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Все про:заробітна плата (627) Гончарук_Олексій (531)

 Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і глав наглядових рад.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку глави уряду в Facebook.

Про оплату праці топових державних менеджерів йшлося на нараді прем'єр-міністра з представниками держпідприємств.

"Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", - вказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 17 січня президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах і державних компаніях.

"З розумінням, де ми живемо з вами, і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, не зважаючи на їхній досвід, практику, і навіть не зважаючи на їхню, вибачте за таке словосполучення, ринкову ціну", - сказав Зеленський.

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Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів 01
Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171124
 
 
 Топ коментарі
 
валуны с неба‏ @Axiom_UA 1 дн.1 день назад

Причини ненавідіти @poroshenko є тільки у двох категорій людей: у тих, хто дуже шанує Путіна, й тих, кому Порох не дав грабувати Україну; а в тих бовдурей, кому ці шанувальники та крадії насрали у череп - в них причини насправді немає, проте є гімно у черепі...
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по башке тюкнули стал пересматривать .Не тюкнули не стал бы.Это что премьер Украины или слетевшееся воронье?
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А от мені цікаво, яка "ринкова ціна" президента-невігласа з "порожньою головою" (с) і такого ж невігласа і брехуна прем'єр-міністра? Хочеться почути їхню версію ціни і версію громадян.
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Такими темпами менять гнилое порошенковское наследство можно до нового пришествия. Популизм чистой воды.
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валуны с неба‏ @Axiom_UA 1 дн.1 день назад

Причини ненавідіти @poroshenko є тільки у двох категорій людей: у тих, хто дуже шанує Путіна, й тих, кому Порох не дав грабувати Україну; а в тих бовдурей, кому ці шанувальники та крадії насрали у череп - в них причини насправді немає, проте є гімно у черепі...
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5 років "гідності" було мало?
Треба ще з десяток? А може ми петра того, як путіна в росії? Канонізуєм? Царь хороший, боярі хренові?)
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путін ху..ло.
пєтя теж ху..ло.
Я з тих, що обох би на вербі повісив...
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зрозуміло...з категорії всєаніадінакавиє Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров - Цензор.НЕТ 4045.атнять і падєліть
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Он адепт церкви Янелоха Акакаяразница Оманского Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров - Цензор.НЕТ 2659
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я прихильник секти прокрався - нах...
І повірте, на наступних виборах, судячи по ситуації в державі... Зе повторить долю пе...
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Нє... Та ви шо... Ні в якому разі... пєтя бох... І то х..ня шо він всю дорогу на держ службі і мільярдер...

