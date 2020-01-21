 Саме глава Міносвіти Новосад заблокувала підвищення зарплат вчителям, - Рева

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр соціальної політики в 2016-2019 роках Андрій Рева.
"Ми, коли були при владі підвищили заробітну плату працівникам освіти у 2017 році на 50%, і в 2018 році ще на 25%. Освіта було пріоритетом діяльності попередньої влади. І вже завершуючи свою каденцію, ми спільно з міністерством соціальної політики, спільно з міністерством освіти і науки, фактично, реформували сітку, таким чином, щоб з 1 січня 2020 підвищити заробітну плату освітянам ще на 25% і намітити, як ми впродовж трьох років вийдемо на заробітну плату, яка дорівнювала би 4 прожитковим мінімумам, як це передбачено законом про освіту", - заявив Рева.
Він повідомив, що це була 822 постанова уряду Гройсмана, за яку проголосував увесь уряд, включно з нинішнім міністром фінансів Оксаною Маркаровою.
"Для реалізації потрібно було 15 млн гривень державних і 5 млрд гривень з місцевого бюджету. Ми прописали, як ці кошти можна знайти. Так от саме міністр Новосад публічно, під час обговорення бюджету в другому читанні, заявила, що ця постанова нереальна і її потрібно призупинити, бо, як вона сказала, грошей немає", - додав Рева.
Рева нагадав, що в грудні Новосад виписала собі премію кілька сотень тисяч гривень.
"У грудні ця міністр виписує собі премію кілька сотень тисяч гривень і потім починає розповідати про те, як важко жити на 36 тисяч гривень, будучи політичною фігурою. Я думаю, що те, що вона наговорила, зайвий раз свідчить про те, що весь цей уряд самокатів треба гнати за неадекватність і профнепридатність", - заявив він.
надеюсь все учителя прочитают...
За дурість потрібно платити...
Надо же на какой то ерунде сэкономить.
https://censor.net.ua/news/3170915/na_zarplatu_36_tysyach_ya_ne_smogu_soderjat_rebenka_ministr_obrazovaniya_novosad/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72656298
Совести у нее тоже нет.
Замєтьтє.
Порошенко...
Председатель набсовета государственного «Приватбанка» Шерон Иски отчиталась, что в октябре 2019 г получила гонорар 648 717 грн. Это ее зп в госбанке за месяц.
Такую информацию сегодня приводит сайт нардепа Александра Дубинского.
В сентябре Иски получила в «Привате» 1,35 млн грн в виде гонорара. Скорее всего, за два месяца «работы».
Гражданка США Шерон Иски возглавила набсовет «Приватбанка» в июле 2019 г. До этого она работала советником Казначейства США и экспертом-консультантом в МВФ.
Зам главы набсовет «Привата» Артем Шевалев в ноябре получил в госбанке зп 580 тыс грн, в октябре - 652,7 тыс.
Независимый член набсовета Эран Кляйн отчитался о гонораре в «ПриватБанке» в октябре 2019 г в размере 763 тыс грн.
Член набсовет, представитель президента Юлия Мецгер в декабре задекларировала зп в «Привате» 1,1 млн грн. В ноябре она получила 580 тыс грн.
Член набсовета Роман Сульжик в декабре прошлого года получил в «Приватбанке» 1,35 млн грн. В ноябре 687 тыс.
Независимый член набсовета Ольга Томаш в декабре 2019 г отчиталась о зп в «Привате» 1,4 млн грн. В ноябре она получила 687 тыс.
Еще один член набсовета Принц Вон Шьенах-Каролат Себастиан Карл Александр Эдуард получил в октябре 2019 г 654 тыс грн.
Гос «Ощадбанк» платит членам набсовета 1 млн грн за квартал.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/353755-gosudarstvennyj_privatbank_platit_chlenam_nabsoveta_po_600-700_tys_grn_v_mesjats
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Зєлєнський вимкнув можливість коментувати його дописи, тому що хоче один пісяти у цей басейн під назвою соцмережі.
Или тьі просто посрать?
С августа 1983 года по сентябрь 1989 года проходил военную службу (в 1983-1987 годах - курсант Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО имени Ю. В. Андропова,
Рева напомнил, что в декабре Новосад выписала себе премию в несколько сотен тысяч гривен.
"В декабре эта министр выписывает себе премию в несколько сотен тысяч гривен и потом начинает рассказывать о том, как трудно жить на 36 тысяч гривен, будучи политической фигурой. Я думаю, что то, что она наговорила, лишний раз свидетельствует о том, что все это правительство самокатов надо гнать за неадекватность и профнепригодность", - заявил он.Источник: https://censor.net.ua/n3171125
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