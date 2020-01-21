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 США розгорнуть в Європі 200 тисяч військовослужбовців, це найбільші сили з часів "холодної війни", - Столтенберг

За кілька тижнів відбудуться навчання "Захисник Європи 2020". В рамках навчань США перекинуть у Європу 200 тисяч військовослужбовців, що є найбільшим розгортанням американських військ в Європі з часів завершення "холодної війни".

Про це у вівторок під час слухань у Комітеті із закордонних справ Європарламенту, які відбулися в Брюсселі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За кілька тижнів ми матимемо великі навчання "Захисник Європи 2020", і під час цих навчань США залучать 200 тисяч військ, що прибудуть прямо зі США до Європи. Це найбільше розгортання збройних сил США з часів завершення холодної війни. Вам може це подобатися або ні, але невірно казати, що США залишають Європу", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що тісніша співпраця між ЄС і НАТО означає також тіснішу співпрацю між Європою та Північною Америкою й посилення трансатлантичних зв’язків, незважаючи на всі існуючі розбіжності.

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"З обох сторін Атлантики є люди, які ставлять під питання міцність трансатлантичного зв’язку. Я вірю в такий зв'язок, з огляду на співпрацю між ЄС і НАТО, але також виходячи з природи самого НАТО, який є трансатлантичною інституцією. Я вірю у цей зв'язок, незважаючи на відмінності та незгоду, які ми всі бачимо сьогодні між Північною Америкою і Європою, включаючи кліматичні зміни, торгівлю, "ядерну угоду" Ірану та багато інших питань", - підкреслив керівник Альянсу.

Він наголосив, що Північна Америка і Європа роблять зараз разом більше, ніж вони робили протягом багатьох попередніх років.

"Ми маємо спільні фундаментальні цінності, коли йдеться про мир і безпеку. Тож ми маємо посилювати, а не послаблювати трансатлантичні зв’язки", - додав Столтенберг.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171119
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть они к нам на передок, на пару недель заедут. Потренеруются.
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Надо им предоставить аренду Крыма и Донбасса на 51 год. За 100 дол.
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У ЕрЕфії і ОЛЙУХ'а вже почалося? Доріжки за собою вже фарбують? В колір несподіваності...
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КИЕВ. 21 января. УНН. В Европу из США прибудут 20 тысяч военных для участия в крупных учениях "Защитник - 2020", которые начнутся через несколько недель. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на совместном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности

несколько недель и 20 тысяч ох уж эти журнализды
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Я россиянин..Начнется замес-пойду воевать..Не люблю пиндосрань..Хахлов люблю но надоели ныть
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