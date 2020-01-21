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Все про:конкурс (514) ДБР (791) Устінова (23) Бабіков (4)

 Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що призначений першим заступником глави ДБР Олександр Бабіков ще до конкурсу знав, що отримає цю посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Устінова зазначила: "Адвокат Януковича Бабіков знав про те, що стане заступником ДБР ще до оголошення конкурсу, або черговий развод від "слуг".

Перший документ - це офіційний витяг по адвокату Бабікову, в якому написано, що він припинив свою адвокатську діяльність 28 грудня.

От тільки незадачка - документ-виписка з сайту ДБР про оголошення конкурсу датовано 29 грудня.

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Тобто Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс було взагалі оголошено, хоча за законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" повинен це зробити в 3-денний термін після вступу на посаду. Але як бачите, був такий впевнений, що ще до конкурсу відмовився від своєї роботи та адвокатської діяльності! Мабуть чисто "випадково", з надією на майбутнє.

І нехай після цього нам знову розповідають, що конкурс за 3 дні в новорічні свята було проведено не під адвоката Януковича.

І вуаля третє фото - брехня ДБР, керівництво якого почало робити вигляд, що конкурс оголосили саме 28 грудня, а не 29, хоча це суперечить їхньому ж офіційному документу".Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова 01
Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова 02
Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова 03

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Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171101
 
 
 Топ коментарі
 
Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова

Это подсказка для тех, кто, сдуру, рассчитывает на всякие референдумы. Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 8646
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Ничего не меняется у зеленых

Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 3818
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"Честная" власть и "честное" ГБР нашли друг друга Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 5021
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Так все об этом знали. Чини секрет был.
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"Не має значення як називається вулиця" - Зеленський закликав відмовитися від вшанування сумнівних героїв
"Не треба роз'єднувати країну"
&.....
ставить адвоката януковича керівником ДБР. . . .
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Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова

Это подсказка для тех, кто, сдуру, рассчитывает на всякие референдумы. Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 8646
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Великий Пинокио на гастролях в Украине только один срок дальше как Пониковского начнут бить а возможно даже раньше Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова - Цензор.НЕТ 9693
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"Честная" власть и "честное" ГБР нашли друг друга Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 5021
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Вернее так. "Честная" власть "честно" создала себе карманное "честное" ГБР.
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Хто б сумнівався, цих зебілів та їх підзебільників треба засцяними ганчірками прямо за порєбрік...
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Венедиктова - глава ГБР, харьковская.
Бабиков - зам Венедиктовой, харьковский.
Соколов - зам. Венедиктовой, харьковский.

Разве можно сомневаться в честности конкурса на замов Венедиктовой?
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Здесь более объединяющий признак -- Портнов. Это люди Портнова.
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РОСТИСЛАВ ПАВЛЕНКО: ЗЕЛЕНСЬКИЙ МАЄ ДУМАТИ НЕ ПРО ТЕ, ЯК ЗРОБИТИ ШОУ, А ПРО ТЕ, ЩО НА ДОНБАСІ ЗНОВУ ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ



Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 411

Спроби влади влаштувати шоу навколо вшанування жертв збитого в Тегерані українського літака є незрозумілими та неправильними. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко в ефірі телеканалу «Прямий».
«Вшанування жертв збитого українського літака в Тегерані - дуже важка тема. Адже в ній накопичено дуже багато незрозумілих і неправильних речей. Все це було побудоване як шоу. Той же Зеленський за кілька днів перед тим казав, що не потрібно робити хайп, але при цьому сам це робить», - зазначив політик.
Павленко наголосив, що ігнорування Зеленським ситуації на фронті і людських втрат, яких зазнає Україна попри нормандські домовленості, є неприпустимим.
«Минулого року в січні на фронті за січень загинуло, якщо я не помиляюсь, троє бійців. А зараз після всіх констатацій нібито прогресу і шляху до миру ми бачимо таку кількість вбитих, бачимо кількість зіткнень, яка відбувається. До цього питання мала би бути привернута увага і Верховного головнокомандувача, і військового керівництва, але натомість ми бачимо певні шоу, які показують на телебаченні», - сказав Ростислав Павленко.
Він додав, що неприпустимим є спроби Ірану поставити під сумнів результати аналізу бортових самописців Україною.
«Сьогодні ми бачимо продовження цієї теми, коли представник іранської сторони в розмові з керівником держави говорить, що ми перевіримо ще, як ви будете перевіряти чорні скриньки. Цікаво - що звучить у відповідь? «Дякую! Дуже дякую!?» Чи як там зараз прийнято говорити? Чомусь допускається зустріч на найвищому рівні, під час якої звучать достатньо принизливі тези, що хтось буде перевіряти - чи спроможна на якісь перевірки Україна», - наголосив народний депутат.
«Є міжнародні правила і зрештою такі речі проговорюються на технічному рівні. І коли допускається до найвищого рівня, то там уже мають бути погоджені позиції, які мають показати, що там держави про щось домовились. Коли йдеться про такі речі, то це засвідчує дуже низький рівень, який зараз має зовнішня політика», - додав політик.
Також Павленко зазначив, що міністр закордонних справ Пристайко у ситуації з трагедією українського літака та поїздки Зеленського в Оман робить заяви, які суперечать одна одній.
«Міністр Пристайко каже, що одна і та сама людина казала одне, а тепер говорить інше, то це знову про те, що на робочому рівні зустріч була неякісно підготовлена. Сам Пристайко минулої п'ятниці сказав, що МЗС не мало стосунку до підготовки поїздки президента Зеленського до Оману, а тепер говорить, що прийде час, коли він про це розкаже, бо міністерство звичайно було задіяно, особливо посольство там працювало. Але справа в тому, що в нас немає в Омані посольства. А так - щось там працювало», - підкреслив народний депутат.
«Дуже багато деталей, які створюють непривабливу картину, і на жаль все це накопичується. Страшно собі уявити, що може принести наступний день», - додав Павленко.
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Александр Бабиков был замначальника управления в Генпрокуратуре. А до Майдана возглавлял в Харьковской областной прокуратуре управление надзора за органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией.



реально честна людина Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 4523

... где то заржали молдаване с румынами Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 5334
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Самое время вспомнить как ЗЕкловун своему лохторату перед выборами рассказывал про назначение на должности по конкурсу. Помните ЗЕбилы?
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Ну что же, теперь официально.

Конфликт интересов: замглавы ГБР стал экс-адвокат Януковича

Временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова 20 января заявила: "Комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписано". Ими стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

***
Прошу отметить высокие стандарты. Конкурс был объявлен 29 декабря, а о том, что его выиграет этот самый Бабиков, стало известно еще 28 декабря.

Честно и прозрачно 👍
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Хороший тамада и конкурсы интересные...Ему бы людей со сцены смешить..хотя постойте...
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Зараз почнуть саджати атовців конвейєром...
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Коли зебіли зрозуміють суть тих, кого вони обрали?
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Смысле? Так они заранее знали. Именно потому и выбрали. Сепарский скот нутром почуял своих кремлёвских опарышей..
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Більше всього сподобалась чітка, безкомпромісна реакція на це призначення відомих правозахисників - Шабуніна, Наєма, Лещенка, Соболєва, І. Луценка, Саакашвілі та інших відомих борців з шоколадною диктатурою
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Рыги возвращаются во власть, скоро выяснится, что Майдан - это был переворот, участников которого нужно посадить лет на 15. Одно радует, что и зебилов пойдет на зону немеряно
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итак:
1. директором 410 военного завода Укроборонпрома назначен адепт России
2. на ЖД главой департамента безопасности назначен представитель Дыры
3. в ДБР назначен адвокат Януковича.

Все в порядке. Падаем, млеать. . . .
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голос крови сильней какой то там Украины... Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова - Цензор.НЕТ 2006

Hellis

@13Hellis_13

·32 мин

вслед за Польшей отменил визит в Израиль и президент Литвы.
Причина одна - присутствие и выступление Путина. А президент Украины аж подпрыгивает и попискивает, так его прет. И едет в Израиль.
Это ж Россия поливает кровью Польшу и Литву, а не Украину.....

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/21/7105414/

Президент Литви скасував візит на форум в Ізраїль, де виступатиме Путін

Бабіков ще до оголошення конкурсу знав, що отримає посаду в ДБР, - нардепка Устінова - Цензор.НЕТ 2986
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а ты дмала конкурс будет? беня через бодю и тдд рулят, а не 73% янелохов
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А так же сериал свадьба в Малиновке продолжается.
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рф давно настаивает что нас гражданская война. с этим янелохопрезидентом рф скоро будут правы
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