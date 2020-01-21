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 Ворог 21 січня порушив перемир'я двічі, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл по наших позиціях відбувся в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із Красногорівкою - зі стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Зайцевого - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також противник випустив 4 міни з мінометів калібру 82 мм.

Сьогодні, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Ворог від початку доби один раз обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171089
 
 
 Топ коментарі
 
Перемирие? Какое ? Стреляют каждый день это ВОЙНА а какая у неё фаза активная иди пассивная особого значения не имеет
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Перемирие? Какое ? Стреляют каждый день это ВОЙНА а какая у неё фаза активная иди пассивная особого значения не имеет
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очередная Зе лож
просто поток обмана и лжи с каждым днем все больше возрастает
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Зеленський допомагає Путіну покращити свій імідж, а українські військові й далі гинуть на фронті
Відчайдушні спроби президента Зеленського вибудувати діалог з Путіним не допомагають зупинити обстріли українських позицій на Донбасі, але Росія покращує свій імідж на міжнародній арені як країна, що начебто прагне до миру. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович в ефірі «5 каналу».
«Теза Зеленського про те, що вдалося нібито налагодити діалог із Путіним, навряд чи може заспокоїти. Тому що ми бачимо, що цей діалог поки що не обернувся жодними позитивами для України: територія Криму досі окупована, на території Донбасу досі вбивають і стріляють. Навіть за кілька днів нового року ми вже маємо багато жертв пораненими і вбитими.
Здобутки від діалогу Зеленського з Путіним насправді можна приписати виключно Путіну. З діалогу із Зеленським тільки він має користь, тому що він може всьому світу казати, що залагодив якісь непорозуміння між Україною і Росією», - сказав парламентар.
Окрім цього він наголосив, що прагнення Зеленського продемонструвати гарні взаємовідносини з Путіним несуть значні ризики щодо подальших кроків президента України.
«В цьому контексті дуже небезпечним є візит Зеленського до Ізраїлю одночасно з Путіним і привітання Зеленським Путіна з Новим Роком. Я побоююся, що це лише початок, і як на мене вершиною налагодження цього діалогу може бути те, що ми побачимо президента Зеленського 9 травня на мавзолеї в Москві, де він вітатиме російську армію», - додав політик.
Володимир В'ятрович, народний депутат, фракція ЄС
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Назначили новых поставщиков услуг, старая забрала с собой оборудование и посуду
Ворог 21 січня порушив перемир'я двічі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4670
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Коржиків бл..дь захотілось? Помиї їжте, там теж калорії є.
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Пора доски сушить а он за пенсией... Ни досок ни пенсии...
Ворог 21 січня порушив перемир'я двічі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4762
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😅😅😅 Кабзону привет хай передаёт. Вы бурят как я рад
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Его с нетерпением ждут в хоре александрова, есть места в аду.
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Втрати українскоі армії:
Січень 2019 - 6 чоловік
Січень 2020 - вже 11 вояків.
Нужно просто прекратить постреливать... Прекратили! И что?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! сьогодні обсе було там, ось така поки що до цієї години кількість обстрілів!!
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