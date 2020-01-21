 Українського воїна Валерія Закусила, який загинув на Донбасі, поховають 22 січня в Білій Церкві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Валерій Закусило (позивний Морячок), 1987 року народження, уродженець Прибалтики, старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 18 січня в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області в результаті смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій із боку найманців РФ.

Валерій Закусило народився 27.10.1987 року. Після розлучення батьків разом із батьком повернувся на його батьківщину, в село Гуничі Овруцького району Житомирської області. Закінчив автодорожний технікум. Проходив службу в 36-ій окремій бригаді морської піхоти. Згодом переїхав до міста Біла Церква, де і підписав контракт на військову службу в 72-ій бригаді.

У нього залишилися батько, мати, дружина і дві дочки.

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