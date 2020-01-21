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 Економіка, Суспільство
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Все про:Німеччина (1361) Укрзалізниця (881) Скічко (3)

 Deutsche Bahn і "Укрзалізниця" 22 січня підпишуть меморандум

Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn і АТ "Укрзалізниця" завтра, 22 січня, в Давосі (Швейцарія) планують підписати меморандум про співпрацю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС, це випливає з листа-запрошення на церемонію підписання, копію якого оприлюднив народний депутат України, член транспортного комітету ВРУ Олександр Скічко.

Нардеп зазначив, що співпраця української та німецької залізничних компаній не передбачає приватизацію першої, а полягатиме в організації нової форми управління "Укрзалізницею".

"Готується масштабний проєкт зі співробітництва "Укрзалізниці" і найбільшого німецького залізничного оператора Deutsche Bahn. Відразу відповім, що це не приватизація і не концесія. Йдеться про залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень", - написав Скічко.

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"Завтра ми вирушаємо в Давос за хорошими новинами, де має бути підписаний меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn. Відразу скажу - це не означає, що після цього на залізниці все зміниться за один день. Для цього потрібно провести багато роботи і співпраця з німцями стане потужною основою для змін", - резюмував народний обранець.

Deutsche Bahn і Укрзалізниця 22 січня підпишуть меморандум 01

Нагадаємо, про те, що намічається стратегічна співпраця між DB і УЗ, ЦТС повідомив ще минулого тижня.

Зазначимо також, що у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і МІУ розробити план реструктуризації "Укрзалізниці", який передбачає поділ компанії на трьох операторів: інфраструктурного, вантажного і пасажирського, а також виробничий блок.

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Пізніше міністр Владислав Криклій обіцяв визначитися з керівництвом УЗ найближчим часом.

У самій компанії зазначають, що поділ підприємства на трьох операторів - вантажного, пасажирського та інфраструктурного - планується завершити до кінця 2021 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171106
 
 
 Топ коментарі
 
Второй день все возмущаются словами министра образования Анны Новосад, что она не может за 36 тыс. грн/мес. содержать ребёнка. А вы в кусре вообще, что в декабре она заработала почти 140 тыс. грн, а ещё у неё нет детей.
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От блин Порох столько наворовал и на крови заработать смог шо находится выше всего списка . Да Зебилы
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Второй день все возмущаются словами министра образования Анны Новосад, что она не может за 36 тыс. грн/мес. содержать ребёнка. А вы в кусре вообще, что в декабре она заработала почти 140 тыс. грн, а ещё у неё нет детей.
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От блин Порох столько наворовал и на крови заработать смог шо находится выше всего списка . Да Зебилы
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Куда же миллиардер Порошенко дел свои миллиарды? Наверное - пожертвовал на украинскую армию. А то злые языки говорят про какие-то 18 фирменных магазинов "Рошен" в Киеве аккурат после 2014, и про часть самого "Рошена" переписанную на Минометчика.
Но то все неправда и инсинуации агентов *******.
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Та нє страдай. Один пруф на сказанное тобой і всьо.
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До купы/ 05.07.19 13:46 Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов biz.censor.net.ua
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Интересно, как скоро у немцев случится когнитивный диссонанс ?
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Та вони розчаруються швидко, я гадаю. Достатньо лише пройти у плацкарт.
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А ще Німеччина відкриває ринок праці. Після стабільно залізничного сполучення багато хто поїде в Німеччину.
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я бы с рельсов начав
шобы у нас были как в германии
шоп кацапы к нам не ездили
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...грубо говоря, меморандум - просто уведомление о намерениях, так что зелепузики могут продолжать снимать лапшу с ушей...
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Ещё хоть шо нибудь осталось на что бы Бенямафия ЗЕмародёров не наложила свои грязные лапы?? Ах да...ещё ж землю можно распродать...
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Как по мне, надо все немцам продать, а не какому-нибудь Коломойскому или королю ДНР Ринату. Тем более, в первой половине 40-х, немцы четко наладили ЖД перевозки в Украине. Поезда ходили по-расписанию, что особенно радовало партизан.
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Других нет. Немцы забирают грузоперевозки. Остальное остаётся .. лошате ми кантаре...
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В переводе на общедоступный язык-наняли экспертов из дойче бана для помощи в разделении Укрзализниці. Наверное за космические деньги. Ну мы ж теперь страна богатая при новой то власти. Токо не понятно если ОНИ самые "умные и красивые",зачем консультантов то нанимать?
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Зеленский продолжает дело Порошенко. Сча раздерибанят активы и запустят москалей что бы контролили анклав. С ними особо уже и не забунтуеш.
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и для этого надо ехать аж в давос всей кодлой?
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