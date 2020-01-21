 "Є сенс зменшувати термін", - міністр Загороднюк висловився за скорочення часу проходження строкової служби

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби. Це має бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується. Готового рішення ще немає, наразі ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичними центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, вона не має залишатися, тому що це не працює", - сказав Загороднюк.
За його словами, строкова служба не має значного впливу на здатності Збройних сил України. "У нас зараз строкової служби - приблизно 10%. Тобто вона не відіграє особливо великого впливу на здатності (Збройних сил), тим більше військовослужбовці строкової служби не виконують завдань у зоні проведення Операції об'єднаних сил", - пояснив Загороднюк.
За його словами, якщо зменшити термін служби в українській армії і ввести якісну підготовку солдатів, набагато більше з них підписуватимуть контракт про подальшу службу.
"Звісно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін - це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах - але не в зоні ООС, - де вони отримають досвід. Якщо ми зможемо кваліфіковано це подати як абсолютно унікальний життєвий досвід, людина буде підготовлена, пояснити, що в житті це буде дуже корисно і фізично, і морально, і з точки зору підготовки, - відсоток тих, хто залишиться, буде набагато більше. Але це буде цілком інша система, тому що цю систему реформувати надзвичайно важко. Набагато легше побудувати взагалі нову", - сказав міністр.
Чувак, ти трохи відволікайся від Порошенка.
я даже цукерки его опять ем
стоило было убрать от корыта золота людина опять стала
Освіта нового міністра
Андрій Загороднюк має диплом з відзнакою Оксфордського університету і диплом права Київського національного університету, а також ряд промислових кваліфікаційних атестатів.
Додамо, що він брав активну участь у волонтерському русі - його компанія поставляла українським військам буржуйки і машини швидкої допомоги, перероблені з броньованих інкасаторських машин. У 2015-2017 роках очолив Управління реформ Міністерства оборони України.https://24tv.ua/*********************************************************************
Т.е в отличии от сегодня, курс молодого бойца парень будет проходить за деньги? За возможность обучить тактике мотострелкового соединения ему будут платить зарплату?
За изучение АК премия будет?
Нужен снайпер на канадское оружие, оружие точное дорогое, такому 50 тысяч в месяц положим, с премией. Где взять специалиста? Школ ДОСАФ и Осавиахим нет.
За год призыва мальчик учится кровать заправлять. Просыпаться в 6 утра. Оружие чистить, брюки гладить. И общие навыки. Если это не его - свободен. Если нравится - проходишь экзамен, так и быть доучим. Чем плохо?
и каждый год увеличивать его на 10%..
Думаю армия только выиграет
.
за 2 роки служби з автомата стріляв разів 5 не більше...по 12 набоїв...
решту служби-робив ремонт майору...працював на деревообробному комбінаті...збирав картоплю і чистив буряк у колгоспі..возив гній на город у прапора..ВСЕ НЕ ПЕРЕЧИСЛИТИ
Отакий з мене вояка!
..ю.ю.ю.юбю.юю
специалистов -9 месяцев., потом сократили до 6. А за сколько
он хочет подготовить спеца.??