 Столтенберг назвав Росію серед головних викликів НАТО

"Ми виявляємо двосторонній підхід (до Росії): стримування і оборона і діалог", - сказав Столтенберг на спільному засіданні комітету Європарламенту (ЄП) у закордонних справах і підкомітету з безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім Росії він назвав серед основних викликів альянсу загрозу тероризму і розвиток технологій і штучного інтелекту.
"Стримування і оборона і діалог не суперечать один одному. Коли ми сильні, коли ми єдині в НАТО, коли ми тверді, ми можемо також і говорити з росіянами. Це сусіди", - продовжив Столтенберг.
За його словами, на довгу перспективу треба мати на увазі і поліпшення відносин з Росією. "Діалог з Росією - ознака не слабкості, а сили", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.
А для достатніх оборонних можливостей, крім Європи, потрібні США і Канада, додав він. Але Північна Америка, уточнив Столтенберг, потрібна і для діалогу з Росією, "тому що значна частина цього діалогу - це контроль над озброєннями". "А контроль над озброєннями неминуче втягує Сполучені Штати за низкою різного роду пунктів", - пояснив глава НАТО.
Він у зв'язку з цим нагадав, що Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) - це договір між США і Росією, що має наслідки для Європи. "Потрібно, щоб Сполучені Штати теж були за столом для розмови з Росією про контроль над озброєннями", - додав генсек.
Перейшовши до теми виклику нових технологій, Столтенберг зазначив, що як конкурентів НАТО він має на увазі насамперед Росію і Китай.
Захищаючи перед євродепутатами курс на збільшення військових витрат європейських членів НАТО, генеральний секретар організації також не залишив без уваги Росію: "Ми констатуємо дедалі більшу наполегливість Росії, те, що вона порушує договір РСМД, розгортає дедалі більше і більше військових можливостей в європейській частині".
Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !
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От сантехников - до прездидента ! !!
Спросите у WADA!
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Правда там были " електрики "..
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ВПРОЧЕМ..
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Я соглашусь с нашим как бы припэздэнтом--- КАКАЯ РАЗНИЦА ??
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,Как говорил Черчилль --- усские- не джэнтэльмены !....!!!!!!!!!!!!!!!!
Гитлер в 39-ом тоже был соседом, и чехам и полякам и французам. Наверное просто надо было с ним больше говорить.
Источник: https://censor.net.ua/n3171117
"добрым словом, и пистолетом, можно добиться куда бОльшего, чем просто добрым словом".
История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков(с)........
Во вторник, 21 января, стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа отменил свой визит в Израиль, где 23 января он должен был присоединиться к участникам международного форума памяти жертв Холокоста. Об этом сообщил сайт литовской радиостанции LRT RADIO.
Израильские СМИ отмечают, что главной причиной отмены визита Гитанас Науседы стало запланированное выступление на форуме президента России Владимира путина, из-за которого отказался приехать в Израиль президент Польши.
_Именно что противоречат! Шизофреник долбаный... Тормоз постоянно это повторяет, аутотренинг типа: я не усрался, я не усрался... Кретин!