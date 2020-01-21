EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1342  30
Матеріали за темою:
Все про:Кривий Ріг (287) Нацполіція (8852) Правоохоронні органи (667) Голокост (64) вандалізм (272)

 Поліція затримала чоловіка, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

Порушника розшукували 80 правоохоронців. Він діяв із хуліганських спонукань і, крім пам'ятника жертвам Голокосту, пошкодив ще кілька міських об'єктів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Про затримання хулігана розповів на брифінгу начальник Криворізького відділення поліції Сергій Лукашов.

"Для затримання підозрюваного поліцейські спільно зі співробітниками СБУ опрацювали відео понад 50 камер відеоспостереження, завдяки чому було встановлено маршрут руху порушника. Для пошуків порушника було залучено 80 співробітників поліції. Внаслідок вжитих заходів сьогодні зловмисника затримали", - розповів Лукашов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми глибоко стурбовані оскверненням пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі, - посольство США

Чоловіка затримали і доставили у відділення поліції. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Покарання за цією статтею - від штрафу в сумі до 850 гривень до позбавлення волі строком на 3 роки.

Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований недалеко від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

20 січня поліція встановила чоловіка, що пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171128
 
   
 Топ коментарі
 
було об'явлено план перехват, задіяна вся поліція кривого рогу !
 показати весь коментар
 
Увага всім новий розвод!
http://bbcccnn.org/uvaga-vsim-novij-rozvod-vihodzhu-z-metro-jdu-na-robotu-pidhode-divchina-i-prosit-pidkazati-yij-dorogu/

Полиция задержала мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7013

Виходжу З Метро, Йду На Роботу, Підходе Дівчина І Просить Підказати Їй Дорогу…

Виходжу з метро на лукьянівці і йду на свою улюблену роботу, підходе дівчина(тупа с*ка) і просить підказати їй дорогу до Артема 77, у неї сів телефон і вона не може карту глянути. Я як людина, яка працювала років 8 тому курьєром без смартфону, ввійшов в положення.
Починаю дивитися карту, а тупа сука стоїть біля мене і уважно втиче в телефон, мені одразу стало підозріло що вона так сильно впритул стала до мене. Вирішив від гріха -притиснути гаманець в кишені вільною рукою. Показав я цій тупій сукі дорогу і пішов в перехід біля Києвської русі.
Спукаюсь і мене не покидає відчуття що це була якась схєма на лоха) В мене рюкзак воєнний -вирішив перевірити, там нічого цінного не було, але одразу кинулось в очі що два маленьких відділи розстібнула та тупа сука!
Стою я в переході біля житомирських носків і риюся в рюкзаці з думкою що та сука могла потягнути. А вона і не хотіла! Знаходжу коробок з під сірників, а там трава! Тупа сука поклала мені траву! Після хвилини роздумів я купив пару носків і викинув той коробок в смітник.
Історія тільки розпочалася)
Вихожу я з переходу, після 5 перевірок рюкзака, мене зустрічає наша славна поліція) Зі словами "доброго дня сержант Шукаюлохов. є щось заборонене? у нас наводка" У них сука наводка!!! Кажу щоб ішли в дупу, нічого шукати в себе не дам, а мудило в формі каже що поїдемо в участок для перевірки. А я ж на роботу іду) Ну я кажу давайте свідків і що руки мені в рюкак і в кишені щоб жодна скотина не сунула, я сам все витягую. А ці мудили стоять і чекають коли я дістану той коробок) Я витягнув все що було, а коробка немає, вони бачу менжуються і просять щоб я все витягнув.) каже той перший, Шукаюлохов, дайте я перевірю чи ви все витягли. Кажу щоб закатав рукава по лікті і попросив дівчину, яка ішла повз з кавою, побути ще одним свідком! Шукаюлохов порився в рюкзаці і сказав що вибачається і я вільний. Характерно що огляд курточки і штанів був супер поверхневим!!!
Висновоки:
1)Якщо у вас хтось невідомий щось просить просіть щоб стояли на відстані.
2)Слідкуйте за кишенями.
3) поліція з народом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
було об'явлено план перехват, задіяна вся поліція кривого рогу !
 показати весь коментар
 
