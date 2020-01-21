 У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури столичної міськдержадміністрації Дмитро Рахматуллін, інформує Цензор.НЕТ.
"З кожним роком кількість автомобілів у Києві зростає. Так, у 2019 році кількість автомобілів зросла на 15% порівняно з 2018 роком. У результаті столичні дороги і вулиці перевантажені", - написав він.
За словами Рахматулліна, водії паркуються, де і як їм захочеться, і часто залишають машини поруч із напівпорожніми паркінгами.
"Сьогодні, щоб вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Чому? - запитаєте ви. Все дуже просто: скільки ми не будуватимемо паркінгів, ситуація тільки погіршуватиметься, адже авто в рази більше. А місто не розраховане на таку автомобілізацію", - вважає Рахматуллін.
У планах влади - збільшити вартість парковки.
"Зазначу, що востаннє тарифи змінювалися в 2016 році. Найближчим часом тариф за паркування планується збільшити в центральній частині міста - як мінімум, до 50 гривень за годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи. Все це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто недалеко від метро і пересуватися по місту громадським транспортом", - написав чиновник.
Також, за його словами, потрібно, щоб покарання за порушення ПДР було невідворотним.
Взагалі вважаю, що у всіх ТЦ має бути дві безкоштовні послуги: 1) туалет; 2) хоча б перша година парковки.
У Америкосов на многих (не буду писать в большинстве) парковках в молах берут деньги за парковку, но если есть чек с этого мола за сегодня - парковка бесплатно.
Как по мне хорошее решение.
У Магелані недавно ввели оплату зразу - після того, як їх рейдернули, раніше перша година була безплатна...
Теперь понятно чьи машины там по кругу стоят
А в Магелані завжди була перша година безплатно, а потім 15 грн/година, але в лютому 2019 (після рейдерського захвату), кажись, зробили зразу 15 грн/година. На весь день там дорого було кинути машину і введення плати за першу годину особливо не поміняло ситуацію.
интересный комент... - сейчас редко такой встретишь...
вы что, только недавно с Луны вернулись...?
и пропустили все, да?
Чем Киев хуже Барселоны или Милана? Это столица Украины . Кстати, Киев стоит в пробках. Здесь нужно вообще вкладывать деньги в инфраструктуру и дороги , чтобы получить как минимум второй Дубай.
Недавно была в Киеве - ездить невозможно. Количество транспорта превышает количество дорог .
Денег нет в казне, и в местных бюджетах...
Профукали за пол.года...
И МВФ не дает...
Пенсію підвищувати теж не потрібно все одно кількість пенсіонерів тільки зростає.
Податки знижувати теж нема сенсу, все одно підприємців тільки більше.
зелебобіки тужать за зє
Наперед (бо щось знають) чи через його від'їзд до Давосу?
Они там привыкли в центре по магазинам
- Сынок, что нужно тете сказать?
Мальчик сквозь слезы:
-****!
Источник: https://censor.net.ua/n317109
Только не для судьи Вовка...
"-суд оправдал судью Печерского райсуда Сергея Вовка, в незаконном лишении имущества жительницы Киева..."
Источник: https://censor.net.ua/n3171082
Вот кому всё пох...
Откуда он - Крым? Средняя Азия? Казань?
...только не превратите стартап в факап по своему обыкновению
ВОт как барига мародёр довёл страну что все машины себе купили. Теперь и припарковать не где. ЧТо ж ты сделал барига ты проклятый, из за тебя теперь припарковаца не где, вот до чего людей довёл!