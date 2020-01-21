 3 тис. замість 8 млрд грн: Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба VAB банку.

У повідомленні зазначається: "Торги за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" з продажу активів VAB банку, які виставив на продаж ФГВФО, завершилися нічим. Лот, що складається зі 113 кредитів і 3 позицій дебіторської заборгованості підприємств агропромислової галузі, серед яких санаторій і майнові комплекси, кондитерський цех і комерційна нерухомість, не зацікавив покупців навіть за умов продажу за мінімальною ціною - за 1,17 млрд грн при оголошеній початковій вартості лота 5,86 млрд грн.

Єдиною операцією став продаж майнових прав на ділянку землі в Закарпатській області площею в 0,0024 га за 3200 грн. Про це повідомив сам Фонд гарантування вкладів на сайті ВАТ "ВіЕйБі Банк".

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Тим часом держава може отримати повернення боргів банку в обсязі близько 8 млрд грн, що неодноразово пропонував ексвласник "ВіЕйБі Банку" Олег Бахматюк через механізм реструктуризації, але відповіді на цю пропозицію від НБУ та Фонду гарантування вкладів досі не отримав.

"ВіЕйБі Банк" (VAB банк), мав кредитний рейтинг на рівні uaAA (дуже висока надійність банку в довгостроковому періоді), був виведений з ринку разом із більшістю українських банків під час так званого "банкопаду" - масової ліквідації банків рішенням Нацбанку в 2014 році. Восени минулого року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, яка стосується нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту VAB Банком, хоча кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем НБУ і виключно на виплати вкладникам. Сам ексвласник банку виступає ініціатором виплат кредиту за узгодженою з державою процедурою".







