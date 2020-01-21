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 Київські новини
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Все про:Київ (6837) паркування (77)

 У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін

Одна година парковки в центральній частині столиці коштуватиме як мінімум 50 гривень. Крім того, зростуть штрафи за порушення правил паркування. Нові паркінги столична влада при цьому будувати не збирається.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури столичної міськдержадміністрації Дмитро Рахматуллін, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним роком кількість автомобілів у Києві зростає. Так, у 2019 році кількість автомобілів зросла на 15% порівняно з 2018 роком. У результаті столичні дороги і вулиці перевантажені", - написав він.

За словами Рахматулліна, водії паркуються, де і як їм захочеться, і часто залишають машини поруч із напівпорожніми паркінгами.

"Сьогодні, щоб вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Чому? - запитаєте ви. Все дуже просто: скільки ми не будуватимемо паркінгів, ситуація тільки погіршуватиметься, адже авто в рази більше. А місто не розраховане на таку автомобілізацію", - вважає Рахматуллін.

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У планах влади - збільшити вартість парковки.

"Зазначу, що востаннє тарифи змінювалися в 2016 році. Найближчим часом тариф за паркування планується збільшити в центральній частині міста - як мінімум, до 50 гривень за годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи. Все це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто недалеко від метро і пересуватися по місту громадським транспортом", - написав чиновник.

Також, за його словами, потрібно, щоб покарання за порушення ПДР було невідворотним.

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У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін 01
У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171093
 
 
 Топ коментарі
 
Такому народу только хер и сосать ибо это не народ а население
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так гандоны депутаты имеют по 5 машин
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Навіть депутат не зможе одночасно їхати на 5 машинах.
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Ошибаетесь, могут. Сами на одной охрана на четырех.
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Такому народу только хер и сосать ибо это не народ а население
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Саме супермаркет і є безкоштовна парковка.
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Не завжди безкоштовна... От поки в Оушн плаза була година безплатного паркінгу, то там купа народу паркувалася. Тільки зменшили до 15 хвилин - одразу купа бидла почала на Либідській паркуватися де попало. Я не люблю порушувати правила, тому паркувався у дозволеному місці, але за 200-300 м від Оушн плази - мені неважко прогулятися. Але ж купа неадекватів паркувалася в 2 ряди прямо біля ТЦ.

Взагалі вважаю, що у всіх ТЦ має бути дві безкоштовні послуги: 1) туалет; 2) хоча б перша година парковки.
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Оушен не самый плохой вариант. Там за 3 часа 20 грн (насколько я помню). Вот в Магелане 15 грн час (оплата с первого часа)

У Америкосов на многих (не буду писать в большинстве) парковках в молах берут деньги за парковку, но если есть чек с этого мола за сегодня - парковка бесплатно.

Как по мне хорошее решение.
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У нас теж багато де безплатна парковка по чеку... У Оушні було ніби більше, ніж 20 грн за 3 години... Бо якби було 20 грн за 3 години, то я б паркувався там залюбки.

У Магелані недавно ввели оплату зразу - після того, як їх рейдернули, раніше перша година була безплатна...
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Там 20 грн за первые 3 часа - потом 20 грн за каждый час. Всегда там паркуюсь

Теперь понятно чьи машины там по кругу стоят
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Я паркувався на Горького завжди, там купа дозволених місць, мені не ліньки прогулятися... Тим більше, я в Оушн-плазі буваю раз в рік - живу далеко звідти. І я дивуюся, що народ не міг запаркувати машину за правилами, але за 200-300-500 м від Оушн-плази.

А в Магелані завжди була перша година безплатно, а потім 15 грн/година, але в лютому 2019 (після рейдерського захвату), кажись, зробили зразу 15 грн/година. На весь день там дорого було кинути машину і введення плати за першу годину особливо не поміняло ситуацію.
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в Магелане ввели плату после того, как народ ихний паркинг стал использовать как перехватывающий с одесской трассы... приезжали и на весь день "кидали" машины...
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Гыыы, педалик напоследок решил куш сорвать, хавайте порхня))))
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нужно делать больше парковок технологичных, которые экономят место и удобные и в мире много разновидностей. советую нашим властям изучить это и настроить разных таких парковок по Украине.
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В Киеве подорожает парковка, — Рахматуллин - Цензор.НЕТ 9593