Я б яника вернув... Бо судячи по цій смердючій лицемірній банді в вишиванках і з прапором... котра крала не менше яника... Враження складається, що все як у леніна... Революції придумують романтики, втілюють фанатики, а до влади приходять відверті пі..си.
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Як мінімум незаконно нажив мільярди... Бо державна служба у нас виключає можливість здійснення підприємницької діяльності...
До речі, а що яник вкрав? Є хоть одне рішення суду по корупції яника?
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навіть вже конфіскували деякі янучарині гроші...не чув?
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Тобто справ про корупцію проти яника нема, а деякі гроші конфіскували?)
Не чув... І рішень судів не бачив...де конкретно прізвище януковощ як суб'єкт значиться...
Зате про розмороження активів в швейцарії чув.
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навіть для кацапа ти занадто тупесенький Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів - Цензор.НЕТ 2636
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Так просвіти... Дай посилання на єдиний реєстр судових рішень...
Можеш навіть у югіка алкаша луценка попросити допомоги... Це той, що на пмж виїзав, спочатку в британію, а тепер в угорщину...
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Підсвітить тобі можу. Пнх задрот янучарський.
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ти загубись неграмотна істота коли люди спілкуються...
твій рівень мішки на будові носити...
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не,не,не...само,само,само.
знания невозможно дать.их можно только взять Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів - Цензор.НЕТ 1278
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Тобто виходячи з аналогічного ви самі підете і пошукаєте те що спи...див пєтя мальдівський за 5 років епохи 'гідності'?)
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то для тебя не гиднисть...то для тебя 5 лет бессильной злобы.даже щас злоба твоя бессильная по всей мордовской морде намазана. Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів - Цензор.НЕТ 1328
и опять у тебя ничего не получится.знаешь почему?бо не судьба
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Фух... Як все запущено... російськомовний обзиває Україномовного мордовською мордою...
Знаєш, в моєму колі, афроамериканці Гімн України так співають, що мило слухати...
А пі..си, що тут по 30 років живуть... Не панемают...
5 років як 5 років... Одне гидко, що мерзота яка тупо крала, робила це не як яник, а тупо обмотавшись прапором жовтоблакитним і повдівала вишиванки... Ось це саме огидно... Бо яник пі..р.... А ті хто обкрадали Державу з прапором в руках і вишиванці з хрестом на грудях - тупо прокляті чорти.
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А ростов тут при чому?
Чи ляпнув, аби ляпнуть?
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Пи..діти в інтернеті, не мішки носити...
Іди передьорни на портрет номер 2.
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Ти такий грізний як послід янукоовоща. Гуляй іди задрот
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Так це ти мене в інтернеті лякаєш, свідок другого пришестя петра... Таких як ти, до виборів допускати не можна...
Вас навіть лом не виправить...
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Що нада задрот сцикливий? Хєрой, на яких фронтах косив задрот янукоовощний?
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януковощ це така сама мразіна, як і пєтя порошенко...
Але гірше них, такі овочі як ти, котрих спілкуватись не навчили з незнайомими людьми...
Ти питаєш шо нада? Шоб ти комп'ютер вимкнув і не вступав в дискусію з людьми, а взяв лопату і пішов копати, або на будову мішки носити... Там таоє місце.
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То йди задрот і тягай мішки або копай, я на інше вчився і працюю по іншій спеціальності, да, і ти не людина, ти задрот кончений якщо ти за януковича. Чмо ти кончене.
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Ідіот... Достоєвський курить...
Тобі відомо, що таке метафора? Загугли...
Тоді перечитай мої пости з початку... Потім загугли в інтернеті тест IQ і пройди його...
І дуже прошу позбав інтернет від своєї присутності, він тупіє від тобі подібних, примітивних істот...
Зи си крім слова задрот, що в ********** характеризує людину залежну від комп'ютерних ігор, є дуже багато слів котрими можна охарактеризувати особину (істоту)... До тебе наприклад характерним буде звертання: дерево, кретин, імбіцил, амеба, інфузорія, калоша, дурень, неук, птушник, та інші...
Суть яких зводиться до того, що навчання це базис, якого ти на жаль був позбавлений.
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Ти в школу іди... Або прочитай щось з літератури, щоб словниковий запас збільшити...
Замість того, щоб ти, кретин не грамотний, чужим людям в інтернеті погрожував...
Стидоба ти не освіччена.
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ну замену нашли действительно достойную.....
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Вибори без вибору...
Пєтя поліз в другий тур для чого?)
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Щоб вас задротів янучарських турнуть з України.
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Ти спілкуватись Українською навчись...
істота на ім'я суржик.
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Не палай задрот янукоовощний. ***** ти антимайданівське.
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гигнутий, ти дебіл? Це ж треба настільки бути гигнутим, щоб таке нести...
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Ну да, ну да, если за мальдивского главнокомандующего даже солдаты с передовой не голосовали... Мысленно пытаюсь их пристроить в твою классификацию, но не получается с первого раза. Может ты подскажешь?
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кацапа,дуй до своей дерявянной избы...там ***** пожизненным ханом делают-а ты тут сидишь. Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів - Цензор.НЕТ 8221
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шоколадний дурковатий підлабузник, може пора відкрити очі? Чи був сліпий 5 років і не бачив як гонтаравева з порохом гробила гривну і знищували економіку...
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Я їм ще і допомагав, і буду і надалі допомагати, а вам бажаю тільки найкращого, отримувати пенсії раз в пів року, за безвіз забутися, комуналки подороще, і зарплат поменше. Хавайте зєбільйо!
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...ну і дурень... гіршого бовдура, ніж того, хто підтримує злодія і не знайти треба... Не хвилюйся, я собі жавжди знайти і роботу і зарлату більшу, ніж ти в Польщі будеш дупи панам мити...
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дебил ты со своим игральщиком на рояле и мозги свои потерял или Г+Г или 2Г+2Г неважно где там их похерил Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів - Цензор.НЕТ 6886
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Походу їм по 10 міліонів вже мало...
Вони не можуть достойно ростити дітей...
Існує необхідність у 50-100 кріпаків на брата... Так сказати для нормального існування.
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поздно пить боржоми, когда почки отказали.
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недолго музыка играла
... особенно жаль наблюдательные советы Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров - Цензор.НЕТ 9113
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Да норм все эпоха беднрсти для них прошла
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Вдивіться в ці прекрасні цифри: станом на 20 січня виконання місячного плану надходження в бюджет аж 18%!!! Ай да Гончарук, ай да курвий син!з елені проф-міністри недаремно отримують захмарні зарплати!

Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров - Цензор.НЕТ 5076
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- Єто серьезно, Билли, єто 80!
- Вчера єто стоило 50..
- Инфляция!
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Коррупционный скандал на миллиарды. Как представители старой власти при поддержке криминалитета пытаются сохранить контроль над атомной энергетикой Украины, - СМИ
21.01.2020, 20:55 • 380 • 0

