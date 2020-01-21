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Все про:продаж (127) Фонд гарантування вкладів (31) Бахматюк (86) ВАБ Банк (8)

 3 тис. замість 8 млрд грн: Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку. ДОКУМЕНТ

Фонд гарантування вкладів провів аукціон з продажу пулу активів ВАТ "ВіЕйБі Банк". При вартості лота оціночною вартістю 5,85млрд грн, не змогли продати навіть у 5 разів дешевше: єдиною угодою став продаж ділянки землі за... 3200 грн. При цьому ексвласник банку Олег Бахматюк пропонував погасити заборгованість банку перед бюджетом у розмірі близько 8 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба VAB банку.

У повідомленні зазначається: "Торги за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" з продажу активів VAB банку, які виставив на продаж ФГВФО, завершилися нічим. Лот, що складається зі 113 кредитів і 3 позицій дебіторської заборгованості підприємств агропромислової галузі, серед яких санаторій і майнові комплекси, кондитерський цех і комерційна нерухомість, не зацікавив покупців навіть за умов продажу за мінімальною ціною - за 1,17 млрд грн при оголошеній початковій вартості лота 5,86 млрд грн.

Єдиною операцією став продаж майнових прав на ділянку землі в Закарпатській області площею в 0,0024 га за 3200 грн. Про це повідомив сам Фонд гарантування вкладів на сайті ВАТ "ВіЕйБі Банк".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активи VAB банку хочуть продати в 5 разів дешевше реальної вартості

Тим часом держава може отримати повернення боргів банку в обсязі близько 8 млрд грн, що неодноразово пропонував ексвласник "ВіЕйБі Банку" Олег Бахматюк через механізм реструктуризації, але відповіді на цю пропозицію від НБУ та Фонду гарантування вкладів досі не отримав.

"ВіЕйБі Банк" (VAB банк), мав кредитний рейтинг на рівні uaAA (дуже висока надійність банку в довгостроковому періоді), був виведений з ринку разом із більшістю українських банків під час так званого "банкопаду" - масової ліквідації банків рішенням Нацбанку в 2014 році. Восени минулого року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, яка стосується нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту VAB Банком, хоча кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем НБУ і виключно на виплати вкладникам. Сам ексвласник банку виступає ініціатором виплат кредиту за узгодженою з державою процедурою".

3 тис. замість 8 млрд грн: Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку 01
3 тис. замість 8 млрд грн: Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171096
 
 
 Топ коментарі
 
зебубочки в действии: Просрать 8 млрд. на ровном месте.
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то хай рябокєпка його садить! я не бачу проблеми.
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А ведь эти ДЕБИЛЫ будут 5 лет как вам такое?
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зебубочки в действии: Просрать 8 млрд. на ровном месте.
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Дык они же только продолжают. Начато было за долго до них...
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А ведь эти ДЕБИЛЫ будут 5 лет как вам такое?
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Т. е. вы в ближайшие пять лет собираетесь засирать "Цензор" вашей несусветной тупостью?
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3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка - Цензор.НЕТ 7140
У лютому 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко забрав у Національного антикорупційного бюро підслідну йому справу про виведення 1,2 мільярда гривень кредиту Національного банку з «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка - і віддав слідчим Національної поліції. Як зазначають у НАБУ, цим він порушив законну норму щодо підслідності.Інші справи щодо банку Бахматюка, які раніше розслідували у Нацполіції вже закриті, а частина доказів знищена. У Генпрокуратурі не погоджуються і наполягають, що законні підстави для передачі справи НАБУ в Нацполіцію у них були.
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то хай рябокєпка його садить! я не бачу проблеми.
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где посадка? там же где Свинарчуки? Оставь этот треш для зебубочек - они тупорылые и схавают не разжёвывая.
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это говорит лишь об одном
свинарчук свигарчуку глаз не выклюе
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так а я про шо?
чем зеленкин глобально отличается от порося?
тем шо у него нет шакаладной фабрики?
или еще чем?
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вот с этого момента поподробнее. Двух братьев-Свинарчуков Зеленский обещал посадить, Типа глаза выклевать у них нужно. А какой "Свинарчук" должен клевать? Тут же не все зебобики, есть и умные люди, им нужно разъяснить твою аллегорию.
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Штучна хрень, тепер 45 днів і ціна на 30 відсотків нижча, я б теж купив сотку землі по 80 дол.
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я все думал, что это тут такая трогательная забота оказывается бахматюку? ларчик открывается просто - оно оказывается друг порошенки и гройсмана!
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Кримінальна справа це по вашому турбота?
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этот вор имеет здесь неограниченную трибуну...почему то.
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...так вот, оказывается, где собака порылась? 3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка - Цензор.НЕТ 444 Почему ты еще не начальник Национальной полиции, а? 3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка - Цензор.НЕТ 741
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Так казали, що субсидії це приниження гідності, живи тепер гідно, плати повністю.
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ага....
они кричал шуту - "Сделай их, Сделай!"
и думали что физически для них ничего не изменится....
но вот прошло не много времени, и его сократили, уменьшили субсидию, не выплачивают детские и задерживают зарплату его жене.....
И он начинает понимать что такое бедность...

