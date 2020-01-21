 Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку глави уряду в Facebook.
Про оплату праці топових державних менеджерів йшлося на нараді прем'єр-міністра з представниками держпідприємств.
"Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", - вказав Гончарук.
Нагадаємо, 17 січня президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах і державних компаніях.
"З розумінням, де ми живемо з вами, і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, не зважаючи на їхній досвід, практику, і навіть не зважаючи на їхню, вибачте за таке словосполучення, ринкову ціну", - сказав Зеленський.
Причини ненавідіти @poroshenko є тільки у двох категорій людей: у тих, хто дуже шанує Путіна, й тих, кому Порох не дав грабувати Україну; а в тих бовдурей, кому ці шанувальники та крадії насрали у череп - в них причини насправді немає, проте є гімно у черепі...
Треба ще з десяток? А може ми петра того, як путіна в росії? Канонізуєм? Царь хороший, боярі хренові?)
пєтя теж ху..ло.
Я з тих, що обох би на вербі повісив...
І повірте, на наступних виборах, судячи по ситуації в державі... Зе повторить долю пе...
Я б яника вернув... Бо судячи по цій смердючій лицемірній банді в вишиванках і з прапором... котра крала не менше яника... Враження складається, що все як у леніна... Революції придумують романтики, втілюють фанатики, а до влади приходять відверті пі..си.
До речі, а що яник вкрав? Є хоть одне рішення суду по корупції яника?
Не чув... І рішень судів не бачив...де конкретно прізвище януковощ як суб'єкт значиться...
Зате про розмороження активів в швейцарії чув.
Можеш навіть у югіка алкаша луценка попросити допомоги... Це той, що на пмж виїзав, спочатку в британію, а тепер в угорщину...
твій рівень мішки на будові носити...
знания невозможно дать.их можно только взять
и опять у тебя ничего не получится.знаешь почему?бо не судьба
Знаєш, в моєму колі, афроамериканці Гімн України так співають, що мило слухати...
А пі..си, що тут по 30 років живуть... Не панемают...
5 років як 5 років... Одне гидко, що мерзота яка тупо крала, робила це не як яник, а тупо обмотавшись прапором жовтоблакитним і повдівала вишиванки... Ось це саме огидно... Бо яник пі..р.... А ті хто обкрадали Державу з прапором в руках і вишиванці з хрестом на грудях - тупо прокляті чорти.
Чи ляпнув, аби ляпнуть?
Іди передьорни на портрет номер 2.
Вас навіть лом не виправить...
Але гірше них, такі овочі як ти, котрих спілкуватись не навчили з незнайомими людьми...
Ти питаєш шо нада? Шоб ти комп'ютер вимкнув і не вступав в дискусію з людьми, а взяв лопату і пішов копати, або на будову мішки носити... Там таоє місце.
Тобі відомо, що таке метафора? Загугли...
Тоді перечитай мої пости з початку... Потім загугли в інтернеті тест IQ і пройди його...
І дуже прошу позбав інтернет від своєї присутності, він тупіє від тобі подібних, примітивних істот...
Зи си крім слова задрот, що в ********** характеризує людину залежну від комп'ютерних ігор, є дуже багато слів котрими можна охарактеризувати особину (істоту)... До тебе наприклад характерним буде звертання: дерево, кретин, імбіцил, амеба, інфузорія, калоша, дурень, неук, птушник, та інші...
Суть яких зводиться до того, що навчання це базис, якого ти на жаль був позбавлений.
Замість того, щоб ти, кретин не грамотний, чужим людям в інтернеті погрожував...
Стидоба ти не освіччена.
Пєтя поліз в другий тур для чого?)
істота на ім'я суржик.
Вони не можуть достойно ростити дітей...
Існує необхідність у 50-100 кріпаків на брата... Так сказати для нормального існування.
... особенно жаль наблюдательные советы
- Вчера єто стоило 50..
- Инфляция!
