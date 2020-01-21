 Ворог 21 січня порушив перемир'я двічі, втрат немає, - штаб ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл по наших позиціях відбувся в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч із Красногорівкою - зі стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Зайцевого - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також противник випустив 4 міни з мінометів калібру 82 мм.
Сьогодні, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
просто поток обмана и лжи с каждым днем все больше возрастает
Відчайдушні спроби президента Зеленського вибудувати діалог з Путіним не допомагають зупинити обстріли українських позицій на Донбасі, але Росія покращує свій імідж на міжнародній арені як країна, що начебто прагне до миру. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович в ефірі «5 каналу».
«Теза Зеленського про те, що вдалося нібито налагодити діалог із Путіним, навряд чи може заспокоїти. Тому що ми бачимо, що цей діалог поки що не обернувся жодними позитивами для України: територія Криму досі окупована, на території Донбасу досі вбивають і стріляють. Навіть за кілька днів нового року ми вже маємо багато жертв пораненими і вбитими.
Здобутки від діалогу Зеленського з Путіним насправді можна приписати виключно Путіну. З діалогу із Зеленським тільки він має користь, тому що він може всьому світу казати, що залагодив якісь непорозуміння між Україною і Росією», - сказав парламентар.
Окрім цього він наголосив, що прагнення Зеленського продемонструвати гарні взаємовідносини з Путіним несуть значні ризики щодо подальших кроків президента України.
«В цьому контексті дуже небезпечним є візит Зеленського до Ізраїлю одночасно з Путіним і привітання Зеленським Путіна з Новим Роком. Я побоююся, що це лише початок, і як на мене вершиною налагодження цього діалогу може бути те, що ми побачимо президента Зеленського 9 травня на мавзолеї в Москві, де він вітатиме російську армію», - додав політик.
Володимир В'ятрович, народний депутат, фракція ЄС
Січень 2019 - 6 чоловік
Січень 2020 - вже 11 вояків.
Нужно просто прекратить постреливать... Прекратили! И что?