Предупреждали их...


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Виявилось, що наша молодь думає як дівчина, вухами. Так що маємо, що маємо. Сам бачив як студенти валили до зештабів.
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Эх, нету лерки, та бы разрулила. Ща лондонщину спасает, некогда ей, патриотке.
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Чому зелені не подали її в розшук, як вважаєте?
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Так она же не уничтожала леса, моря озера. Зачем зелёным на ее в розыск подавать?
Она у тебя деньги слямзила. Не обидно тебе?
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От не знаю, мій дохід в 2013 і в 2018 майже однаковий, різниця в основному залежить від врожаю, субсидії ніколи не було, опалення своє, в тому числі і дрова, старі дерева рубаю і міняю на бук. Але я не показник.
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А у моих родителей существенно поменялось все. До 2014 нормально зарабатывали, реально нормально. Теплицы овощей, примерно до 15000 корней огурцов, помидор и перца. С 2014 прибыль с этого максимум 2000 долл за сезон.
Знаешь, сколько в 20-х числах июня стоит бананка огурцов (22кг)? ТРИ ГРИВНЫ 22 КГ.
Помидоры в прошлом и этом году отдавали даром, просто заберите, или выбрасывали. Цена в пик от 2-х до 4-х грн за кило.
Как то так
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В мене та ж фігня з оріхами, просто маю контракт з турками по фіксованій ціні в євро, а з овочами так і є. В 2012 році брав для дружини в Херсоні у фермера машину Короллу 2011 року, він так і казав,що має не пам'ятаю скільки га томатів, лишив в землі з дозволом збирати хто скільки хоче, бо вивезти дорожче ніж можна продати.
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Мой родственник в этом году в Херсоне бросил поле с 500 тонн капусты, не выгодно.
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От от, мало виростити щось, треба ще збут найти, я раніше возив на московію, тепер через турків на Оман, прямо як Зеля.
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После развала совка сами возили, потом селян вытеснили перекупы.
В 2015-2016 возил с херсонщины овощи на привоз, пипец поборы там. Со спринтера товара приходилось на две гривны увеличивать стоимость товара за кг. Я торговал оптом на ночном Привозе
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"у жовтні 2014 року VAB банк, віднесений до категорії проблемних, звернувся до Нацбанку підтримати грошима - надати стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.
При цьому, як встановило НАБУ, VAB банк не подав всіх необхідних для цього документів: наприклад, програму фінансового оздоровлення банку. При цьому вартість нерухомості, під заставу якої видавався кредит, НАБУ вважає завищеною майже в 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку.
Експертиза, проведена під час слідства, показала, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72 мільйони гривень, а не 1 мільярд 800 мільйонів, заявлених VAB банком. Але, попри все це, правління Нацбанку погодилося виділити 1,2 мільярда гривень, що на той час становило 100 мільйонів доларів.
І це при тому, що раніше банком Бахматюка було отримано та не повернуто до Нацбанку 3 мільярди гривень кредитів"
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Гонтарева гандонша в одному, коли вона зробила два курси гривні, дуже багато банків це прибило.
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Ты не помнишь скачек до 40-ка?
Тогда седьмой км в Одессе просто лег на лопатки
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Пам'ятаю, але ж я кажу, в мене дохід у валюті.
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Бахматюк був на доброму рахунку в попередньої влади - його агробізнес отримував сотні мільйонів гривень дотацій з бюджету, які по ідеї мали призначатися не олігархам, а дрібним фермерам для збільшення рівня конкуренції, а насправді ж призводило до подальшої монополізації.
Особливе ставлення уряду Гройсмана до Бахматюка проглядалося і в тому, що керівник медіа-холдингу олігарха Вадим Денисенко був представником уряду в парламенті. Зрозуміло, що про жодне розслідування в таких умовах ітися не могло. Справу гальмував особисто генпрокурор Луценко - напевно, абсолютно безкорисно!
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Фонд даже себе на зарплату не заработал, не новоря уже о возврате долгов инвесторам... 😎
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о...уели совсем? место под туалет стоит в сотни раз дороже
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