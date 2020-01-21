 Четверо лідерів профспілки шахтарів оголосили голодування у Львівській області

Про це повідомив у Facebook глава Конфедерації незалежних профспілок України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Голодування на знак протесту проти невиплати зарплати оголосили керівниця регіональної організації Незалежної профспілки гірників України м. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта "Лісова"), глави ППО НПГУ шахт "Межирічанська", "Степова" та "Червоноградська" ДП "Львіввугілля"- Василь Лесняк, Василь Семканич і Валерій Бабій відповідно", - повідомив він.

За словами Волинця, голодуючі перебувають у приміщенні Львівської ОДА. Вони не збираються залишати будівлю, поки не буде вирішено питання заборгованості перед гірниками.

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Профспілкові працівники вимагають, щоб в.о. голови Львівської ОДА терміново доповів президенту про критичну заборгованість і кризу в галузі.

"Станом на 16.01 зарплатна заборгованість перед ДП Львіввугілля становить 317 790 000 дол (грудень, листопад, частково жовтень 2019)", - зазначив Волинець.