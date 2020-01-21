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 Політика України
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Все про:заробітна плата (627) вчитель (131) Рева Андрій (373) Новосад (65)

 Саме глава Міносвіти Новосад заблокувала підвищення зарплат вчителям, - Рева

Саме міністр освіти Ганна Новосад заблокувала підвищення зарплат вчителям, сказавши, що грошей немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр соціальної політики в 2016-2019 роках Андрій Рева.

"Ми, коли були при владі підвищили заробітну плату працівникам освіти у 2017 році на 50%, і в 2018 році ще на 25%. Освіта було пріоритетом діяльності попередньої влади. І вже завершуючи свою каденцію, ми спільно з міністерством соціальної політики, спільно з міністерством освіти і науки, фактично, реформували сітку, таким чином, щоб з 1 січня 2020 підвищити заробітну плату освітянам ще на 25% і намітити, як ми впродовж трьох років вийдемо на заробітну плату, яка дорівнювала би 4 прожитковим мінімумам, як це передбачено законом про освіту", - заявив Рева.

Він повідомив, що це була 822 постанова уряду Гройсмана, за яку проголосував увесь уряд, включно з нинішнім міністром фінансів Оксаною Маркаровою.

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"Для реалізації потрібно було 15 млн гривень державних і 5 млрд гривень з місцевого бюджету. Ми прописали, як ці кошти можна знайти. Так от саме міністр Новосад публічно, під час обговорення бюджету в другому читанні, заявила, що ця постанова нереальна і її потрібно призупинити, бо, як вона сказала, грошей немає", - додав Рева.

Рева нагадав, що в грудні Новосад виписала собі премію кілька сотень тисяч гривень.

"У грудні ця міністр виписує собі премію кілька сотень тисяч гривень і потім починає розповідати про те, як важко жити на 36 тисяч гривень, будучи політичною фігурою. Я думаю, що те, що вона наговорила, зайвий раз свідчить про те, що весь цей уряд самокатів треба гнати за неадекватність і профнепридатність", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171125
 
