 Саме глава Міносвіти Новосад заблокувала підвищення зарплат вчителям, - Рева

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр соціальної політики в 2016-2019 роках Андрій Рева.

"Ми, коли були при владі підвищили заробітну плату працівникам освіти у 2017 році на 50%, і в 2018 році ще на 25%. Освіта було пріоритетом діяльності попередньої влади. І вже завершуючи свою каденцію, ми спільно з міністерством соціальної політики, спільно з міністерством освіти і науки, фактично, реформували сітку, таким чином, щоб з 1 січня 2020 підвищити заробітну плату освітянам ще на 25% і намітити, як ми впродовж трьох років вийдемо на заробітну плату, яка дорівнювала би 4 прожитковим мінімумам, як це передбачено законом про освіту", - заявив Рева.

Він повідомив, що це була 822 постанова уряду Гройсмана, за яку проголосував увесь уряд, включно з нинішнім міністром фінансів Оксаною Маркаровою.

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"Для реалізації потрібно було 15 млн гривень державних і 5 млрд гривень з місцевого бюджету. Ми прописали, як ці кошти можна знайти. Так от саме міністр Новосад публічно, під час обговорення бюджету в другому читанні, заявила, що ця постанова нереальна і її потрібно призупинити, бо, як вона сказала, грошей немає", - додав Рева.

Рева нагадав, що в грудні Новосад виписала собі премію кілька сотень тисяч гривень.

"У грудні ця міністр виписує собі премію кілька сотень тисяч гривень і потім починає розповідати про те, як важко жити на 36 тисяч гривень, будучи політичною фігурою. Я думаю, що те, що вона наговорила, зайвий раз свідчить про те, що весь цей уряд самокатів треба гнати за неадекватність і профнепридатність", - заявив він.