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Все про:безпілотник (435) Укроборонпром (575)

 Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва. ВIДЕО

Рама квадрокоптера "Берегиня" надрукована на 3D-принтері з карбонату. Апарат важить менше 2 кг, за 3 секунди набирає висоту 100 метрів і може рухатися зі швидкістю 120 км/год.

Новинку розробило ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

"Берегиня" – перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Його рама надрукована із карбону за допомогою 3D принтера, вага – до 2 кг.

Час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів – до 2 хвилин, заміна акумулятора – до 1 хвилини. Безпілотник за 3 секунди набирає висоту 100 метрів. При швидкості вітру 20м/с (тропічний шторм) в ручному режимі ним можна керувати без обмежень.

Квадрокоптер оснащений 2-ма камерами (цифрова та аналогова). Зображення із безпілотника передається не тільки пілоту, але й на наземну станцію.

Дивіться також: Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"Берегиня", на відміну від квадрокоптерів для цивільних потреб, має захищені канали зв’язку, що убезпечує пілота від виявлення спеціалізованим обладнанням.

"Нам дуже важливо оперативно отримати зворотній зв’язок про даний літальний апарат від тих, хто буде його використовувати, та все доопрацювати відповідно до потреб кінцевого користувача", - сказав заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Укроборонпрому Ігор Фоменко.

"Сподіваюсь, що через кілька місяців ці квадрокоптери будуть на озброєнні Збройних Сил України", – додав він.

Конструктори Укроборонпрому представили перший дрон власного виробництва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171118
 
   
 Топ коментарі
 
Нежели первый, а как же бесконечные энтзуиасты и волонтеры, тот же Юрий Касьянов, а писали же немеренно статей о разработках Минобороны и Уроборонпрома. Лично знаю человека который фанат дронов и может сделать разведывательный , но его не пускают в нужные дубовые двери поэтому работает с коммунальщиками, с мериями. Шестой год войны по ходу, в голове не укладывается.
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Так а хтож против. Осел делал это в секретных условиях - в Омане. и вот результат - на лицо зетипиллам. Или ета работа началась при барыге?
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При узеленскам и правду ничего не делается, при узеленскам постоянно обделываются
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Нежели первый, а как же бесконечные энтзуиасты и волонтеры, тот же Юрий Касьянов, а писали же немеренно статей о разработках Минобороны и Уроборонпрома. Лично знаю человека который фанат дронов и может сделать разведывательный , но его не пускают в нужные дубовые двери поэтому работает с коммунальщиками, с мериями. Шестой год войны по ходу, в голове не укладывается.
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ну ведь: "если сам себя не похвалишь..." Конструктори представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 7710
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Ніхто, і я пересічний платник податків не заперечує проти ентузіастів. Але подайте обгрунтовані розрахунки, робочі креслення, принципові схеми, технологію, собівартість
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є проблема для кулібіних: не використовувати дешеві китайські комплектуючі
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Самое дорогое это двигатели и аккумулятор. Хороший двигатель стоит 150+ долларов. Электроника сильно подешевела и в принципе практически все это производится в Китае.
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Советская отмазка.."..у Вас нет специального образования...разрешения и рекомендации соответствующих лиц и органов...и Вы даже не член партии..."
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тем не менее, строили истребители, подводные лодки, бомбардировщики, гражданский флот, атомные станции и много другого...
перекосы были всегда.
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Похоже кто то римскую свечу (фейерверк) к дрону скотчем примотал.
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ну іди політай... хоча б над режимним об'єктом...
відео скинеш.
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Ночью в инфракрасном режиме...например над торговым портом а ля Визирка..я думаю, что номер прокатит
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Возможность выполнять задание при воздействии средств РЭБ?
Малошумность?
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У меня на даче комары такого размера летают(и жужжат похоже).
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Я про такі мріяв. Ідеальний розвідник. Туди ще тепловізор снайперів шукати, на вдвічі потужнішу модифікацію.
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извини, позже секретарша в трех экземплярах поднесет. ты пока на диване полежи, пива попей
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разведывательная ерунда, жизнь это докажет!
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пишут вот...

Конструктори представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 1582

и еще....

Конструктори представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 4189
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Так Порошенко все таки все украл или как, что то я не пойму. И куда смотрит министр обороны если склады пустые.
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то шмаркля їздить по світу і скуповує озброєння та наповнює склади, он і в Омані недавно був... а клятий барига по ночах те все розкрадає..
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Не можно бути таким тупим. Якщо ти не розумієш, яка наволоч може написати " й доповідано президенту", то ти просто - дебіл.

