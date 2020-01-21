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Все про:призов (179) служба (16) Загороднюк (108)

 "Є сенс зменшувати термін", - міністр Загороднюк висловився за скорочення часу проходження строкової служби

Міністр оборони України Андрій Загороднюк виступає за скорочення терміну призову до армії і за залучення солдатів строкової служби до служби за контрактом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби. Це має бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується. Готового рішення ще немає, наразі ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичними центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, вона не має залишатися, тому що це не працює", - сказав Загороднюк.

За його словами, строкова служба не має значного впливу на здатності Збройних сил України. "У нас зараз строкової служби - приблизно 10%. Тобто вона не відіграє особливо великого впливу на здатності (Збройних сил), тим більше військовослужбовці строкової служби не виконують завдань у зоні проведення Операції об'єднаних сил", - пояснив Загороднюк.

За його словами, якщо зменшити термін служби в українській армії і ввести якісну підготовку солдатів, набагато більше з них підписуватимуть контракт про подальшу службу.

"Звісно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін - це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах - але не в зоні ООС, - де вони отримають досвід. Якщо ми зможемо кваліфіковано це подати як абсолютно унікальний життєвий досвід, людина буде підготовлена, пояснити, що в житті це буде дуже корисно і фізично, і морально, і з точки зору підготовки, - відсоток тих, хто залишиться, буде набагато більше. Але це буде цілком інша система, тому що цю систему реформувати надзвичайно важко. Набагато легше побудувати взагалі нову", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час весняного призову повістки отримають молоді люди від 20 років, з 18 років служба на добровільній основі, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171122
 
