 Депутат парламенту Ірану запропонував $3 млн за голову Трампа

Слова Хамзі цитує іранське державне інформагентство ISNA, інформує Цензор.НЕТ.
Депутат заявив, що говорить від імені народу провінції Керман, де народився убитий авіаударом США генерал Касем Сулеймані.
"Від імені народу Кермана я заявляю, що всі керманці є солдатами хаджу Касема. Ми даємо три мільйони доларів готівкою будь-кому, хто вб'є Трампа", - сказав Хамзі.
При цьому він не уточнив, чи буде винагорода офіційно підтримана з боку керівництва Ірану.
Посол США з питань роззброєння Роберт Вуд назвав цю нагороду "безглуздою", заявивши журналістам у Женеві, що вона продемонструвала "терористичні основи" іранського істеблішменту.
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Второе, какой-то нищеброд. Три ляма за голову президента США, миллиардера
Еспресо
@EspresoTV
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КНДР відмовилась від мораторію на ядерні випробування
Північна Корея заявила, що більше не дотримуватиметься мораторію на ядерні та ракетні випробування, про який було домовлено під час самітів лідерів США та КНДР
Про це заявив радник представництва Північної Кореї при ООН Чу Йон Чхоль на Конференції з питань роззброєння в Женеві у вівторок, повідомляє Yonhap.
"Ми не знайшли причини для подальшого одностороннього виконання зобов'язання, яке інша сторона відмовляється дотримуватися", - сказав Чу.
Він також звинуватив США в накладанні "найжорстокіших та негуманних санкцій".
Чу також попередив, що якщо США й далі провадитимуть ворожу політику проти КНДР, Корейський півострів ніколи не буде денуклеаризований.
Автокатастрофа, или очень тяжелая болезнь со смертельным исходом?
Возможно даже, смерть от падения метеоритом...
какие-то иранцы нищеброды
Как сказал ваш Пу: -Граница Помсти не кончаєтся НИГДЕ.
А НИГДЕ - значит их нет.
- А я твою и за бесплатно откручу...