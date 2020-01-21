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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8852) порнографія (48) Чернігів (158) еротика (2) модель (3)

 Ню-модель з Чернігова відсудила у поліції 270 тисяч гривень

Мать троих детей смогла доказать в суде, что демонстрация ее обнаженного тела не является распространением порнографии, а пребывание под следствием и судом ухудшило ее отношения с окружающими.

Рішення схвалив Новозаводський районний суд Чернігова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Жителька Чернігова звернулася до суду про відшкодування збитків, заподіяних незаконними діями правоохоронних органів. Вона просила стягнути на її користь 500 тис. грн як компенсації моральної шкоди.

У заяві жінка вказала, що "внаслідок незаконного притягнення її до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжних заходів, проведення обшуку в будинку та незаконного перебування під слідством і судом протягом 52-х місяців їй завдано моральну шкоду, яка полягає у порушенні нормальних життєвих зв’язків, погіршенні відносин з оточуючими людьми".

Серед іншого вказувалося, що у жінки погіршилися сімейні відносини та зіпсувалися родинні зв’язки. Зараз вона виховує трьох дітей.

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Згідно з матеріалами справи, у 2014 році жительку Чернігова звинуватили у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Зазначається, що бувши зареєстрованою "моделлю" на одному з порносайтів, за допомогою комп’ютерної техніки жінка приймала замовлення на відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю участю від клієнтів, які користувалися послугами цього сайту в режимі реального часу, створювала і розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю участю, отримуючи за це грошову винагороду у вигляді безготівкових переказів.

У 2015 році жінку було засуджено до 3 років ув'язнення з іспитовим терміном 1 рік, але згодом справу направили на новий розгляд і виправдали.

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Новозаводський районний суд визнав, що демонстрацію в режимі реального часу сцен сексуального характеру із застосуванням телекомунікаційних засобів не можна вважати виготовленням порнографічної відеопродукції, а її передачу через канали зв’язку ( в т. ч. через Інтернет) "не можна вважати розповсюдженням порнографії".

Прямих і достатніх доказів вини жінки не було надано. В апеляційному суді колегія суддів залишила виправдальний вирок без змін. Тому жінка вирішила отримати компенсацію моральної шкоди через суд.

Суд задовольнив її позов частково і вирішив стягнути з Державного бюджету на користь жінки 270 тис. грн на відшкодування моральної шкоди, а також 3,75 тис. грн на відшкодування матеріальних збитків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171105
 
   
 Топ коментарі
 
Мусора нашли кого ловить. Мать троих детей нашла способ заработка, который порнографией то можно с большой натяжкой назвать, наоборот надо поощорять модели таким образом закрывают колоссальную разницу между импортом и экспортом. Ибо повышают экспорт. Пол страны с гранатами ходит они мать троих детей ломают,скоты!
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Повії засудять МВС і обанкрутять бюджет Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 39
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я не понял?!.. то есть, Кива теперь может спокойно дрочить на веб-камеру на фотографию Оксаны Марченко во имя высоких идеалов партии "Оппозиционный блок - за Життя" под руководством её мужа Вити Медведчука?!
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вообще-то, мусора-моралисты - это что-то из области шизофрении..
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Давайте поспорим, если сюда запостить пару моделей за работой, модератор их удалит невзирая на решение черниговского суда.
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Ти вирішило подивитись на те, чого немає в твоєму житті? Ню-модель з Чернігова відсудила у поліції 270 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 8862
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подонки, ради наживы человека за решётку кинули, это скотство
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само ти шлюха, сподіваюсь, що про твою маму цього не скажеш, але тебе не догледіла.
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О любитель порнушки намалювався і лівчат по виклику)
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у женщины ухудшились семейные отношения и испортились родственные связи.
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міністр освіти може так підробляти якщо їй не вистачає 36000 з/п
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Сколько еще нужно объяснять, что в глобальный еврейский гешефт по утилизации гойской биомассы никто не может совать нос, ни президенты, ни какие-то мусора. Ни даже папа римский, ибо улетят его на голубом вертолете.
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Иудолиберастия это красный террор наших дней. Она сгноит всех.
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Доколе!? Сколько еще жидомассоны будут вакцинировать православных?!
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Маленькая сумма.
И очень жаль, что мусора не выплатят эти деньги из своего кармана.
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Cуд признал, что распространение порнографии не является распространением порнографии. Приплыли. Да здравствует наш самый гуманный суд в мире! (с)
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Порнография - это продукт типа фильм, картина или фото. Его надо сначала изготовить а потом распространить. А она его не изготавливала. А за "хошь писю покажу" не садют.
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Нет чтобы дать человеку заработать, ан нет, раз не корячишься с лопатой, значит надо пресечь. А может кому не дала - мстит.
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Ну а якщо законні чоловік з дружиною зафільмували власне порево і виклали в контакті чи ФБ, то що їх до тюрми пакувати. Хочеш дивись хочеш не дивись. Горілка і цигарки легально продаються, мораль і суспільне здоровя нації підривають прямо і безпосередньо.
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Печальные новости для сегодняшних ментов которые тоже за это же накрыли целую студию.
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Приговорили-оправдали, цирк какой-то, а человек томился за решеткой, следователи и судья пускай заплатят из своих кровных, иначе такой беспредел будет всегда. Пускай работают следопыты и судейские, но если все шито белыми нитками, пускай платят по решению ЕСПЧ.
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Недосказанная ерунда..Будет кассация в Верховном и все тихо утопят.
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