А тепер прості питання для тупих Зебілів:
1. номер кримінального провадження?
2. дата постанови слідчого про закриття КП?
3. Скільки ще місяців, років потрібно вашому Генпрокурору Рябошапці, щоби підписати постанову про скасування постанови слідчого, обсяг якої становить 10-20 строк?
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Хорошо, но для Укроборонпрома такая безделушка должна быть мелочью.

А что-то серьезное сделать, например сделать Мотор-Сич государственным предприятием, ввести в Укроборонпром, это можно сделать или для Укроборонпрома проекты такого уровня уже непосильная задача.
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Авакяну не нужны вертолеты Мотор-Сичи...
лучше французскую экономику подкармливать...
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Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва - Цензор.НЕТ 3649
Радиус действияприблизительно 5500 км с 24-часовым пребыванием в зоне назначенияМаксимальная продолжительность полета36 чДальность25015 км
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Молодцы. А сейчас петята нам расскажут сказочку на ночь "О том, как при Зеленском ничего ниделаецца". Просим, просим Конструктори представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 1462
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Так а хтож против. Осел делал это в секретных условиях - в Омане. и вот результат - на лицо зетипиллам. Или ета работа началась при барыге?
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При узеленскам и правду ничего не делается, при узеленскам постоянно обделываются
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Дісно, а то я ніяк не міг второпати- чому ти обісрався?
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А шо ЗЄля 3D принтер купив і з Оману 6 мішків карбонату привіз? Завдання на розробку погодили і затвердили напевне ще в 17 році, а конструкторську документацію, тех.умови, технологічні карти, різні креслення, випробовування вузлів, тестування. Запитайте ентузіастів чи є у них креслення та принципові схеми електроніки ? На місцевому заводі бачив як 10 людей день і ніч складали технологічні креслення проводки до іномарок (в натур. величину і кольори, по марках і виробниках провідників та на якому верстаті робити деталь).
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Теща. мама купила карбонат. и они скрытно. из Карпат тропами с мешками пробрались в Оман. Для секретной работы. Шоб макаки макшанские не проведали. Слава Ослу!
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О, зебілько ти ніяк не можеш відійти від фотожаб (там тебе так плющило!!!) і вирішило свою дупу рвати тепер тут? Дивись клавіші там на зламай на мамкиному ноуті, а то мамка потім по твоїй зеленій сраці наб`є і будеш стояти в кутку на зеленому горошку і читати узеленський псалм "яка разніца" 100500 разів! Конструктори "Укроборонпрому" представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 6349
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У меня на твой шоколадный бред полная резистентность, но ты пиши, пиши Я хоть посмеюсь
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Тебе бомбить зебілько - це гуд Конструктори "Укроборонпрому" представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 3029
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Тебе, зедебільчику, мабуть з форуму Г+Г вигнали, як самого тупого. Тому ти тут пасешься. А ну пішло назад у лайностайню
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а что разработано и сделано?..то что при Порошке нарабатывалось. то и в работе..даже программы нет на номенклатуру изделий.....сказочку ему..
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Вы хоть в гугле напишите ветер 20 метров в секунду видео и посмотрите. Лохи мля, опять за счет корыта туфту вам впаривают и вы кушаете. Мозги мля когда вырастут?
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весьма полезна штука, правда не казанно время полёта плюс дальность, возможность вернуться на место пуска или запланированной посадки, а так на месте найти ******** или дрг по близости, возможно весма интересная вещь, если конечно не с е-bay
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Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера ..."карбон"(вуглецеву тканину)
вже на принтерах друкують ...
за 3 секунды набирает высоту 100 метров ...реактивний двигун ...не наче
чайники від заздрощі луснуть ...завтра ...як прочитають
Источник: https://censor.net.ua/v3171118Источник: https://censor.net.ua/v3171118
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Яка,нафіг, Берегиня ??? Де дрон-камікадзе Дємон ??? Де чудо тєхніки геніального моделіста-конструктора ,створений зі старої розкладушки і вєнтіляторів ? Чим тєрористів косити будемо ???
Найому-оборонпром,Лєщу-залізниця,а як же Касьянич ??? Такого волонтьороактівіста зобидили...
Конструктори "Укроборонпрому" представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 1771
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В интернет магазинах, вполне можно купить квадрокоптер со схожими характеристиками за 50-70 тыс. грн.
Подозреваю, что это "чудо техники, будет стоить намного дороже...
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Можно. Но гражданских дронов с защищенными каналами связи нет. Скорость, нагрузка, дальность полета, продолжительность полета - все на высоте. То, что будет стоить в несколько раз дороже - это всем понятно. Не может одинаково стоить модель, которая выпусается в единичных экземпляром и модель, в которой все части унифицированы и выпускаются массово. чем больше штук будет выпущено, тем дешевле в итоге получится стоимость единицы.
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Это если там есть защищенный канал.
Дело в том, что я видел некоторые разработки предприятий "Укроборонпрома".
Правда, исключительно стрелковое оружие.
Снайперская винтовка "Гопак"
Автомат "Малюк"
А также "не имеющую аналогов" винтовку 50-го калибра на базе ПТРС (название к сожалению забыл)
Все преподносилось как эксклюзив, не имеющий аналогов, но на самом деле, это хлам не имеющий никакого права на жизнь.
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Ну с этим я даже спорить не буду. Я просто указал, что если разработка соответствует заявленным характеристикам, то это хорошая вещь. А то, что у нас зачастую Г выдают за ценную разработку я прекрасно знаю. Но хочется надеяться на лучшее. По видео этого не оценишь. Скорость и маневренность впечатляют, но даже элементарного зависания на видео не продемонстрировали. И тестировали при полностью безветренной погоде. Так что пока остается только верить на слово.
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Найди хоть один тип ЛА который способен летать и выполнять задачу при ветре 20 м. в секунду. Нет ни военных ни гражданских, нигде. Только у нас с волшебной припиской "государственное финансирование". Корыто чудеса делает.
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Капец, купите китайские в Алиэкспресс те лучше будут. За 6 лет создали это чудо, иначе как саботажем это и не назовешь. Укроборонпром сплошные предатели и коллаборанты.
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а тот, кто покупает французские вертолеты, когда у нас их делает Мотор-Сич?
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Даже фотку без палева с АлиЭкспресс взяли.....
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"Меридіан" отримав запит від Міністерства оборони на розробку квадрокоптера у березні минулого року. В результаті Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України розробив робочі матеріали до проєкту тактико-технічних вимог, і завод "Меридіан" розпочав виробництво. . https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2860338-kvadrokopterrozvidnik-beregina-vinahid-23ricnogo-konstruktora-ukroboronpromu.html

