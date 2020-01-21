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 Торговельну мережу в Києві підозрюють у продажу контрафактної продукції, - столична прокуратура

У вівторок, 21 січня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва працівники СУ ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста Києва та оперативного супроводження ГУ ДФС в м. Києві проводять обшуки в мережі магазинів, розташованих на території столиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.

У повідомленні зазначається: "За версією слідства, через вказану торгівельну мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами.

Крім того, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася до України, може свідчити про її контрафактне виготовлення в Україні або ввезення до України з приховуванням від митного контролю або взагалі поза ним, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України.

Обшуки проводяться за 17 адресами магазинів в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Слідчі дії наразі тривають".

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Торговельну мережу в Києві підозрюють у продажу контрафактної продукції, - столична прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171104
 
 
 Топ коментарі
 
У Казахстані зняли податки, а зевлада пресує торговців. Цього достатньо для розуміння суті зевлади.
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Торговую сеть в Киеве подозревают в продаже контрафактной продукции, - столичная прокуратура - Цензор.НЕТ 3749
столица куле) европейская))
интересно в переходах до сих пор лотки стоят?)
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Торговую сеть в Киеве подозревают в продаже контрафактной продукции, - столичная прокуратура - Цензор.НЕТ 3749
столица куле) европейская))
интересно в переходах до сих пор лотки стоят?)
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У Казахстані зняли податки, а зевлада пресує торговців. Цього достатньо для розуміння суті зевлади.
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Почему банда соевых мародеров во главе с циничной барыгой за пять лет не сняла податки?
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это га*но продают на каждом углу,только сейчас заметили?
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чего была?) завтра откроются))непорозуміння між ментами та СБУ мабуть)
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Если Контрафакт Лучше Оригинала, Поощрить , кредит под 3% , налоговые каникулы 5 лет, не путать с Заключением.За такими людьми Будущее. Обьяснив При этом , что Он может изобрести Лучшее и не стоит Ходить в пасенках .Хотя Китай передрал , где только Можна и посмотрите как Преобразился.
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Уже лет 10 покупаю обувь и одежду с доставкой из США, получается и дешевле и намного качественнее, несмотря на дорогую доставку.
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Например обувь на 6pm.com
одежду gap.com или oldnavy.com
Здесь еще магазины:
https://npshopping.com/uk/catalog
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