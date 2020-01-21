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Все про:Іран (462) США (5962) Трамп (2116)

 Депутат парламенту Ірану запропонував $3 млн за голову Трампа

Іранський парламентарій Ахмад Хамзі під час виступу з трибуни Меджлісу запропонував кожному, хто вб'є президента США Дональда Трампа, $3 млн. Нагороду обіцяють виплатити готівкою.

Слова Хамзі цитує іранське державне інформагентство ISNA, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат заявив, що говорить від імені народу провінції Керман, де народився убитий авіаударом США генерал Касем Сулеймані.

"Від імені народу Кермана я заявляю, що всі керманці є солдатами хаджу Касема. Ми даємо три мільйони доларів готівкою будь-кому, хто вб'є Трампа", - сказав Хамзі.

При цьому він не уточнив, чи буде винагорода офіційно підтримана з боку керівництва Ірану.

Посол США з питань роззброєння Роберт Вуд назвав цю нагороду "безглуздою", заявивши журналістам у Женеві, що вона продемонструвала "терористичні основи" іранського істеблішменту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171087
 
 
 Топ коментарі
 
Иранцы умеют громко пердеть в лужу,как и их товарищи по террористическому ремеслу свинорусы.
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Тут самое главное что предложили в долларах, в валюте врагов, а могли и в рублях)))
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Тут самое главное что предложили в долларах, в валюте врагов, а могли и в рублях)))
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Хамзе не жилец.
Второе, какой-то нищеброд. Три ляма за голову президента США, миллиардера
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Иранцы умеют громко пердеть в лужу,как и их товарищи по террористическому ремеслу свинорусы.
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Иранский идиот ходит по ох.енно тонкому льду.
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Та нормально всё. Один в тех краях вообще по воде ходил.
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Дешево что-то - там одна только шевелюра лямов на 10 потянет
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и вот здесь плевок...



Еспресо

@EspresoTV

·19 мин

КНДР відмовилась від мораторію на ядерні випробування

Депутат парламента Ирана предложил $3 млн за головову Трампа - Цензор.НЕТ 2971

Північна Корея заявила, що більше не дотримуватиметься мораторію на ядерні та ракетні випробування, про який було домовлено під час самітів лідерів США та КНДР
Про це заявив радник представництва Північної Кореї при ООН Чу Йон Чхоль на Конференції з питань роззброєння в Женеві у вівторок, повідомляє Yonhap.
"Ми не знайшли причини для подальшого одностороннього виконання зобов'язання, яке інша сторона відмовляється дотримуватися", - сказав Чу.
Він також звинуватив США в накладанні "найжорстокіших та негуманних санкцій".
Чу також попередив, що якщо США й далі провадитимуть ворожу політику проти КНДР, Корейський півострів ніколи не буде денуклеаризований.
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Так Північна Рашка здається не дуже і поспішала відмовлятися від ЯО. А тим більше тепер, коли вожді племен Трампа за ірокез до землі пригнули за блуд з заокеанською курвою Монікою
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Тут понти, там керує Китай, він не буде в захваті від випробувань біля себе.
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да как оказалось Ыну и на Китай как то начхать...
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Подивимось, китайці підписали з американцями торгову угоду, москалі в траурі.
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Почему москали в трауре американцы заднюю включили?
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Трохи з точністю до навпаки. Якщо Китай і Рашка зв'язані угодою про заборону випробовування ЯО у всіх сферах то ПК ні. То чим ПК не полігон для випробовування китайської і рашистської ядерної зброї?
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Як варіант підходить, але якщо москалям насрати на Владик, то китайці там планують жити.
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У владіку, благовєщєнску та і в цілому по Приморському краю вже китайців живе більше ніж рассєян. А щодо місця проведення випробовувань ЯО то П К ідеальний полігон. Населеня там до уваги не приймається і вплинути на самі випробовування ніяк неможливо.
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Может за гологовову?-так мы согласны иза 1)))
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Ти не путай грішне з іншими. Ти прекрасно зрозумів про кого мова.
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А може йому рудий чубчик тільки треба.
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Такую голову... и по дешевке... да там одна прическа златом покрыта на миллиард тянет!
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ОК, щас демократы в США возбудятся и начнут всерьёз задумываться... Их желания так совпадают с хотелками иранцев...
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Иран мокнул в дерьмо не Трампа...Америку макнул в дерьмо!!Будем слушать озабоченность от США?Или?!!!!
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Вообше мне правда кажется что Трампон российский през Америки....Ну никогда не было что бы Америка так унижалась!Унижали!И просто над ее лидером хохмили и прикалывались!И называли ее страной-террористом и давали за ее лидера 3 ляма американской зелени...Позорно..Стыдно...Чьи уши торчат за всем этим???Россия млять и Китай!!!Иран бы самостоятельно борзеть бы так не стал!А Израиль чот молчит
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А этот депутат не думает, что 2020 год может оказаться для него очень несчастливым?
Автокатастрофа, или очень тяжелая болезнь со смертельным исходом?
Возможно даже, смерть от падения метеоритом...

