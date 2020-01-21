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Все про:Росія (14990) Мішустін (2)

 У РФ призначили новий уряд - Шойгу і Лавров залишилися на своїх місцях

21 січня президент Росії Володимир Путін підписав укази про призначення заступників голови уряду країни і глав міністерств.

Як передає Цензор.НЕТ, їх опублікував сайт Кремля.

Так, у нового прем'єр-міністра Михайла Мішустіна буде не 10 заступників, як у його попередника Дмитра Медведєва, а дев'ять. Першим віце-прем'єром став Андрій Бєлоусов, який раніше обіймав посаду помічника президента РФ.

Кілька міністрів зберегли свої посади в новому кабінеті. Так, Сергій Шойгу залишився міністром оборони, Сергій Лавров - главою міністерства закордонних справ.

Міністерство внутрішніх справ, як і раніше, очолюватиме Володимир Колокольцев, міністерство енергетики - Олександр Новак.

Антон Силуанов залишився міністром фінансів, втративши посаду віце-прем'єра.

Ольга Любимова змінила Володимира Мединського на посаді міністра культури РФ.

Путін скасував міністерство у справах Північного Кавказу.

Читайте також: Путін призначив прем'єром Мішустіна. Медведєв очолив Радбез РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171115
 
 
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тренд на шизофрению в Рашке сохранён.. новости из Омска))
В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 2404
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Цензоре! Виправте помилку - шойгу теж з маленької літери!
І лаврова, якщо можна, на "грьобану коняку"...
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Омськ знову підтвердив свій статус впоротого міста В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 4135

В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 3130
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тренд на шизофрению в Рашке сохранён.. новости из Омска))
В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 2404
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Омськ знову підтвердив свій статус впоротого міста В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 4135


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Омичам надо втолковать: не знаешь закон Ома - сиди дома. А то Георг Симон Ом в гробу переворачивается. У РФ призначили новий уряд - Шойгу і Лавров залишилися на своїх місцях - Цензор.НЕТ 1393
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Особливо надають 11-метрова дівчинка та юний бріст мастер Раскольніков.


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Цензоре! Виправте помилку - шойгу теж з маленької літери!
І лаврова, якщо можна, на "грьобану коняку"...
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В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 8504

Коней на переправе не меняют В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 8504
Теперь нужно выяснить к какой классификации отнести шмойгу
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как раз в точку. без таких лошадей на международке и такого преданого коня в силовых структурах в нынешней правовой рф не обойтись
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)(уйло нанесло превентивный удар по возможному "дворцовому перевороту" поменяв правительство.
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Бритва Оккама‏ @RazortongueN1 8 ч.8 часов назад

Путин сказал, что нужно поменять Конституцию, потому что в Конституции написано, что надо поменять Путина.
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Ну и ничего и не изменилось , - Ключевые фигуры на месте , а дань на кавказ знайдут кому возить, а то целое министерство. А Министр культуры , есть , а культуры нет и кто возглавит Ну Это уже Действительно , какая разница.
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Ну так ясный-красный: коняка и кунжутович «заслужили».........
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три всадника Апокалипсиса остановились.. их кони захрипели.. и всадники тревожно переглянулись..
из-за поворота появился Владимир Зеленский.. и после этого Ад показался уютным отелем в Омане..
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И старый мерин у одного из них остался прежний...
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Кровати переставили, а обслуживающий персонал остался
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Тихо в лесу,
Только не спит Лавров.
Много он в МИД накосячил делов,
Вот и не спит Лавров.
Тихо в лесу,
Только не спит Шойгу.
Все эти годы он гонит пургу,
Вот и не спит Шойгу.
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Росіяни тим часом хочуть бачити прем'єром найпопулярнішого політика РФ- Володимира Зеленського.
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Чего хочет и куда спешит Путин - Илларионов Январь 21, 2020Без рубрикиКомментарии
У РФ призначили новий уряд - Шойгу і Лавров залишилися на своїх місцях - Цензор.НЕТ 7579После «общероссийского голосования» 12 апреля этого года в действие вступит новая, путинская Конституция…
Вчера в 11:54 А.Венедиктов поинтересовался у В.Путина: «Чего гоним-то, Владимир Владимирович? Или правильнее спросить - что случилось?»
Об этом сегодня напомнил проживающий ныне в США экс-советник президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), политический и экономический эксперт Андрей Илларионов.
О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Поскольку Путин впервые развернуто изложил свои предложения по изменению действующей Конституции, то теперь их можно содержательно анализировать.
В целом Путин предложил не 11 поправок, о которых он говорил в своем послании от 15 января, а, как минимум, 40. Нынешний пакет его предложений касается изменений (дополнений) 22 статей действующей Конституции:
- в главе 3. Федеративное устройство (ст. 71, 75, 77, 78, 79);
- в главе 4. Президент Российской Федерации (ст. 81, 83);
- в главе 5. Федеральное собрание (ст. 95, 97, 102, 103, 107, 108);
- в главе 6. Правительство Российской Федерации (ст. 110, 111, 112);
- в главе 7. Судебная власть (ст. 119, 125, 128, 129);
- в главе 8. Местное самоуправление (ст. 132, 133).
Подробный разбор этих поправок будет происходить в ближайшее время. Сейчас же можно отметить, что главное, что содержится в путинских предложениях, сводится к следующему:
- существенное расширение полномочий президента;
- заметное уменьшение автономии Конституционного суда;
- включение муниципальных органов власти в единую вертикаль государственной власти, во главе которой находится президент;
- усиление изоляции России от системы международного права;
- включение в текст Конституции самоубийственных финансовых обязательств.
Исходя из текста путинских предложений следует, что полномочия Государственного совета, какие должны быть определены специальным законом, ни в коей мере не смогут конкурировать с полномочиями президента. В силу этого регулярно обсуждаемая в последнее время идея о возможном добровольном уходе Путина с поста президента с сохранением за ним поста только главы Госсовета выглядит необоснованной.
Учитывая нынешнюю политическую ситуацию в стране, не приходится сомневаться в том, что предложенные Путиным поправки тем или иным образом будут приняты (вар.: будет объявлено, что они приняты). И, следовательно, после «общероссийского голосования» 12 апреля этого года в действие вступит новая, так сказать, путинская Конституция.
В новой, путинской, Конституции, в частности, будет иметься следующий п.3 ст.81 «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков».
Как заметил А.Пионтковский, это означает, что в соответствии с новой путинской Конституцией Путин может быть избран на два новых президентских срока каждый длительностью по шесть лет - например, в 2024 году и в 2030 году. Таким образом, он сможет находиться на вершине российской государственной власти - в соответствии с новой Конституцией - как минимум, до 2036 года.
- Как Путин собирается снова всех на***** - Пионтковский
- Что задумал подлый Путин и к чему такая спешка - политолог
На вопросы «Чего гоним?» и «Что случилось?» российским гражданам также отвечают из голландского города Гаага, в котором 9 марта 2020 года начинается судебный процесс над виновными в организации и проведении террористического акта по уничтожению 17 июля 2014 г. малайзийского лайнера рейса МН17 и массовом убийстве 298 невинных граждан, находившихся на его борту. К моменту принятия Гаагским трибуналом своего решения российская Конституция, по настоянию Путина, должна содержать в себе четкое положение, позволяющее не выполнять ожидаемый к вынесению в Гааге приговор.
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