   
 Топ коментарі
 
Це подарунок вчителям за участь у виборах.
За дурість потрібно платити...
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вот же зеленая сука...
надеюсь все учителя прочитают...
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не хватает денег на содержание ребенка которого у неё нет
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вот же зеленая ****...
надеюсь все учителя прочитают...
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Це подарунок вчителям за участь у виборах.
За дурість потрібно платити...
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эта такая же барыжная крыса только в профиль.Те разворовали бюджет откатами а эти окладами
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Малоросс, расскажи - кто теперь ворует по 20 миллиардов Долларов США в год, которые воровал Порошенко. Можешь даже без доказательств сказать, ведь ты же поверил, что Порошенко воровал и до сих пор веришь, даже теперь, когда твои уЗеленские, которые про воровство и рассказывали, до сих пор ничего не нашли.
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Ну она ведь сказала, что ей не хватает денег на содержание ребенка!
Надо же на какой то ерунде сэкономить.
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не хватает денег на содержание ребенка которого у неё нет
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Это она про будущего.У неё реально нет детей.)
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Так наш же Лукашенко, ради слезы умиления, рассказывал, что у него отец погиб на фронте, а "наш" Скарына гулял по "нашему" Питеру...
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Да помню,всей ГосДурой (коммуняки) ладошки отбили папу жалели...и прослезились.А по Питеру Скорина-это он как историк .Как и куйло сейчас выдумывает про Втор.Мировую..
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может она сирот содержит...Тажелое наследие царского режима Порошенко... Именно глава Минобразования Новосад заблокировала повышение зарплат учителям, - Рева - Цензор.НЕТ 7459
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Да за 30 тьісяч, найдется учительница, которая будет содержать и ее, и ребенка, и ее бой френда.
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Птичка в гнезде,яичко в 3,14зде ,а она ужу воспитывает. На ПАНЕЛЬ там больше заработает плечевой.
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Суку эту выкинуть нужно нахер. Ох и тварь циничная. Жесть просто
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Учителя проголосовали за Янелоха. Бубочка назначил безграмотного премьера и министра. Так что эта Новосад почти не виновата, а виноваты те кто сделал возможным такое назначение. То есть сами учителя. Жизнь жестока.
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У меня достаточно много знакомых учителей и не все за зелоха голосовали.
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Ближе к лєту вообще никого не найдьотє, кого нибудь из Ваших знакомих, кто за нєго голосовал.
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Нет, они еще до выборов говорили, что не будут за клоуна голосовать.
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Ну, єслі нє за Порошенка, ілі вообщє нє голосовали, то автоматчєскі, за клоуна.
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Знаю, это правда. Соотношение как в среднем по стране, но это интеллигенция и элита общества поскольку воспитывают следующее поколение, должны были думать. Или наших детей воспитывают не те люди.
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ни в коем случае ее ,не выкидывть зебилы должны нажраться зелени пока рыгать не будут
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Ти тварина і тисячі в місяць не заслуговуєш. А їй 36 000 мало. Пнх зє курва дибільна.
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доколе будем терпеть лицемерных лжецов с шутом во главе?.....
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Они ещё и премии сами себе выписывают... 😵 😱 😬
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Так она минут за пять до своего заявления забеременела...
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Как только кандидата на роль отца найдет.
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А прежде чем наниматься на работу эта курица не знала её будущую зряплату? Привыкла жить на гранты , нифига не делая....Гавкать и гадить легче , чем не работать на 36 тыс.....
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В очередь сукины дети! В очередь! (с)
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А Организм ни в чем не виноват! Трам-пам-пам Именно глава Минобразования Новосад заблокировала повышение зарплат учителям, - Рева - Цензор.НЕТ 4577
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А себе на зарплаты деньги есть, то видите ли им зарплаты в 40 тысяч мало на эти деньги не могут выжить. А учителя на 4000 грн выживают, вот твари!
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Жырнобрюхому ушлепку кто слово дал?
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Я хоть и голосовал за Пороха, но пытаюсь обьективно оценивать людей из зекоманды. Так вот эта тварь по-моему самый яркий пример сплава непрофессионализма зашкаливающего самомнения и цинизма. Эту скотину первой выгнать нахер нужно
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Два келихи львівського портера цьому поважному панові!
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Осторожно с направлением. Она может там стать матерью.
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Ну прям праздник какой то. Почему? Да потому что учителя бежали первыми голосовать за ЗЕ.
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Зелечмошники навыбирали власть, один круче другого: министр образования делает 9 ошибок в одном предложении, министр здравоохранения не отличит анальгин от нафталина, а глава гбр с учебной степенью "доктор наук", вообще позорно провалила базовый экзамен по праву. Вообщем, про зебилов коротко - лох это судьба.
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Стерилизовать ее нужно, что бы такие не размножались
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Україна , "багата" країна ...
Председатель набсовета государственного «Приватбанка» Шерон Иски отчиталась, что в октябре 2019 г получила гонорар 648 717 грн. Это ее зп в госбанке за месяц.
Такую информацию сегодня приводит сайт нардепа Александра Дубинского.
В сентябре Иски получила в «Привате» 1,35 млн грн в виде гонорара. Скорее всего, за два месяца «работы».
Гражданка США Шерон Иски возглавила набсовет «Приватбанка» в июле 2019 г. До этого она работала советником Казначейства США и экспертом-консультантом в МВФ.
Зам главы набсовет «Привата» Артем Шевалев в ноябре получил в госбанке зп 580 тыс грн, в октябре - 652,7 тыс.
Независимый член набсовета Эран Кляйн отчитался о гонораре в «ПриватБанке» в октябре 2019 г в размере 763 тыс грн.
Член набсовет, представитель президента Юлия Мецгер в декабре задекларировала зп в «Привате» 1,1 млн грн. В ноябре она получила 580 тыс грн.
Член набсовета Роман Сульжик в декабре прошлого года получил в «Приватбанке» 1,35 млн грн. В ноябре 687 тыс.
Независимый член набсовета Ольга Томаш в декабре 2019 г отчиталась о зп в «Привате» 1,4 млн грн. В ноябре она получила 687 тыс.
Еще один член набсовета Принц Вон Шьенах-Каролат Себастиан Карл Александр Эдуард получил в октябре 2019 г 654 тыс грн.
Гос «Ощадбанк» платит членам набсовета 1 млн грн за квартал.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/353755-gosudarstvennyj_privatbank_platit_chlenam_nabsoveta_po_600-700_tys_grn_v_mesjats

