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 Суспільство
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Все про:Європейський суд з пр... (233) Мангер (121)

 Захист Мангера звернувся в ЄСПЛ

Захист голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який є фігурантом справи вбивства Катерини Гандзюк, звернувся до Європейського суду з прав людини щодо грубого порушення його прав.

Про це заявив на пресконференції адвокат Мангера Дмитро Ільченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, захист звернувся до ЄСПЛ через відмову слідства закрити провадження проти Мангера або негайно передати справу до суду.

"Очевидно, що Україна отримала для відповіді наше звернення до Європейського суду з прав людини, яке ми подали минулого року. Нарешті, я так розумію, воно комуніковано. Щодо того, що протягом року людина звинувачується у злочині, але при цьому справа не передається у суд, жодних доказів не надається", - зазначив Ільченко.

Спецоперацію, проведену 20 січня у Херсоні в рамках розслідування справи про вбивство Гандзюк, адвокат назвав спробою чинити тиск на осіб, у яких проводилися обшуки і яким були пред'явлені підозри, з метою примусити їх "дати неправдиві свідчення проти Мангера".

Адвокат пообіцяв поскаржитися в ЄСПЛ щодо тиску на свідків по справі Гандзюк, а також оскаржувати дії слідчих в суді.

Крім того, захист Мангера вимагатиме "з’ясування підстав для застосування військової техніки у місті Херсон, а також розміру коштів, які були витрачені на таку спецоперацію".

Нагадаємо, 20 січня в Херсоні пройшла спецоперація в рамках розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк. Силовики провели 35 обшуків, 9 особам оголосили підозру в причетності до злочинної організації.

Одного з підозрюваних - Ігоря Павловського - доставили до Києва. Печерський райсуд заарештував його до 4 березня без права внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171123
 
 
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с точки зрения Вселенской справедливости, ЕСПЧ должно облить Мангера и его банду серной кислотой..
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ЕСПЧ, это суд в последней инстанции.
Если адвокаты этого козла, обратились туда сейчас, то я бы на его месте, сменил адвокатов...

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эту криминальную тварь надо на минные поля закинуть пусть **** ножками разминирует....
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А сколько подобных мразей в Люлиной ********** остаётся догадываться но люлеботы об этом не догадываются, они думают что Портнов и Лозинский засланые казачки чтоб опорочить Вону!
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