 
Ну тепер Сеньйор "Уманський Єрусалим" буде задоволений.
 показати весь коментар
 
 
скрепоносец, тоисть носитель сруского и особова произхождение
 показати весь коментар
 
 
Так об этом все еще вчера написали. Мало того, пойманый из "сидельцев" - в недавнем прошлом зэк. Да и вычислили его рожу по видео с места преступления.
 показати весь коментар
 
а вот это уже подозрительно - ты возьми на себя осквернение памятника, а мы не будем тебе паять 5 грамм героина в кармане.
 показати весь коментар
 
Увага всім новий розвод!
http://bbcccnn.org/uvaga-vsim-novij-rozvod-vihodzhu-z-metro-jdu-na-robotu-pidhode-divchina-i-prosit-pidkazati-yij-dorogu/



Виходжу З Метро, Йду На Роботу, Підходе Дівчина І Просить Підказати Їй Дорогу…

Виходжу з метро на лукьянівці і йду на свою улюблену роботу, підходе дівчина(тупа с*ка) і просить підказати їй дорогу до Артема 77, у неї сів телефон і вона не може карту глянути. Я як людина, яка працювала років 8 тому курьєром без смартфону, ввійшов в положення.
Починаю дивитися карту, а тупа **** стоїть біля мене і уважно втиче в телефон, мені одразу стало підозріло що вона так сильно впритул стала до мене. Вирішив від гріха -притиснути гаманець в кишені вільною рукою. Показав я цій тупій сукі дорогу і пішов в перехід біля Києвської русі.
Спукаюсь і мене не покидає відчуття що це була якась схєма на лоха) В мене рюкзак воєнний -вирішив перевірити, там нічого цінного не було, але одразу кинулось в очі що два маленьких відділи розстібнула та тупа ****!
Стою я в переході біля житомирських носків і риюся в рюкзаці з думкою що та **** могла потягнути. А вона і не хотіла! Знаходжу коробок з під сірників, а там трава! Тупа **** поклала мені траву! Після хвилини роздумів я купив пару носків і викинув той коробок в смітник.
Історія тільки розпочалася)
Вихожу я з переходу, після 5 перевірок рюкзака, мене зустрічає наша славна поліція) Зі словами "доброго дня сержант Шукаюлохов. є щось заборонене? у нас наводка" У них **** наводка!!! Кажу щоб ішли в дупу, нічого шукати в себе не дам, а мудило в формі каже що поїдемо в участок для перевірки. А я ж на роботу іду) Ну я кажу давайте свідків і що руки мені в рюкак і в кишені щоб жодна скотина не сунула, я сам все витягую. А ці мудили стоять і чекають коли я дістану той коробок) Я витягнув все що було, а коробка немає, вони бачу менжуються і просять щоб я все витягнув.) каже той перший, Шукаюлохов, дайте я перевірю чи ви все витягли. Кажу щоб закатав рукава по лікті і попросив дівчину, яка ішла повз з кавою, побути ще одним свідком! Шукаюлохов порився в рюкзаці і сказав що вибачається і я вільний. Характерно що огляд курточки і штанів був супер поверхневим!!!
Висновоки:
1)Якщо у вас хтось невідомий щось просить просіть щоб стояли на відстані.
2)Слідкуйте за кишенями.
3) поліція з народом.
 показати весь коментар
 
 
Правосудие по Коломойскому: Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
 показати весь коментар
 
 
Хоть одного сепара с таким подходом взяли в Украине за 5 лет войны??? клоуны кагтавые
 показати весь коментар
 
 
Еврейские девочки из "фемен" кресты бензопилами спиливают и нече все молчат, а тут фломастером дописал "цигане и гемосексуалы" так все - осквернитель
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору