 Шахраїв, які намагалися "продати посаду начальника виправної колонії" за $20 тисяч, затримали в Києві, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"У вівторок, 21 січня 2020 року, Київська місцева прокуратура №7 спільно з Головним управлінням у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та слідчим відділом Подільського УП ГУ Нацполіції в Києві викрили двох осіб під час шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі $20 тис", - повідомляється в інформації.

Шахраї пропонували передати хабар чиновникам Міністерства юстиції України за призначення особи на посаду начальника одного з виправних колоній.

Обох затримала поліція після одержання грошей в одному зі столичних ресторанів. На даний момент вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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