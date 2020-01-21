 Поліція затримала чоловіка, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Про затримання хулігана розповів на брифінгу начальник Криворізького відділення поліції Сергій Лукашов.
"Для затримання підозрюваного поліцейські спільно зі співробітниками СБУ опрацювали відео понад 50 камер відеоспостереження, завдяки чому було встановлено маршрут руху порушника. Для пошуків порушника було залучено 80 співробітників поліції. Внаслідок вжитих заходів сьогодні зловмисника затримали", - розповів Лукашов.
Чоловіка затримали і доставили у відділення поліції. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
Покарання за цією статтею - від штрафу в сумі до 850 гривень до позбавлення волі строком на 3 роки.
Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований недалеко від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.
20 січня поліція встановила чоловіка, що пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.
http://bbcccnn.org/uvaga-vsim-novij-rozvod-vihodzhu-z-metro-jdu-na-robotu-pidhode-divchina-i-prosit-pidkazati-yij-dorogu/
Виходжу З Метро, Йду На Роботу, Підходе Дівчина І Просить Підказати Їй Дорогу…
Виходжу з метро на лукьянівці і йду на свою улюблену роботу, підходе дівчина(тупа с*ка) і просить підказати їй дорогу до Артема 77, у неї сів телефон і вона не може карту глянути. Я як людина, яка працювала років 8 тому курьєром без смартфону, ввійшов в положення.
Починаю дивитися карту, а тупа **** стоїть біля мене і уважно втиче в телефон, мені одразу стало підозріло що вона так сильно впритул стала до мене. Вирішив від гріха -притиснути гаманець в кишені вільною рукою. Показав я цій тупій сукі дорогу і пішов в перехід біля Києвської русі.
Спукаюсь і мене не покидає відчуття що це була якась схєма на лоха) В мене рюкзак воєнний -вирішив перевірити, там нічого цінного не було, але одразу кинулось в очі що два маленьких відділи розстібнула та тупа ****!
Стою я в переході біля житомирських носків і риюся в рюкзаці з думкою що та **** могла потягнути. А вона і не хотіла! Знаходжу коробок з під сірників, а там трава! Тупа **** поклала мені траву! Після хвилини роздумів я купив пару носків і викинув той коробок в смітник.
Історія тільки розпочалася)
Вихожу я з переходу, після 5 перевірок рюкзака, мене зустрічає наша славна поліція) Зі словами "доброго дня сержант Шукаюлохов. є щось заборонене? у нас наводка" У них **** наводка!!! Кажу щоб ішли в дупу, нічого шукати в себе не дам, а мудило в формі каже що поїдемо в участок для перевірки. А я ж на роботу іду) Ну я кажу давайте свідків і що руки мені в рюкак і в кишені щоб жодна скотина не сунула, я сам все витягую. А ці мудили стоять і чекають коли я дістану той коробок) Я витягнув все що було, а коробка немає, вони бачу менжуються і просять щоб я все витягнув.) каже той перший, Шукаюлохов, дайте я перевірю чи ви все витягли. Кажу щоб закатав рукава по лікті і попросив дівчину, яка ішла повз з кавою, побути ще одним свідком! Шукаюлохов порився в рюкзаці і сказав що вибачається і я вільний. Характерно що огляд курточки і штанів був супер поверхневим!!!
Висновоки:
1)Якщо у вас хтось невідомий щось просить просіть щоб стояли на відстані.
2)Слідкуйте за кишенями.
3) поліція з народом.