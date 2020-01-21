 США розгорнуть в Європі 200 тисяч військовослужбовців, це найбільші сили з часів "холодної війни", - Столтенберг

Про це у вівторок під час слухань у Комітеті із закордонних справ Європарламенту, які відбулися в Брюсселі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За кілька тижнів ми матимемо великі навчання "Захисник Європи 2020", і під час цих навчань США залучать 200 тисяч військ, що прибудуть прямо зі США до Європи. Це найбільше розгортання збройних сил США з часів завершення холодної війни. Вам може це подобатися або ні, але невірно казати, що США залишають Європу", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що тісніша співпраця між ЄС і НАТО означає також тіснішу співпрацю між Європою та Північною Америкою й посилення трансатлантичних зв’язків, незважаючи на всі існуючі розбіжності.

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"З обох сторін Атлантики є люди, які ставлять під питання міцність трансатлантичного зв’язку. Я вірю в такий зв'язок, з огляду на співпрацю між ЄС і НАТО, але також виходячи з природи самого НАТО, який є трансатлантичною інституцією. Я вірю у цей зв'язок, незважаючи на відмінності та незгоду, які ми всі бачимо сьогодні між Північною Америкою і Європою, включаючи кліматичні зміни, торгівлю, "ядерну угоду" Ірану та багато інших питань", - підкреслив керівник Альянсу.

Він наголосив, що Північна Америка і Європа роблять зараз разом більше, ніж вони робили протягом багатьох попередніх років.

"Ми маємо спільні фундаментальні цінності, коли йдеться про мир і безпеку. Тож ми маємо посилювати, а не послаблювати трансатлантичні зв’язки", - додав Столтенберг.

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