 Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва. ВIДЕО

Новинку розробило ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

"Берегиня" – перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Його рама надрукована із карбону за допомогою 3D принтера, вага – до 2 кг.

Час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів – до 2 хвилин, заміна акумулятора – до 1 хвилини. Безпілотник за 3 секунди набирає висоту 100 метрів. При швидкості вітру 20м/с (тропічний шторм) в ручному режимі ним можна керувати без обмежень.

Квадрокоптер оснащений 2-ма камерами (цифрова та аналогова). Зображення із безпілотника передається не тільки пілоту, але й на наземну станцію.

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"Берегиня", на відміну від квадрокоптерів для цивільних потреб, має захищені канали зв’язку, що убезпечує пілота від виявлення спеціалізованим обладнанням.

"Нам дуже важливо оперативно отримати зворотній зв’язок про даний літальний апарат від тих, хто буде його використовувати, та все доопрацювати відповідно до потреб кінцевого користувача", - сказав заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Укроборонпрому Ігор Фоменко.

"Сподіваюсь, що через кілька місяців ці квадрокоптери будуть на озброєнні Збройних Сил України", – додав він.