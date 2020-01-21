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Все про:медіа (19) АТР (3) Іслямов Ленур (32)

 Телеканал ATR на межі закриття, - власник Іслямов

Кримськотатарський телеканал ATR недоотримав кошти з держбюджету, скоротив частину колективу і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це власник каналу ATR Ленур Іслямов заявив в інтерв'ю Детектор Медіа.

"Ми на межі закриття. Адже останні кілька місяців ми виходимо на повному альтруїзмі", - сказав Іслямов.

Через недофінансування телеканалу довелося скоротити не тільки кількість випусків новин, а й live (прямі ефіри) з Криму.

"Нам довелося відкликати чотирьох журналістів, які працювали в Криму. Зараз ми призупинили виробництво всіх програм, які ми робили з Криму. Ми просто не можемо цього собі дозволити", - додав він.

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За його словами, до управління структурами, які займаються фінансуванням, прийшли непідготовлені менеджери і вони не розуміють пріоритетів.

"Ні у нас, ні у Меджлісу зараз немає жодних прямих комунікацій із чинною владою. Чубарову (глава Меджлісу Рефат Чубаров, - ред) було вручено телефон Шефіра (Сергій Шефір - перший помічник президента України, - ред). Але він не відповідає на дзвінки, і Чубаров не може додзвонитися. Офіс уповноваженого у справах кримських татар було ліквідовано. А раніше у нас був прямий представник - Мустафа Джемілєв. І виходить, що немає комунікацій між Меджлісом і президентом тою мірою, якою це має бути. Ми зверталися до представника офісу президента. Є навіть постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим - це Антон Кориневич. Але його голос теж ніхто не хоче чути", - сказав Іслямов.

За даними заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, у другій половині 2019 ATR отримав від держави 15 млн грн.

Канал на 90% скоротив виробництво власних програм. Через заборгованість 14 січня був відключений супутниковий сигнал телеканалу. Але того ж дня його вдалося відновити завдяки допомозі головного рабина України Якова Блайха і міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського. Канал запустив збір коштів на підтримку мовлення.

Через недофінансування на ATR скорочено 45% колективу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171131
 
 
 Топ коментарі
 
Главное что бы бабло было на поездки в Оман ... ))) А вообще смотрите 1+1 .... )))))
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А що ж ви хочере від Сеньйора "Уманський Єрусалим" Телеканал ATR находится на грани закрытия, - владелец Ислямов - Цензор.НЕТ 7522
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«Крымскотатарский телеканал ATR недополучил средства из госбюджета, Источник: https://censor.net.ua/n3171131»
Порошенко продовжує красти?
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А що ж ви хочере від Сеньйора "Уманський Єрусалим" Телеканал ATR находится на грани закрытия, - владелец Ислямов - Цензор.НЕТ 7522
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что говорит о том что забота о заклбченных в крыму, лишь прикрытие бубочки для очередной порции чего бы сдать куйлу
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Хозяїн - ця шмарката Моніка Янелох-Оманська?
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Главное что бы бабло было на поездки в Оман ... ))) А вообще смотрите 1+1 .... )))))
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«Крымскотатарский телеканал ATR недополучил средства из госбюджета, Источник: https://censor.net.ua/n3171131»
Порошенко продовжує красти?
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у зебилов стала заканчиваться "эпоха бидности"...началась эпоха нищих...
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Может Крым уже и не Наш, -а вы до сих пор и не знаете.Может Это вам такой Сигнал дали, а Вы по наивности на менеджеров, а у их Свои и где то сбой произошел.
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Комсомолець Муждабаєв