21.01.2020, 20:55 • 380 • 0
Ключевое обещание президента Зеленского привести на руководящие должности в государстве новых незаангажированных в коррупционных схемах менеджеров, похоже, окончательно потерпела крах.
По крайней мере, это касается стратегической для страны отрасли - атомной энергетики. Несмотря на ряд косметических увольнений, контроль на финансовыми потоками в украинской атомке сохраняют люди из старой властной команды, утверждает Интернет-издание "Открытая Украина".
Речь идет о вероятном назначении на должность руководителя ОП "Атомкомплект" человека, непосредственно связанного не только с предыдущим руководством Энергоатома, но и с рядом скандально известных финансово-криминальных группировок столицы.
По данным СМИ, Руслан Жмудский, неожиданно стал претендентом номер один на наиболее лакомую должность во всей структуре НАЭК "Энергоатом", напрямую связан трудовыми отношениями с компанией "ХОЛТЕК УКРАИНА", которая по заказу Энергоатома, реализует в Украине проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Налицо явный конфликт интересов, который почему-то не замечают ни в правительстве, ни в профильном министерстве, ни в новом руководстве НАЭК "Энергоатом", отмечает издание.
"Компания подрядчик, благодаря имплементации своего человека в руководящие структуры заказчика, получает практически полный контроль над проектом общая стоимость которого составляет 37000000000 гривен.
Ситуация становится еще более резонансной, учитывая то, кто работает в связке с компанией "Холтек". Это компания СК "Укрстроймонтаж", которую непосредственно контролирует фигурант ряда громких коррупционных скандалов - Максим Микитась.
По инсайдерской информации журналистов расследователей Микитась, несмотря на свою подмоченную репутацию, пользовался особым расположением предыдущего руководителя Энергоатома Юрия Недашковского, освобожденного от занимаемой должности с приходом к власти команды Владимира Зеленского.
С тем же таки Недашковским связывают и саму компанию "Холтек Украина", в частности ее глава Сергей Тараканов в свое время работал у Недашковского на должности заместителя директората по эксплуатации и модернизации НАЭК "Энергоатом" и уже оттуда, не без протекции Недашковского, перешел в компанию, которая по странному стечению обстоятельств получила от Энергоатома многомиллиардный заказ на строительство хранилища отработанных ядерных отходов. Что касается наиболее вероятного кандидата на должность ОП "Атомкомплект" Руслана Жмудского, то он до последнего времени занимал должность коммерческого директора в той же таки компании "Холтек Украина".
Таким образом, группа Недашковского-Микитася, как не без оснований считают эксперты, рассчитывает сохранить контроль над финансовыми потоками в этом проекте и над другими не менее ценными тендерными закупками Энергоатома в будущем", - пишет "Открытая Украина".
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В этой полукриминальной истории, подчеркивает издание, странно выглядит фигура нынешнего исполняющего обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина.
"Из источников в главном офисе этой компании известно о проверке, которую провело руководство Энергоатома в деятельности компании "Холтек Украины" при строительстве хранилища ядерных отходов и о выявлении многочисленных злоупотреблениях на общую сумму в десятки миллионов гривен. Материалы проверки, якобы, даже передали в правоохранительные органы. Но потом это дело замяли и на сцене появился Руслан Жмудский в качестве кандидата на одну из ключевых должностей в структуре Энергоатома.
Мог ли не знать Павлишин о связи этого человека с компанией "Холтек Украина" и людьми Недашковского? Вряд ли! Вопрос риторический. Такие назначения происходят при полном консенсусе всех заинтересованных сторон и в самом Энергоатоме и в министерстве и офисе гаранта.
В любом случае, если назначение Жмудского таки состоится, можно будет не сомневаться в крышевании на высшем уровне. И эра мародерства в государственных компаниях не только не завершилась, но и приобретает новые эпические масштабы", - резюмирует "Открытая Украина".
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From-ua
Господи,помилуй нас,врятуй від тих зебілів.
Це ж треба було зібрати у владу всіх розумово відсталих
Советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты... дааа...раніше таких називали *****...тепер "совєтніци"...