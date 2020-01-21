 Ворог 21 січня порушив перемир'я двічі, втрат немає, - штаб ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл по наших позиціях відбувся в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із Красногорівкою - зі стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Зайцевого - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також противник випустив 4 міни з мінометів калібру 82 мм.

Сьогодні, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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