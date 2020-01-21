 3 тис. замість 8 млрд грн: Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба VAB банку.
У повідомленні зазначається: "Торги за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" з продажу активів VAB банку, які виставив на продаж ФГВФО, завершилися нічим. Лот, що складається зі 113 кредитів і 3 позицій дебіторської заборгованості підприємств агропромислової галузі, серед яких санаторій і майнові комплекси, кондитерський цех і комерційна нерухомість, не зацікавив покупців навіть за умов продажу за мінімальною ціною - за 1,17 млрд грн при оголошеній початковій вартості лота 5,86 млрд грн.
Єдиною операцією став продаж майнових прав на ділянку землі в Закарпатській області площею в 0,0024 га за 3200 грн. Про це повідомив сам Фонд гарантування вкладів на сайті ВАТ "ВіЕйБі Банк".
Тим часом держава може отримати повернення боргів банку в обсязі близько 8 млрд грн, що неодноразово пропонував ексвласник "ВіЕйБі Банку" Олег Бахматюк через механізм реструктуризації, але відповіді на цю пропозицію від НБУ та Фонду гарантування вкладів досі не отримав.
"ВіЕйБі Банк" (VAB банк), мав кредитний рейтинг на рівні uaAA (дуже висока надійність банку в довгостроковому періоді), був виведений з ринку разом із більшістю українських банків під час так званого "банкопаду" - масової ліквідації банків рішенням Нацбанку в 2014 році. Восени минулого року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, яка стосується нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту VAB Банком, хоча кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем НБУ і виключно на виплати вкладникам. Сам ексвласник банку виступає ініціатором виплат кредиту за узгодженою з державою процедурою".
У лютому 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко забрав у Національного антикорупційного бюро підслідну йому справу про виведення 1,2 мільярда гривень кредиту Національного банку з «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка - і віддав слідчим Національної поліції. Як зазначають у НАБУ, цим він порушив законну норму щодо підслідності.Інші справи щодо банку Бахматюка, які раніше розслідували у Нацполіції вже закриті, а частина доказів знищена. У Генпрокуратурі не погоджуються і наполягають, що законні підстави для передачі справи НАБУ в Нацполіцію у них були.
свинарчук свигарчуку глаз не выклюе
чем зеленкин глобально отличается от порося?
тем шо у него нет шакаладной фабрики?
или еще чем?
Грицько Нечоса (+25%)
@pitkovanabloha
·1 ч
Красота дави їх ЗЕвіслюче.
они кричал шуту - "Сделай их, Сделай!"
и думали что физически для них ничего не изменится....
но вот прошло не много времени, и его сократили, уменьшили субсидию, не выплачивают детские и задерживают зарплату его жене.....
И он начинает понимать что такое бедность...
Предупреждали их...
Она у тебя деньги слямзила. Не обидно тебе?
Знаешь, сколько в 20-х числах июня стоит бананка огурцов (22кг)? ТРИ ГРИВНЫ 22 КГ.
Помидоры в прошлом и этом году отдавали даром, просто заберите, или выбрасывали. Цена в пик от 2-х до 4-х грн за кило.
Как то так
В 2015-2016 возил с херсонщины овощи на привоз, пипец поборы там. Со спринтера товара приходилось на две гривны увеличивать стоимость товара за кг. Я торговал оптом на ночном Привозе
При цьому, як встановило НАБУ, VAB банк не подав всіх необхідних для цього документів: наприклад, програму фінансового оздоровлення банку. При цьому вартість нерухомості, під заставу якої видавався кредит, НАБУ вважає завищеною майже в 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку.
Експертиза, проведена під час слідства, показала, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72 мільйони гривень, а не 1 мільярд 800 мільйонів, заявлених VAB банком. Але, попри все це, правління Нацбанку погодилося виділити 1,2 мільярда гривень, що на той час становило 100 мільйонів доларів.
І це при тому, що раніше банком Бахматюка було отримано та не повернуто до Нацбанку 3 мільярди гривень кредитів"
Тогда седьмой км в Одессе просто лег на лопатки
Особливе ставлення уряду Гройсмана до Бахматюка проглядалося і в тому, що керівник медіа-холдингу олігарха Вадим Денисенко був представником уряду в парламенті. Зрозуміло, що про жодне розслідування в таких умовах ітися не могло. Справу гальмував особисто генпрокурор Луценко - напевно, абсолютно безкорисно!