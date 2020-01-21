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 Шахраїв, які намагалися "продати посаду начальника виправної колонії" за $20 тисяч, затримали в Києві, - прокуратура

У Києві поліція затримала шахраїв, які пропонували за $20 тис. посприяти в призначенні на посаду начальника виправної колонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"У вівторок, 21 січня 2020 року, Київська місцева прокуратура №7 спільно з Головним управлінням у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та слідчим відділом Подільського УП ГУ Нацполіції в Києві викрили двох осіб під час шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі $20 тис", - повідомляється в інформації.

Шахраї пропонували передати хабар чиновникам Міністерства юстиції України за призначення особи на посаду начальника одного з виправних колоній.

Обох затримала поліція після одержання грошей в одному зі столичних ресторанів. На даний момент вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171120
 
 
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А Интересно , - Если Осужденный купил бы Эту должность , то его бы действительно Утвердили Бы.
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Шахрайство в цій справі кваліфікували в тому, що "продавці посади" немали "товару" на руках, та лише хотіли заволодіти грошовими коштами. От як би ті гроші понесли безпосередньо у мінюст, то то був би чесний бізнес і без шахрайства.
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Оціх і треба в ДБР корупцію здолають ще в зародку.
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