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Видимо не боится...За ним стоят большие дяди....
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Не боїться, бо американці відповідають на дії як у випадку з Сулеймані, а не вереск персидських жириків.
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что так дешево?
какие-то иранцы нищеброды
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Мне кажется что америка для дружбы и союзничества для Украины уже не надежна...Надо присматриваться к Китаю...Это ака запасной вариант...
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Китай має роботу, він Сибір заселяє.
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Пусть работает Китай...Путин дал ему аренду территорий и Китай платит очепушительные взносы в лапу Кремля....Плюс налоги с китайского бизнеса ....Путин конечно Хулио но деньги гребет лопатой..
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Оренда це окрема тема,вони крім оренди вже зайняли 10 Кримів, на Таймирі, в Чувашії, на Алтаї. Вам взагалі необразливо, що Сила Сибіру дає газ в Китай, а в обласних містах Сибіру нема газу, наприклад в Читі?
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Буков)))Китай пол России захватил)Только денег у Кремля не убавилось...Скупает весьМир!)..Так Ты завидуешь или агрессируешь на Китай?Хочу услышать твое сочное мнение)
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Ти мабуть Дунь Жунь. Поклонись Мао на площі Тайонмінь.
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И Китай не рыпнется на Россию при таком вкусном раскладе..Зачем ему воевать если можно платить?
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ННавіщо про рипаться? Тихою сапою і Сибира ННаса! Каласо!?
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Ты то какое отношение к Сибири имеешь?Сибирь это 5 Украин по территории...Столько людей для работы на этих землях где взять?Китай миллиардник в помощь...Не считай деньги и земли России...У нас их много...И вас прокормим
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Глохни, скажу на общепонятном: иди к своим хозяевам вайнахам на причиное место
Как сказал ваш Пу: -Граница Помсти не кончаєтся НИГДЕ.
А НИГДЕ - значит их нет.
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Где людей взять?! Так вы их в войнах положили... Астафьев написал, что если-бы, не войны, "рассеян" было-бы, около 600 миллионов.... А насчёт "прокормим" - вы хоть сами себя прокормить способны? У товарища первая жена и сын в Красноярском крае остались... Сыну под сорок. Пишет, что земли пахотные местным предложили, под фермерские хозяйства, а они их побросали.. Так их китайцам отдали..... "Кормильцы ху..вы.......".
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Астафьев это кто и что?Просто окопник ..один на миллионы воевавших!Один кто стал срать на головы своих товарищей...Вот если бы в России были бы по миллиону Астафьевых и Соложеницыных и Суворовых-Резунов!)))Россияне переварили это купленное гамно...Да..Ты прав...Трудно жить многим..Но не скулим-не плачем и видя как живет украина ну точно не завидуем Вам наши бывшие друзья...Станьте хотя бы на уровень Польши а уж потом указывайте как нам жить!!!!
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Хоть фото бы выложили этого боевого иранского Петросяна, хочется видеть лицо того, у кого весь ум в бороду ушёл.
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За президента США мало, за рижого козла багато.
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Депутат парламенту Ірану запропонував $3 млн за голову Трампа, так це ж агент фуйла, а люди для фуйла сміття.
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Жлоб. Сидит на нефти и такая ставка. Хотя для других потенциалов может кто и клюнет.
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А чому не в іранських тугріках? А якщо Трамп жахне по цьому хамзе парочкою томагавків?
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Его самого грохнут за гораздо меньшую сумму.
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Доні! Іпані по базам Хезболи в Сірії, Іраці, по хусітам в Ємені, по іранські терміналам Перскій затоці.
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Такой себе анекдот: иранский парламентарий потролил Трампа, посол США потролил Иран...
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- Знаете ребятки, а за ваши головы дают не плохую награду!
- А я твою и за бесплатно откручу...
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