EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  543  35
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2228) стандарт (27) Загороднюк (108) ЗСУ (431)

 Головне завдання для ЗСУ - досягти військових критеріїв НАТО, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що вважає своїм головним завданням на посаді досягнення військових критеріїв членства в НАТО і зробити все для того, щоб Україна отримала статус члена Програми посилених можливостей НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нарешті кооперація стала практичною. До цього часто це були просто політичні гасла, але особливо нічого не відбувалося. Ми дали зрозуміти, що нас політичні гасла не цікавлять. Цікавить перехід у практичний режим. Моє головне завдання - досягти військових критеріїв членства і зробити все для того, щоб отримати статус члена Програми посилених можливостей НАТО", - сказав Загороднюк.

"У нас є всі шанси його отримати. Насправді, це вже буде чисто політичне питання", - додав міністр.

Загороднюк повідомив, що в січні 2020 року розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу українських Збройних сил на стандарти НАТО.

Читайте також: Структура управління ЗСУ буде наближена до стандартів НАТО: кількість посад старшого офіцерського складу зменшиться

"У Брюсселі у нас були системні зустрічі, на яких ми домовилися про дорожні карти переходу на стандарти Альянсу. Як має впроваджуватися реформа в тісній кооперації з НАТО, щоб вони розуміли наші дії і повністю підтримували їх - ці дорожні карти було узгоджено і підтримано. Перші дорожні карти вже будуть у січні, тому що стандартів там кілька сотень", - зазначив міністр оборони.

Він уточнив, що дорожня карта йтиме за видами і за окремими родами військ, тому що всі вони перебувають в абсолютно різних станах. "Дорожня карта буде йти за видами і за окремими родами військ, тому що зовсім різний стан. У деяких він такий, що можна вже завтра сертифікацію проходити, в деяких її вже пройшли (наприклад у Силах спеціальних операцій), а в деяких - треба будувати все від самого початку", - сказав Загороднюк.

За його словами, Військово-морські сили України вже зараз, фактично, відповідають критеріям членства в Альянсі, оскільки багато хто з персоналу пройшли службу і навчання в структурах НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171129
 
 
 Топ коментарі
 
А я то думал что главное задание ВСУ освободить Донбас.
 показати весь коментар
 
Якщо вся країна йде у тайожний союз, то як армія може співробітничати з НАТО?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А я то думал что главное задание ВСУ освободить Донбас.
 показати весь коментар
 
 
Главное освободить Крым, Донбасс тогда сам вернётся.
 показати весь коментар
 
Головне - побудувати в Україні гідний рівень життя , аби і Донбас і Крим самі захотіли повернутися ...
 показати весь коментар
 
Ну давай без фантастики, ближе к реальности как-то надо.
 показати весь коментар
 
а що , для тебе , більш фантастичне - десантна операція ЗСУ в Криму , чи налагодження в Україні гідного рівня життя ?
 показати весь коментар
 
Мда... дилемма. Десантная операция пожалуй реальнее. Это хотя бы научная фантастика, а не фэнтези
 показати весь коментар
 
Хм. А якого ж х той Бамбас звав до себе *****?
 показати весь коментар
 
Как по мне, так наша подготовка уже лучше чем критерии НАТО... Не порали перестать *******?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
и танки наши быстры
 показати весь коментар
 
за кого голосовала? кстати такой вопрос будет весма официален при любих перемещении в сторону ЕС
 показати весь коментар
 
Якщо вся країна йде у тайожний союз, то як армія може співробітничати з НАТО?
 показати весь коментар
 
 
Вот ты и спалился каЦАП,читай внимательно, таможенный союз с ЕС.
Не будет ни какого союза с оккупантами.
Вышли на хрен с Крыма и Донбасса, тогда и думать Украина будет, вообще общаться с вами 🐐🐐🐐🐐 или НЕТ.
 показати весь коментар
 
Что это за мода не бриться. Может им кажется что небритыми они выглядят умнее.
 показати весь коментар
 
 
Главное задание для ВСУ - достичь военных критериев НАТО, - Загороднюк
а как их достичь можно, если вы болваны свои войска подставляете под огонь?
 показати весь коментар
 
"По его словам, Военно-морские силы Украины уже сейчас, фактически, отвечают критериям членства в Альянсе"
Флот вообще наша гордость!
 показати весь коментар
 
 
так флоту проще всего - там всего пара-тройка надувных катеров в которых уже соблюдены все стандарты этого самого НАТО )
 показати весь коментар
 
да он ИДИОТ, я то в своей наивности считал, даже не зависимо от стандартов НАТО, ВСУ должны обеспечить сохранение государсва и независимости, но да, при зебиликом надпись -
impossible

в одном тексте - упс, прям дубинкой по бошке

Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют.Источник: https://censor.net.ua/n3171129.............

На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.Источник: https://censor.net.ua/n3171129
 показати весь коментар
 
 
если он это говорил в одном тексте и с такой риторикой!, кто сможет доказать что он не идиот?
 показати весь коментар
 
 
Так це зрозуміло, що він заплутався і не знав, що говорити.
 показати весь коментар
 
 
Головне завдання для ЗСУ - досягти військових критеріїв НАТО, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5021"...и разучиться стрелять..." Головне завдання для ЗСУ - досягти військових критеріїв НАТО, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5021главное-перестать стрелять.зе
 показати весь коментар
 
Тобто не визволення захопленої ворогом землі???
Просто досягти рівня НАТО???
І що з тим рівнем після робити, якщо кордон з фєдєрашкою буде вже по Дніпру, з вашим «розведенням»???
 показати весь коментар
 
 
А вы сам то верите в то что сможете военной силой освободить хотя бы Донбас?А если и освободите сможете с ним как раньше жить?
 показати весь коментар
 
Главная задача, любых Вооруженных сил, остаться на своей территории, избежать потерь и упреждать угрозу. Коммунизм, мля...догнать и перегнать Омерику...задрали. Простите, одни, придуры у власти. Что они несут??
 показати весь коментар
 
 
Просто вони брешуть, а мають зовсім інші цілі.
 показати весь коментар
 
И этот, что раньше были политические лозунги.
Может он , хотя бы, Цензор почитает и узнает, что уже давно идут тренировки?
 показати весь коментар
 
 
Что не день то перлы так и прут от Зе управленцев они хоть понимают какими они клоунами выглядят с каждой тупой заявкой
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору