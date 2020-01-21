 Головне завдання для ЗСУ - досягти військових критеріїв НАТО, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Нарешті кооперація стала практичною. До цього часто це були просто політичні гасла, але особливо нічого не відбувалося. Ми дали зрозуміти, що нас політичні гасла не цікавлять. Цікавить перехід у практичний режим. Моє головне завдання - досягти військових критеріїв членства і зробити все для того, щоб отримати статус члена Програми посилених можливостей НАТО", - сказав Загороднюк.
"У нас є всі шанси його отримати. Насправді, це вже буде чисто політичне питання", - додав міністр.
Загороднюк повідомив, що в січні 2020 року розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу українських Збройних сил на стандарти НАТО.
"У Брюсселі у нас були системні зустрічі, на яких ми домовилися про дорожні карти переходу на стандарти Альянсу. Як має впроваджуватися реформа в тісній кооперації з НАТО, щоб вони розуміли наші дії і повністю підтримували їх - ці дорожні карти було узгоджено і підтримано. Перші дорожні карти вже будуть у січні, тому що стандартів там кілька сотень", - зазначив міністр оборони.
Він уточнив, що дорожня карта йтиме за видами і за окремими родами військ, тому що всі вони перебувають в абсолютно різних станах. "Дорожня карта буде йти за видами і за окремими родами військ, тому що зовсім різний стан. У деяких він такий, що можна вже завтра сертифікацію проходити, в деяких її вже пройшли (наприклад у Силах спеціальних операцій), а в деяких - треба будувати все від самого початку", - сказав Загороднюк.
За його словами, Військово-морські сили України вже зараз, фактично, відповідають критеріям членства в Альянсі, оскільки багато хто з персоналу пройшли службу і навчання в структурах НАТО.
Нет, сынок, это фантастика....
Не будет ни какого союза с оккупантами.
Вышли на хрен с Крыма и Донбасса, тогда и думать Украина будет, вообще общаться с вами 🐐🐐🐐🐐 или НЕТ.
а как их достичь можно, если вы болваны свои войска подставляете под огонь?
Флот вообще наша гордость!
impossible
в одном тексте - упс, прям дубинкой по бошке
Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют.Источник: https://censor.net.ua/n3171129.............
На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.Источник: https://censor.net.ua/n3171129
Просто досягти рівня НАТО???
І що з тим рівнем після робити, якщо кордон з фєдєрашкою буде вже по Дніпру, з вашим «розведенням»???
Может он , хотя бы, Цензор почитает и узнает, что уже давно идут тренировки?