОГА.
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Отмечу, что по сравнению с зарплатами чиновников и чиновниц Минкульта, которые те себе отгрохали за декабрь, советницы Николаевского губернатора выглядят просто скромными шалуньями…
- От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц Но понятно, что чиновники Николаева и других городов Украины берут пример с Киева…
Да, а вкус у губернатора Николевщины неплохой…
Соборности Украины: какие мероприятия пройдут в Киеве
22 января в Киеве ко Дню Соборности Украины состоится ряд торжеств, которые запланированы Киевской городской государственной администрацией (КГГА).
Вторник, 21 января 2020, 11:29
День Соборности
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
План мероприятий
Так, 22 января состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому при участии руководства государства и города.
22 января на мосту Патона киевляне создадут "живую цепь".
« 21.01.20 17:45 Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных»
А за кого шахтарі голосили, цікаво???
В конце 2014 г. Е. Ф. Волынец (мать М. Я. Волынца, ныне ей 89 лет) стала собственницей земли и жилого дома общей площадью 299.8 кв. м, жилой площадью 97.2 кв. м в пгт. Козин под Киевом (Киевская область, Обуховский район, пгт. Козин, ул. Старокиевская - оценочная стоимость дома и земли в этом поселке - 500 тыс. долл. США). В действительности мать Волынца как жила в Пятихатках Днепропетровской области, так и находится там по сегодняшний день.
В 2016 г. М. Я. Волынец вместе со своей сожительницей Л. П. Калайдой (экс-начальник отдела бюджетного финансирования департамента по экономике и финансам НАК «Уголь Украины» и экс-замдиректора одного из департаментов Министерства угольной промышленности Украины) стали собственниками киевской квартиры по пер. Ярославскому, 4 (оценочная стоимость не менее 240 тыс. долларов США). Наличие в собственности М. Я. Волынца этой квартиры подтверждается данными Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество.
Также М. Я. Волынец вместе со своей сожительницей Л. П. Калайдой стали собственниками двух гаражей (в подземном паркинге) в суперэлитной 24-этажке в Киеве по ул. Иоанна Павла II, 6/1 (гаражи 4 и 5). Оценочная стоимость - не менее 50 тыс. долларов США каждый. Злые языки утверждают, что в этом же доме М. Я. Волынец оформил и покупку в рассрочку квартиры (двухкомнатная квартира в супердорогом жилмассиве, именуемом «Бульваром фонтанов», стоит около 500 тыс. долларов США). Однако Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество на сегодняшний день подтверждает только наличие в собственности М. Я. Волынца двух гаражей в паркинге.
В 2019 году центральный аппарат НПГУ (профсоюз горняков Украины) переехал из здания в Киеве по ул. Большая Васильковская, 65 в столичный бизнес-центр по ул. Саксаганского, 38-Б, где предварительно был произведен недешевый евроремонт. Ремонт и офис оплатила ДТЭК, перечислив средства на счета через организации НПГУ, функционирующие на угледобывающих шахтах, принадлежащих Ахметову. Сейчас решается вопрос покупки для НПГУ за средства ДТЭК офисов в цокольной части бизнес-центра по ул. Саксаганского, 38-Б.
Ну а сынишка борца за права шахтёров трудится в швейцарской фирме-прокладке господина Ахметова с 2016 где и проживает в дали от шахтёрских бед) Вот така херня малята))
Тебя не устраивает то, что профсоюз выбивает для своих членов, положенную им по закону зарплату?
И не нужно рассказывать про убыточность шахт - я это знаю. Ну так тогда продавайте их, закрывайте, выплачивайте людям компенсации, переобучайте и т.п. Вообще за невыплату зарплат нужно вводить серьезную уголовную ответственность. При этом, если проблема финансирования связана с министерством, то садить должны и министров в том числе. А то интересно получается, ответственности наши министры и депутаты не несут ни за что, а зарплату себе требуют космическую. Так быть не должно.