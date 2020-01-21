 Телеканал ATR на межі закриття, - власник Іслямов

Як передає Цензор.НЕТ, про це власник каналу ATR Ленур Іслямов заявив в інтерв'ю Детектор Медіа.
"Ми на межі закриття. Адже останні кілька місяців ми виходимо на повному альтруїзмі", - сказав Іслямов.
Через недофінансування телеканалу довелося скоротити не тільки кількість випусків новин, а й live (прямі ефіри) з Криму.
"Нам довелося відкликати чотирьох журналістів, які працювали в Криму. Зараз ми призупинили виробництво всіх програм, які ми робили з Криму. Ми просто не можемо цього собі дозволити", - додав він.
За його словами, до управління структурами, які займаються фінансуванням, прийшли непідготовлені менеджери і вони не розуміють пріоритетів.
"Ні у нас, ні у Меджлісу зараз немає жодних прямих комунікацій із чинною владою. Чубарову (глава Меджлісу Рефат Чубаров, - ред) було вручено телефон Шефіра (Сергій Шефір - перший помічник президента України, - ред). Але він не відповідає на дзвінки, і Чубаров не може додзвонитися. Офіс уповноваженого у справах кримських татар було ліквідовано. А раніше у нас був прямий представник - Мустафа Джемілєв. І виходить, що немає комунікацій між Меджлісом і президентом тою мірою, якою це має бути. Ми зверталися до представника офісу президента. Є навіть постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим - це Антон Кориневич. Але його голос теж ніхто не хоче чути", - сказав Іслямов.
За даними заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, у другій половині 2019 ATR отримав від держави 15 млн грн.
Канал на 90% скоротив виробництво власних програм. Через заборгованість 14 січня був відключений супутниковий сигнал телеканалу. Але того ж дня його вдалося відновити завдяки допомозі головного рабина України Якова Блайха і міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського. Канал запустив збір коштів на підтримку мовлення.
Через недофінансування на ATR скорочено 45% колективу.
Порошенко продовжує красти?
На ATR, Муждабаєв дуже професійно рекламує Зеленського - як файного та сильного хлопця, що міняє Україну на краще...
Тай таке...
А ви потім дивуєтесь, звідки беруться 73% плєсєні, чи кажете, що то порохоботи своїм фанатизмом рейтинг Пороху обвалили...
Василь Музика
«
Закончу тем, с чего начал. Мне всех нас жаль. Впереди война, к которой надо всерьез готовиться. Я это понимаю, и буду. И Владимиру посоветую, хотя он меня не услышит, а если услышит, то не воспримет, судя по всему. Очевидно, что он сейчас на своей волне. А когда эта волна бессильно разобьется о скалы, может быть сильно поздно. Нам всем будет тяжело. Найдите слово тяжелее, чем тяжело, я его нашел, но писать не стану.
Комментировать отдельно ответ Владимира на вопрос о Крымскотатарской автономии в составе Украины, вопрос жизни и смерти для моего народа, заданный умной искренней нежной Гульсум Халиловой, я не вижу смысла. "За все хорошее, против всего плохого" - не принимается, это зеро, а понимания, увы, нет. Теперь что будет, то будет, разве у крымских татар есть какой-то выбор? Потеряно все, и за спиной море, мы не можем мечтать о мире, который невозможен, наш опыт подсказывает одно; и мы не можем сдаваться, это не вариант.»
Люмпенська совкова освіта і такі ж понятія дають про себе знати.
Печалька як то кажуть ....
Стійки з апаратурою порізали «болгаркою». Апаратуру вивезли. Планують замість Іномовлення запустити редакцію мовлення на ОРДЛО.
На частотах сателітарних каналів Іномовлення вже працюють російські телеканали.
Прошу небайдужих громадян приєднатися до Петиції а також поширити цю інформацію через доступні канали спілкування.
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https://petition.president.gov.ua/petition/82998
и про принудительное кормление зебобики уже заботятся . шоб патриоты не голодали в тюрьмах
крассавы... на это бабло нашлось...и так гайда гуртом в Даввос...Трускавейц уже не устраивает...зарплат им мало...то за чей счёт гуляночка...?!!!
чем скорей погоним зелеНых на ростов.тем лучше!