   
 Топ коментарі
 
Я правильно понял,что это тот министр обороны Украины,который к теще в РФ-ию на Новый год ездил?
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должна быть всеобщая военная повинность на годик
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Во время войны за независимость не может быть Армия контрактной иначе будет хана украинцам, проходили уже в 1918-1933.
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должна быть всеобщая военная повинность на годик
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так вона і є, якщо в тебе є вища освіта , то рік служиш, якщо немає, то 1,5 року.
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Я колись служив за часів сесер на Авганськаму кордоні, старший сержант. З повною відповідальністю кажу що півроку достатньо якщо тільки будуть займатися військовою підготовкою, а не будуть лакейничати (по примусу) отим нахабним і тупим галіфешникам. Слава Україні я її боронитиму до останнього подиху.
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Галіфешники кажеш....ну можеш мене так і називати слоняра, чи дух краще ? Ти видно роки трішки попутав і армії. Зараз офіцери для того, щоб ти неук живий остався. Героям Слава!
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А почему на годик?Вот просто блин интересно,как вам удалось определить этот хренов интервал.На годик хдде?, в ВВС на годик?,в ПВО на годик,где блин на годик?Я так понимаю,что Вы считаете вполне достаточным года службы в ЦАХАЛ вполне достаточным выполнением своего долга?
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Нужно это делать в 17.5 лет,а потом пусть доучиваются .чтобы была военная подготовка 1 год
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Я правильно понял,что это тот министр обороны Украины,который к теще в РФ-ию на Новый год ездил?
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Правда.
Чувак, ти трохи відволікайся від Порошенка.
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не гони
я даже цукерки его опять ем
стоило было убрать от корыта золота людина опять стала
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Але, кажуть що фейк: «У мережі запустили фейк про новорічний відпочинок міністра оборони України в Росії.»
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Да, он сказал, что его тёща в Запорожье и никто этого до сих пор не опроверг...
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А цікаво, начебто хлопець і не простий. Має добру освіту. Може тому пішли фейки про «московську тещу»?
Освіта нового міністра
Андрій Загороднюк має диплом з відзнакою Оксфордського університету і диплом права Київського національного університету, а також ряд промислових кваліфікаційних атестатів.
Додамо, що він брав активну участь у волонтерському русі - його компанія поставляла українським військам буржуйки і машини швидкої допомоги, перероблені з броньованих інкасаторських машин. У 2015-2017 роках очолив Управління реформ Міністерства оборони України.https://24tv.ua/*********************************************************************
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Кроме образования необходимо родиться менеджером, а на таких должностях ещё и политиком и дипломатом...
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твоя Білорусь вже 25 років керується колгоспником - і тебе це цілком влаштовує ! "Є сенс зменшувати термін", - міністр Загороднюк висловився за скорочення часу проходження строкової служби - Цензор.НЕТ 2748
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Наконец-то нашелся малоросс, который расскажет - какой толк от смены президентов в Украине и больше всего прошу остановится на смене Ющенко на убийцу-Януковича, а Порошенко на Монику.
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Повністю контракту потрібну робити,призовна неефективна.В нас не буде,як в Швеції,тут ментальність совків.А призовна армія у нас,мало чим відрізняється від москальської.
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Во время войны за независимость не может быть Армия контрактной иначе будет хана украинцам, проходили уже в 1918-1933.
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Andrea Petrychenko Тоді взагалі нічого не було.Армія призовна неефективна і це видно,як би там якісь експерти не кричали.Москалі вже майже виграли цю гібридну віну,саме гібридну.
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проблема в тому, що у зє слуг коштів на це немає, в них вже грошей ні на що не має....
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Вибачайте що росiйською мовою. Я поняла, что призывной армии не должно быть?
Т.е в отличии от сегодня, курс молодого бойца парень будет проходить за деньги? За возможность обучить тактике мотострелкового соединения ему будут платить зарплату?
За изучение АК премия будет?
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Fox Ermolova Ні,у вас совкове мишлення.Багато хто хоче на контракту армію,але не хоче зустічатися з совком в армії.Потрібна нармальна реформа,щоб викорінити совок.А воювати потрібно високоточною і якісною зброєю,а не з калашниками бігти по полі.Ми не можемо закидати трупами ворогів,як совок робив.
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После высокоточного оружия должен появиться захватчик с "калашами" иначе можно Марс бомбить, если никто туда не придёт после бомбёжки...
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ВКЛ_это_мы_01 Для того потрібні високопідготовлені контрактники.
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Совок, лапоть и ватник - эт всё слова, а я за деньги. 11 классов закончил подписал контракт, для начала 20 штук. Прибыл в расположение, вот тебе високоточна і якісна зброя не посрами. Или карантин, КМБ, присяга и т.д - но за большие деньги?
Нужен снайпер на канадское оружие, оружие точное дорогое, такому 50 тысяч в месяц положим, с премией. Где взять специалиста? Школ ДОСАФ и Осавиахим нет.
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Fox Ermolova Спеціаліста потрібно навчити,для того потрібна нормальна контрактна армія,в яку хочуть йти.Бо на призові не навчать бути спеціалістом.Все створювати потрібно.а не казочки розповідати.але як видно ніхто цього не хоче.
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Ах оставьте, мне щит держать, мне спецы нужны, я за это платить готов и денег полно. А Вы меня учебные комбинаты оплачивать заставляете. А армию на контракт устраивается водитель, но он не водитель у него и прав нет. Хотите чтоб я был водителем учите за достойную зарплату. К окончанию обучения заканчивается контракт. Иду дальнобоем, там бабла по любому больше.
За год призыва мальчик учится кровать заправлять. Просыпаться в 6 утра. Оружие чистить, брюки гладить. И общие навыки. Если это не его - свободен. Если нравится - проходишь экзамен, так и быть доучим. Чем плохо?
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Нахрена ваше та армия, Путин им же поможет, защитит. Приехал в военкомат и еащад- срочка щащиталась, пусть кому надо тот и служит, а наши деточки после дискачей отдыхают
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если дать этому мудаку реальный срок
и каждый год увеличивать его на 10%..
Думаю армия только выиграет
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нет. оно закончило училище с военной кафедрой..
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Я думаю,что если у этого ботаника спросить,,сколько служат сейчас,то он не ответит,или скажет ,а какая разница,давайте все равно уменьшим
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мирко саблич Досить вже мастурбувати на Ізраїль.Їм США дуже сильно допомагає.Навіть Трамп казав,що США захисить Ізраїль.
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Ситуация тут и в Украине очень похожа. Так что надо перенимать опыт, и искать более эффективные решения.
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Ex Donchanin Не та ситуація.У ваших ворогів немає стільки зброї.як у наших.Та й ви чомусь не перемогли палестинських терористів.
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Совсем не подготовленный человек всё равно, что никого нет, кроме контрактников...
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ВКЛ_это_мы_01 Так нормальна контрактна потрібна.Бо армія це також професія.І багато хто хотів би бути там.але не хоче бачити совкових порядків,які нажаль ще є навіть на контракті.За призов взагалі можна не говорити,там фактично ще повністю совєцький союз.З цим ніколи Україна також не буде сильна.
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На контрактную армию нужны деньги, паРаша заваливает трупами, а чтобы сделать много трупов, необходимо много умеющих стрелять.
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ВКЛ_это_мы_01 Так призов якраз і для того,щоб завалювати трупами ворога.Бо вони будуть обстілювати нас смерчами.
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Дело не в Израиле, а в подготовленности к отражению агрессии...
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ВКЛ_это_мы_01 У Ізраїля вороги слабкіші і немають стільки зброї.Призов не збільшить її кількість і нічого не дасть.
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У Израиля враг слабый, но они готовят всех, а у Украины - сильный и потому надо уменьшить обучение?
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ВКЛ_это_мы_01 Потрібно готувати професіоналів і потрібне краще технічне забезпечення,ніж у ворога.Звісно техніки в нас все одно буде менше в любому випадку.Але якщо вона буде краща і якщо будуть підготовлені кадри,то москалі будуть змушені відстати від нас.В іншому випадку ні.
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Ну да! "Взлет-посадка" и ффатит! СтаршОй сказал! Он тАк думает!(((
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А самое главное, потом сборы. У некоторых может быть по 1 месяцу в году.
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Минулий міністр починав з таких самих текстів і мелодій , в грудні 2013 вже мали ліквідувати військкомати і знищити всі бази даних , але путінська агресія і Майдан врятували Армію від знищення . Тепер зєбіли , це ваші обранці , знову починають розкручувати тему за якою стоїть ліквідація ЗСУ . Їх може і не ліквідують , щоб 73% ідіотів не нявкали, але занурять в Хаос . Після чого вона не буде нічого варта . Прокляті зєбіли , Україна суверенна до літа .
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Когда кто-то говорит, что солдата можно сделать профи за год, он не служил и дня. Если сделать стрелка - да, хватит года. Профи - 2 года. Я служил срочную в совке и стал профи РТГ только через полтора года.А потом отточил мастерство на 1 класс за последние полгода.
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...дмб-92-весна Миропіль
за 2 роки служби з автомата стріляв разів 5 не більше...по 12 набоїв...
решту служби-робив ремонт майору...працював на деревообробному комбінаті...збирав картоплю і чистив буряк у колгоспі..возив гній на город у прапора..ВСЕ НЕ ПЕРЕЧИСЛИТИ
Отакий з мене вояка!
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О так ти служив ще в Совєцькій Армії !
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В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"....Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !.От сантехников - до прездидента ! !!Спросите у WADA!...Правда там были " електрики "...ВПРОЧЕМ...Я соглашусь с нашис как бы припэздэнтом--- КАКАЯ РАЗНИЦА ??,,Как говорил Черчилль --- усские- не джэнтэльмены !...... а по нашему------- ЧМОШНИКИ !!

