 Ексначальника одеської поліції Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу 525 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Головіна відпустили з-під домашнього арешту під заставу в розмірі 525,5 тис. гривень і зобов'язали носити електронний браслет стеження.

Колишній глава поліції Одеської області також зобов'язаний здати закордонний паспорт і з'являтися на першу вимогу слідчого.

Також читайте: Ексначальник поліції Одещини Головін не вніс до декларації доходи і майно на 819 тис. грн, - НАЗК

На Головіна поклали зобов'язання до 16 березня 2020 року.

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.