Ключевое обещание президента Зеленского привести на руководящие должности в государстве новых незаангажированных в коррупционных схемах менеджеров, похоже, окончательно потерпела крах.
По крайней мере, это касается стратегической для страны отрасли - атомной энергетики. Несмотря на ряд косметических увольнений, контроль на финансовыми потоками в украинской атомке сохраняют люди из старой властной команды, утверждает Интернет-издание "Открытая Украина".
Речь идет о вероятном назначении на должность руководителя ОП "Атомкомплект" человека, непосредственно связанного не только с предыдущим руководством Энергоатома, но и с рядом скандально известных финансово-криминальных группировок столицы.
По данным СМИ, Руслан Жмудский, неожиданно стал претендентом номер один на наиболее лакомую должность во всей структуре НАЭК "Энергоатом", напрямую связан трудовыми отношениями с компанией "ХОЛТЕК УКРАИНА", которая по заказу Энергоатома, реализует в Украине проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Налицо явный конфликт интересов, который почему-то не замечают ни в правительстве, ни в профильном министерстве, ни в новом руководстве НАЭК "Энергоатом", отмечает издание.
"Компания подрядчик, благодаря имплементации своего человека в руководящие структуры заказчика, получает практически полный контроль над проектом общая стоимость которого составляет 37000000000 гривен.
Ситуация становится еще более резонансной, учитывая то, кто работает в связке с компанией "Холтек". Это компания СК "Укрстроймонтаж", которую непосредственно контролирует фигурант ряда громких коррупционных скандалов - Максим Микитась.
По инсайдерской информации журналистов расследователей Микитась, несмотря на свою подмоченную репутацию, пользовался особым расположением предыдущего руководителя Энергоатома Юрия Недашковского, освобожденного от занимаемой должности с приходом к власти команды Владимира Зеленского.
С тем же таки Недашковским связывают и саму компанию "Холтек Украина", в частности ее глава Сергей Тараканов в свое время работал у Недашковского на должности заместителя директората по эксплуатации и модернизации НАЭК "Энергоатом" и уже оттуда, не без протекции Недашковского, перешел в компанию, которая по странному стечению обстоятельств получила от Энергоатома многомиллиардный заказ на строительство хранилища отработанных ядерных отходов. Что касается наиболее вероятного кандидата на должность ОП "Атомкомплект" Руслана Жмудского, то он до последнего времени занимал должность коммерческого директора в той же таки компании "Холтек Украина".
Таким образом, группа Недашковского-Микитася, как не без оснований считают эксперты, рассчитывает сохранить контроль над финансовыми потоками в этом проекте и над другими не менее ценными тендерными закупками Энергоатома в будущем", - пишет "Открытая Украина".

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В этой полукриминальной истории, подчеркивает издание, странно выглядит фигура нынешнего исполняющего обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина.
"Из источников в главном офисе этой компании известно о проверке, которую провело руководство Энергоатома в деятельности компании "Холтек Украины" при строительстве хранилища ядерных отходов и о выявлении многочисленных злоупотреблениях на общую сумму в десятки миллионов гривен. Материалы проверки, якобы, даже передали в правоохранительные органы. Но потом это дело замяли и на сцене появился Руслан Жмудский в качестве кандидата на одну из ключевых должностей в структуре Энергоатома.
Мог ли не знать Павлишин о связи этого человека с компанией "Холтек Украина" и людьми Недашковского? Вряд ли! Вопрос риторический. Такие назначения происходят при полном консенсусе всех заинтересованных сторон и в самом Энергоатоме и в министерстве и офисе гаранта.
В любом случае, если назначение Жмудского таки состоится, можно будет не сомневаться в крышевании на высшем уровне. И эра мародерства в государственных компаниях не только не завершилась, но и приобретает новые эпические масштабы", - резюмирует "Открытая Украина".
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From-ua
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Вы народу хоть на велосипед добавьте Слуги.
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Справедливые зарплаты должны отталкиваться о минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Добавьте к прожиточному минимуму сколько-то процентов вот и будет справедливая зарплата государственного топ-менеджера. Если хотят больше пусть подымают прожиточный минимум и минимальную зарплату для всех. Тоже и пенсий касается.
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"Вон оно чё, Михалыч!".Виявляється,що плодять корупцію і заважають працювати мАлАдим зебілам конюшні і свиноферми.От продадуть корів і свиней,і корупції кінець.Заживём.
Господи,помилуй нас,врятуй від тих зебілів.
Це ж треба було зібрати у владу всіх розумово відсталих
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Які обирали, таких і обрали. По своєму образу і подобію.
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Очень хочется чтоб ЗЕбанда и дальше тыкала в говно свой лехторат, может поумнеют.
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Премии и зарплаты чиновникам министерства хороший повод законно отмывать бюджетные деньги, если чиновник укрпошты получает в 2.5 раза больше зарплаты, чем Трамп то 50% он по всей видимости отдаёт офису президента и это касается и других чиновников с высокими премиями. Снова Вас надурили 73% Зебилоидов, соглашусь с падонком Портновым о том что вы дебилы.
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эффективным управленцам, как в нафтогазе, урезать, дармоедам как министры и депутаты поднять
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Ronin‏ @ligovs 4 ч.4 часа назад



Советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты... дааа...раніше таких називали *****...тепер "совєтніци"...
Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів - Цензор.НЕТ 9081
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Как там ранее вещал Гончарук? "Мы побороли топ-коррупцию!" - Конечно побороли. Вы ее возглавили. Ничем иным как узаконенная коррупция, эти огромные премии и надбавки нельзя назвать...
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очередное шоу для зебилов, как будто от этого профана что нибудь зависит Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів - Цензор.НЕТ 790
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Поза премьера - ВКЛЮЧИЛ дурака на турбо режиим Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів - Цензор.НЕТ 7581
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