 Столтенберг назвав Росію серед головних викликів НАТО

"Ми виявляємо двосторонній підхід (до Росії): стримування і оборона і діалог", - сказав Столтенберг на спільному засіданні комітету Європарламенту (ЄП) у закордонних справах і підкомітету з безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім Росії він назвав серед основних викликів альянсу загрозу тероризму і розвиток технологій і штучного інтелекту.

"Стримування і оборона і діалог не суперечать один одному. Коли ми сильні, коли ми єдині в НАТО, коли ми тверді, ми можемо також і говорити з росіянами. Це сусіди", - продовжив Столтенберг.

За його словами, на довгу перспективу треба мати на увазі і поліпшення відносин з Росією. "Діалог з Росією - ознака не слабкості, а сили", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

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А для достатніх оборонних можливостей, крім Європи, потрібні США і Канада, додав він. Але Північна Америка, уточнив Столтенберг, потрібна і для діалогу з Росією, "тому що значна частина цього діалогу - це контроль над озброєннями". "А контроль над озброєннями неминуче втягує Сполучені Штати за низкою різного роду пунктів", - пояснив глава НАТО.

Він у зв'язку з цим нагадав, що Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) - це договір між США і Росією, що має наслідки для Європи. "Потрібно, щоб Сполучені Штати теж були за столом для розмови з Росією про контроль над озброєннями", - додав генсек.

Перейшовши до теми виклику нових технологій, Столтенберг зазначив, що як конкурентів НАТО він має на увазі насамперед Росію і Китай.

Захищаючи перед євродепутатами курс на збільшення військових витрат європейських членів НАТО, генеральний секретар організації також не залишив без уваги Росію: "Ми констатуємо дедалі більшу наполегливість Росії, те, що вона порушує договір РСМД, розгортає дедалі більше і більше військових можливостей в європейській частині".