На ATR, Муждабаєв дуже професійно рекламує Зеленського - як файного та сильного хлопця, що міняє Україну на краще...
Тай таке...
А ви потім дивуєтесь, звідки беруться 73% плєсєні, чи кажете, що то порохоботи своїм фанатизмом рейтинг Пороху обвалили...
Василь Музика
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Оце реклама?
«
Закончу тем, с чего начал. Мне всех нас жаль. Впереди война, к которой надо всерьез готовиться. Я это понимаю, и буду. И Владимиру посоветую, хотя он меня не услышит, а если услышит, то не воспримет, судя по всему. Очевидно, что он сейчас на своей волне. А когда эта волна бессильно разобьется о скалы, может быть сильно поздно. Нам всем будет тяжело. Найдите слово тяжелее, чем тяжело, я его нашел, но писать не стану.
Комментировать отдельно ответ Владимира на вопрос о Крымскотатарской автономии в составе Украины, вопрос жизни и смерти для моего народа, заданный умной искренней нежной Гульсум Халиловой, я не вижу смысла. "За все хорошее, против всего плохого" - не принимается, это зеро, а понимания, увы, нет. Теперь что будет, то будет, разве у крымских татар есть какой-то выбор? Потеряно все, и за спиной море, мы не можем мечтать о мире, который невозможен, наш опыт подсказывает одно; и мы не можем сдаваться, это не вариант.»
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Ти вилізь на москві на мавзолєй, і прочитай в голос те, що ти тут написав. Успіх тобі забезпечений буде від братушек.
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такой же говноканал, как и пятый. и другие, двойки-единицы, с плюсами.
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Бро, а какой канал правільний? «Звєзда»?
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Телеканал ATR находится на грани закрытия/ Зеленський розкрив подробиці реалізації проектів "Бабин Яр" і "Маленький Єрусалим" .Будівництво двох історико-меморіальних комплексів почнеться цього року./Но и татарах забывать нельзя. 18 мая 1944 года: Тотальная депортация крымских татар.- 18мая 2013 г./Истоки депортации крымских татар берут свое начало во враждебных отношениях России к Крымскому ханству. В судьбе крымскотатарского народа было «черное столетие», когда его численность сократилось в пять раз . Голод 1921-1923 гг.,усиленный приток мигрантов из России привели к сокращению численности крымскотатарского народа. Реализовать идею «Крым без татар» решилось советское правительство. Неудачи при обороне Крыма, провалы партизанского движения способствовали созданию мифа о поголовном сотрудничестве татар с германскими войсками. 18 мая 1944 г. началась операция по высылке татар:67 эшелонов набитых татарами товарных вагонов были отправлены на восток, в Среднюю Азию , Урал. Жителей рыбацкого поселка «забыли» выслать вместе с народом. Так как отчет озаверше нии операции был передан в Москву, их погрузили в баржи и потопили. По данным НКВД, из Крыма были депортированы 191014 крымских татар, по партийным источникам 194111 . По данным исследователей из числа крымских татар всего были высланы 238500 человек, из которых дети и женщины составляли 205.900 человек, т.е. 86,4%.
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От бюджетной сиси отрывают? Понимаю....
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А русня наоборот все СМИ прикармливает, а потом покацапленные малороссы будут визжать -- а какая разница какой памятник!! на радость кремлёвской гебне верно ЗЕбилоскот??
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Как маленькие, ну нафига Ермаку и Сивохе ваш канал?
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Для Зе команди Крим судячи по всьому це не батьківщина кримських татар.
Люмпенська совкова освіта і такі ж понятія дають про себе знати.

Печалька як то кажуть ....
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Тільки українською не "печалька", а "журбинка".
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14 січня було здійснено захоплення державного телеканалу Іномовлення.
Стійки з апаратурою порізали «болгаркою». Апаратуру вивезли. Планують замість Іномовлення запустити редакцію мовлення на ОРДЛО.
На частотах сателітарних каналів Іномовлення вже працюють російські телеканали.

Прошу небайдужих громадян приєднатися до Петиції а також поширити цю інформацію через доступні канали спілкування.
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https://petition.president.gov.ua/petition/82998
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"Чубарову (глава Меджлиса Рефат Чубаров, - ред) был вручен телефон Шефира"_____________просите телефон порошенки!
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Это верно говоришь. Ведь у ЗЕбилов правда президент до сих пор Порошенко. Днём и ночью ЗЕбилоскот визжит про парашенко..
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ЗАТО у Бородянского огромначя зарплата и за это он готовит закон Об уголовной ответственности блогеров .
и про принудительное кормление зебобики уже заботятся . шоб патриоты не голодали в тюрьмах
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а при Порохе такого не было...зато СН хотят запустить русскоязычное вещание...на ОРДЛО...
крассавы... Телеканал ATR на межі закриття, - власник Іслямов - Цензор.НЕТ 6165 на это бабло нашлось...и так гайда гуртом в Даввос...Трускавейц уже не устраивает...зарплат им мало...то за чей счёт гуляночка...?!!!
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похоже ********* думает шо всерьёз ухватила Ко---гото за бороду...интересно-сколько им осталось...? Телеканал ATR на межі закриття, - власник Іслямов - Цензор.НЕТ 1967
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а что Вы хотели? Чтобы "целоваться" с Путиным нужно забыть про Крым. А Зеленский (язык не поворачивается его называть президентом),как прирождённый малорос, страх как хочет дружить со "старшим братом". Потому всякие Меджлис, ATR только мешают этой дружбе.
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Який він малорос? Він зрусифікований єврей совєтського розливу. О, щоб же він був хоча б малоросом!
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Какое же оно безмозглое зелёное гумно....
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зеЛе и его банда подонков подобные каналы не нужны..
чем скорей погоним зелеНых на ростов.тем лучше!
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Парням говорят - дайте отчет что с предыдущими бабками, куда потратили. А те в ответ - мы татары , нас рать!
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Надо было меньше барыгу-мародера славить и Зелю помоями обливать. Я бы им после такого вообще не дал ни копейки. Всё правильно. Пусть теперь барыга их и благодарит (содержит дармоедов). Во время предвыборной президентской кампании слушать их было просто невозможно. Противно.
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