...
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И что? Банк показал что-то около 30 млрд гривен (25 или 27 не помню). С прибыли - платит премии, з/п и прочее, прибыл - в бюджет. УкрПочта убыточна уже 20 лет, но ее "шеф" платит сам себе 2 ляма в месяц, при этом з/п у листоноши - 1500-2000 от силы, т.к. работать заставляют на пол-ставки, иногда и того меньше
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Рева , то же не подарок , - Который заявлял , что В Украинцев есть такая традиция много кушать, - помню Был всплеск Эмоций и фото его на этот счет. Но эта уже полный Зашквар, просто лодку не раскачивает , а ее перевернула. Вот знакомые учителя негодуют . Сытый Голодному не Товарищ.А Судя по количеству коментарий Голодных Большинство.
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Я хлопець простий: бачу оцю бібізянку - одразу вподобайка
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автопортрет порохофіла ...? Саме глава Міносвіти Новосад заблокувала підвищення зарплат вчителям, - Рева - Цензор.НЕТ 328
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та да. судя по вопросу сразу видно что портрет и надпись верные
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Щось цей кібінет в лаптях припхався. Зубожілі?
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Я работал в школе и вот что скажу. Я бы им тоже ничего не повышал. В школе до сих пор сохраняется совковая система управления, родители оплачивают большую часть потребностей школы, остальное оплачивают депутаты, пиарясь на этом. Тем кому за 45 пох на все, лишь бы досидеть на своем месте до пенсии и пересидеть. Среди учителей процветает элементарное невежество в вопросах самообразования. В такой ситуации увеличение ЗП никак не влияет на конечный результат. Увы. Деньги на ветер.
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Ваш опыт трагичен. Лично я сталкивался с примерами искренней любви к детям и своей профессии. Причем, люди настолько не безразличны к своей работе, что получая нищенские гроши - не идут на более высокооплачиваемые места, потому что здесь "призвание"!!!
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Эта красавица не может содержать ребенка (которого у нее даже нетб судя по всему) на 36 тысяч в месяц. Многие в этой стране содержат на в 10 раз меньшие деньги. Не нравится, к такой то ..., на белом катере с министерского кресла! Денег ей мало. Иди в бизнес, зарабатывай сколько сможешь, если тебе мало. Ты посмотри сколько простые люди зарабатывают. И пенсионеры получаю пенсии - там вообще копейки. А у них тоже расходы. Лекарства, недешевые, коммуналка и т.д
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Более того, она априори говорит, что мужа у нее не будет или он будет альфонсом. Треш какой-то
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Просто денег нет, держитесь и хорошего вам настроения
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 2 ч.2 часа назад



Зєлєнський вимкнув можливість коментувати його дописи, тому що хоче один пісяти у цей басейн під назвою соцмережі.
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Из какого сортира вылезло это соевое ЧМО с кликухой РЕВА ?
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Что он сказал не так?
Или тьі просто посрать?
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а как можно блокировать, то, чего нет?)) Косноязычий заголовок и статья))
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Рева - это не тот, кто говорил, что пенсионерам не хватает пенсии, потому что они много едят?
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Нє 3,14зді.
С августа 1983 года по сентябрь 1989 года проходил военную службу (в 1983-1987 годах - курсант Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО имени Ю. В. Андропова,
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Бик Рева заревів, забрали міністерське стійло, розумний на всі роги, соцпідстилка соєва.
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На не бык читай!
Рева напомнил, что в декабре Новосад выписала себе премию в несколько сотен тысяч гривен.
"В декабре эта министр выписывает себе премию в несколько сотен тысяч гривен и потом начинает рассказывать о том, как трудно жить на 36 тысяч гривен, будучи политической фигурой. Я думаю, что то, что она наговорила, лишний раз свидетельствует о том, что все это правительство самокатов надо гнать за неадекватность и профнепригодность", - заявил он.Источник: https://censor.net.ua/n3171125
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У меня родственница учительница, зебилка неадекватная, сейчас я ей эту статейку подброшу, пусть читает и просвящается!
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