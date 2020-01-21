 Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку глави уряду в Facebook.

Про оплату праці топових державних менеджерів йшлося на нараді прем'єр-міністра з представниками держпідприємств.

"Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", - вказав Гончарук.

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Нагадаємо, 17 січня президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах і державних компаніях.

"З розумінням, де ми живемо з вами, і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, не зважаючи на їхній досвід, практику, і навіть не зважаючи на їхню, вибачте за таке словосполучення, ринкову ціну", - сказав Зеленський.

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