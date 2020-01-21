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Все про:Головін (33) запобіжний захід (82)

 Ексначальника одеської поліції Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу 525 тисяч

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу в розмірі 525,5 тис. гривень і зобов'язали носити електронний браслет стеження.

Колишній глава поліції Одеської області також зобов'язаний здати закордонний паспорт і з'являтися на першу вимогу слідчого.

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На Головіна поклали зобов'язання до 16 березня 2020 року.

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171130
 
 
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А откуда у него лишние пол-ляма? Какая нынче з/п у начальника полиции области - как у министра без детей?
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Шапито шапито бесплатный цирк по всей стране а конферансье так уверено заявлял у нас все под контролем у нас лучшее шоу мы Вас зробимо разом Экс-начальника одесской полиции Головина отпустили из-под домашнего ареста под залог в 525 тысяч - Цензор.НЕТ 9159
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само то, что чел с оф. зарплатой в 8-10тыс. может заплатить залог 500к должно быть поводом для нового уголовного дела.
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Что мешает слугам народа, во главе с главным слугой, отменить закон о внесении залога в смешных размерах. Почему не выясняют происхождение вносимых сумм и куда потом этот залог направляется , в чьи карманы?
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