..ю.ю.ю.юбю.юю
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Військовослужбовець, який обслуговує складну техніку, повинен служити не менше 2-х років.
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для чего нав вообще армия нужна...в случае войны россия нас защитит
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уменьшать срок/ Мысли министров Коломойского как у Буратино: маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: землю и заводы продать, учителей уволить, детей сократить.И министр обороны не настоящего главнокомандующего-четыреждыуклониста такой же не настоящий. Ранее работал в горнодобывающей отрасли. Владелец компании по производству буровых установок. Основной заказчик - РФ.
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А министр сам служил в армии. В разные годы учебка - школа младших

специалистов -9 месяцев., потом сократили до 6. А за сколько
он хочет подготовить спеца.??
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Недельки за две. Наш пострел- такой дерзкий, волосы назад!
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Концепція повинна бути наша українська, не залякувати дітей війною і дідовщиною, а зробити для них хороші умови проживання, харчування, плюс отримання поруч з військовою професією, ще одну професію, найкращу за вибором, і це все потрібно показати на прикладі, тоді буде і армія.
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У меня нет цензурных слов чтоб ответить на ваш вопрос. Как то уже сами. "Є сенс зменшувати термін", - міністр Загороднюк висловився за скорочення часу проходження строкової служби - Цензор.НЕТ 2303
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Хы !!! У него нет цензурных слов !!! А каму щяз лихко ???
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Все вірно - зменшити термін служби , але розширити контингент призовників !
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