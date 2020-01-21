 Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Устінова зазначила: "Адвокат Януковича Бабіков знав про те, що стане заступником ДБР ще до оголошення конкурсу, або черговий развод від "слуг".

Перший документ - це офіційний витяг по адвокату Бабікову, в якому написано, що він припинив свою адвокатську діяльність 28 грудня.

От тільки незадачка - документ-виписка з сайту ДБР про оголошення конкурсу датовано 29 грудня.

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Тобто Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс було взагалі оголошено, хоча за законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" повинен це зробити в 3-денний термін після вступу на посаду. Але як бачите, був такий впевнений, що ще до конкурсу відмовився від своєї роботи та адвокатської діяльності! Мабуть чисто "випадково", з надією на майбутнє.

І нехай після цього нам знову розповідають, що конкурс за 3 дні в новорічні свята було проведено не під адвоката Януковича.

І вуаля третє фото - брехня ДБР, керівництво якого почало робити вигляд, що конкурс оголосили саме 28 грудня, а не 29, хоча це суперечить їхньому ж офіційному документу".





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Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.