Без Пороха не обійшлось, і гроші вибили до "кенгурації".
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У параха палучаицца тока сейнир пакрассить и спалить, а деньхи спижжить. Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва - Цензор.НЕТ 6026 Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва - Цензор.НЕТ 3532 Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва - Цензор.НЕТ 3532
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Напомню %у^лопорошенковцам, что бюджет под это чудо был выделен при Парашенке.
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Ща Найем изучит,даст добро,и премию себе выпишет
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Не треба нам розповідати про "нові" байки та казки. Розповідайте нам кожен день, що зробили сьогодня зразки техніки і озброєння, які працюють зараз на передовій. А головне, розповідайте нам про те скільки життів наших бійців ці зразки зберігли і неуможливили втрату їх безцінних життів. СЛАБО???!!! А там, ми самі роберемося, що краще, а що гірше, на що пішли і як пішли народні гроші. Ви би нам ще показали машинки на радіоуправлінні, чи дитячі поїзди на батарейках.
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Сейчас порошенковцы начнут скиглить, что без расейских комплектуюших никак нельзя.
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*** шо ж оно такое мелкое , да гора родила мышь.
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никто и никого не рожал..
перекрасили Кетай, и в лучшем случае (хотя еще не известно) прицепили ЗАС.
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45 хв тривалість польоту???
це точно військова модель?
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Для такой скорости и радиуса действия это нормально. Для квадрика у него параметры более чем достаточные. А для дальних полетов на большой высоте и для длительного нахождения в воздухе нужны планеры, а не квадрокоптеры.
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дивись, за пів року таку "махіну" Укроборонпром зварганив, а що буде до кінця року?
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Ракетно-космічна держава, як не як.
Тільки з неймінгом проблеми - з не меншим успіхом того дроняку можна було й "балкантаврою" назвати.
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Без тепловизора любой коптер, или беспилотник бесполезен. Можем установить вам правильный тепловизор, для работы в любую погоду и время суток.
Арчер.Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва - Цензор.НЕТ 6602
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По ТТХ, це DJI Mavic без програмних обмежень. Приховуючи повний перебіг думок та їх формулювання, від себе додам "берегиня головного мозку". Ган.... не пускають Касьянова на ринок, а х.....ть "поделки" закупаючись комплектуючими на аліекспрес! РЕБ плакав...
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