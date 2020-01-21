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Все про:Польща (2060) УПА (93) вандалізм (272) МЗС Польщі (107)

 Могилу воїнів УПА осквернили, щоб посварити наші народи, - МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі обіцяє розслідувати факт осквернення невідомими могили воїнів УПА.

Відповідне повідомлення опубліковано в Twitter Міністерства закордонних справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на нещодавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент у Монастирі", - сказано в повідомленні.

У МЗС Польщі обіцяють, що розслідуванням акту вандалізму займуться "відповідні служби".

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польською переговори про відновлення плити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171114
 
   
 Топ коментарі
 
Это как раз понятно. Не понятно что будет делать в Израиле наш Президент, при том что Поляки и Литовцы туда не поехали из за присутствия там пуйла...
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Вандализм в Польше и Кривом Роге на фоне истерики плешфюрера- звенья одной цепи гибридной войны орды против цивилизации.Это не первый раз.Разделяй и властвуй!!Нам надо мощно выступить ,как Польша выступила против поноса от плешфюрера..
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В довгій історії взаємовідносин двох, дійсно братніх народів, українців і поляків, які найбільш близькі мовно, культурно і ментально і яких, окрім релігії ніщо більше не розділяло, завше було так, що коли ми діяли разом, то гнали нашого спільного ворога аж до мацкви, а коли чубилися, то наш спільний ворог бив нас поодинці. То ж не дамо нашим ворогам шансу на повторення закріпачення України та Польщі в лапатне ярмо.
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Это как раз понятно. Не понятно что будет делать в Израиле наш Президент, при том что Поляки и Литовцы туда не поехали из за присутствия там пуйла...
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"основа службы - своевременный доклад"(с) - отчитываться будет. и трепетно внимать.
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скажет пленных спасать ездил
это же наши люди(с)
и хер на это шо возразишь Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8469
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ЗМІ: В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"....
Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !
.
От сантехников - до прездидента ! !!
Спросите у WADA!
...
Правда там были " електрики "..
.
....


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Як що? Дивитися в рота новоявленому царю всєя. Він і на празднование 75 летия вяликай пабеди поїде до мацкви, хоча царь казав, що "российский народ - пабедитель, он и сам, без хохлов и пендосов пабедил би Германию". Пабедить ТО пабедили, а тільки чому руССкіє живуть в рази гірше переможених?.
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зенелох и едет ради еще одной встречи с пуйлом. будут подписьівать капитуляцию, детали которой согласовали в омане?
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Таки Да -- кацапарылые только об этом мечтают Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6198
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Вандализм в Польше и Кривом Роге на фоне истерики плешфюрера- звенья одной цепи гибридной войны орды против цивилизации.Это не первый раз.Разделяй и властвуй!!Нам надо мощно выступить ,как Польша выступила против поноса от плешфюрера..
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Абсолютно верно Польша говорит! Так оно и быть.
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В Польше отношение к могилам солдат в нашем воевудстве одно: уважение. Я не видел и не слышал об осквернении могил солдат ОУН-УПА.
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В довгій історії взаємовідносин двох, дійсно братніх народів, українців і поляків, які найбільш близькі мовно, культурно і ментально і яких, окрім релігії ніщо більше не розділяло, завше було так, що коли ми діяли разом, то гнали нашого спільного ворога аж до мацкви, а коли чубилися, то наш спільний ворог бив нас поодинці. То ж не дамо нашим ворогам шансу на повторення закріпачення України та Польщі в лапатне ярмо.
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Это заявление уже вселяет надежду на изменение отношений с - каждый против паРаши на вместе против паРаши...
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так найдите. пид...ров и накажите так чтоб другие подумали
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проблема в тому, що польська держава сама розганяє інформаційну антибандерівську істерію серед населення..... от і результат.....
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Надо было сантехников выбросить из окна высокого этажа и сказать по тв что они сделали это потому что совесть замучала жить гандонами...в стиле ********** сми...
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Ну поляки-то просто обожают УПА ! А Мельник, Шухевич и Коновалец для них такие же герои, как и Пилсудский, ага
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От якби українці були не русккагавар"яшьчьємєся і всі ненавиділи б наших ворогів.Як поляки.Бо дехто їм(ворогам русккємь) лиже смачно.
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мільйон українських заробітчан в Польщі - гарантія того , що поляки можуть робити все , що завгодно ..
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