интересный комент... - сейчас редко такой встретишь...
вы что, только недавно с Луны вернулись...?
и пропустили все, да?
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А что плохого в этом комментарии? Весь центр Барселоны, например, в подземных паркингах. Эти паркинги они каким-то образом подрыли под старинными зданиями, под улицами. Все автоматизировано естественно. Не знаю, муниципальные или частные. Но достаточно дорого.В милане тоже
Чем Киев хуже Барселоны или Милана? Это столица Украины . Кстати, Киев стоит в пробках. Здесь нужно вообще вкладывать деньги в инфраструктуру и дороги , чтобы получить как минимум второй Дубай.
Недавно была в Киеве - ездить невозможно. Количество транспорта превышает количество дорог .
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комментарий очень хороший...., но не для сегодняшней Украины..
Денег нет в казне, и в местных бюджетах...
Профукали за пол.года...
И МВФ не дает...
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Киев - богатейший город, очильники которого уже всегда стойко в сотне самых богатых людей Украины. Просто нет человека, который бы реально любил Киев. Потом мне кажется, что не должен быть человек консервативный. Если при совке было построено метро, то сейчас , когда новые технологии и возможности, не иметь как минимум мосты , развязки и 'второй ярус' дорог, что свойственно всем мегаполисам, просто даже как-то неудобно. Виталик не оправдал надежд.хотя частично верю, что хотел что-то сделать. Но это в современном мире как кот наплакал. В Одессе труханов тоже что-то делал, если не знать, какие деньги крутятся в городе.
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Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. Источник: https://censor.net.ua/n3171093

Пенсію підвищувати теж не потрібно все одно кількість пенсіонерів тільки зростає.
Податки знижувати теж нема сенсу, все одно підприємців тільки більше.
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Все ещё Кличко виноват ? Или это уже новые лица?
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Та не, просто решение горсовета Киева, а так ничо)))
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Тсссс, не путай ему строки в методичке)))))
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Интересное решение: мест всё равно на всех не хватит, поэтому поднимем штрафы.
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Штрафы, как метод борьбы с увеличением авто в Киеве. Какая больная голова это придумала? Инфраструктуру меняйте, многоэтажные парковки стройте, центр закройте и сделайте его пешеходным.
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саша паламарчук

зелебобіки тужать за зє

Наперед (бо щось знають) чи через його від'їзд до Давосу?
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ну так правильно , зачем строить многоуровнивые паркинги , земелька дорогая ...давайте просто ограничим людей в их правах ...грёбаный совок так и правит этой страной
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Більше 2 баксів за годину для України забагато, нема таких цін в Болгарії, Румунії.
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ТАК ЧИНОВНИКИ КМДА ПО ДЕШЕВЫМ СТРАНАМ НЕ ЕЗДЯТ 😀😀😀 им подавай ВЕНУ Или МОНАКО.
Они там привыкли в центре по магазинам
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Мама уводя сына от стоматолога говорит:
- Сынок, что нужно тете сказать?
Мальчик сквозь слезы:
-****!
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настоящий малорос. головне що доброзичливий.
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"-нужно, чтобы наказание за нарушение ПДД было неотвратимым"
Источник: https://censor.net.ua/n317109
Только не для судьи Вовка...
"-суд оправдал судью Печерского райсуда Сергея Вовка, в незаконном лишении имущества жительницы Киева..."
Источник: https://censor.net.ua/n3171082
Вот кому всё пох...
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Ну, вот и стало ясно: надо не строить больше парковок, а больше с них брать. Чтобы корова больше давала молока, и меньше кушала-надо меньше кормить больше доить. PS всем понятно за кого НЕ голосовать? У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін - Цензор.НЕТ 18
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Чему Вы удивляетесь. Мозгов нет - проблема парковок решать некому. ПРОЩЕ ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ . И нет проблем
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Я не удивляюсь, один только запрет на продажу алкоголя я им жукчАм не забуду
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В Киеве дорожает парковка?Ой вэй...В Москве дешевеют праститутки...
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Дожили - уже Разматтулины ЗЕМЛЕЙ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ РАСПОРЯЖАЮТСЯ.
Откуда он - Крым? Средняя Азия? Казань?
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...зелепузые, предлагаю стартап - паркуются только авто с зелупными наклейками, а остальных -


...только не превратите стартап в факап по своему обыкновению
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Вы хотите чтобы народ знал ЧЬИ АВТО БИТЬ? 😀😀😀
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Не строить парковки, а повышать стоимость, это тоже вариант. И вкладывать ничего не надо, и денег больше крутиться тут начнет
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С каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. Так, в 2019 году количество автомобилей выросло на 15% по сравнению с 2018 годом.

ВОт как барига мародёр довёл страну что все машины себе купили. Теперь и припарковать не где. ЧТо ж ты сделал барига ты проклятый, из за тебя теперь припарковаца не где, вот до чего людей довёл!
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...да, хабибулин, не быть тебе полководцем... У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін - Цензор.НЕТ 561
У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін - Цензор.НЕТ 4916
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ну если столько много машин у населения что ставить негде, то уже не зубожилие.
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50 гривень как в Днепре на кипр отправлять будут?
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