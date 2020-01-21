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Все про:конвой (77) Луцьк (172) Нацполіція (8852) Правоохоронні органи (667) самогубство (303)

 Підозрюваний у крадіжці житель Луцька загинув, викинувшись із вікна під час конвоювання

31-річного чоловіка підозрювали в низці магазинних крадіжок. Він переховувався від поліції, а коли його знайшли, під час конвоювання вистрибнув із вікна під'їзду між 7 і 6 поверхом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні, 21 січня, після 11:00 на бульварі Дружби Народів у Луцьку під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки вистрибнув 31-річний житель обласного центру. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер", - сказано в повідомленні.

У поліції пояснили, що встановили причетність чоловіка до низки магазинних крадіжок. Йому пред'явили підозру і направили справу до суду, але підозрюваний переховувався від правосуддя і був оголошений у розшук.

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"Поліцейські встановили місце перебування правопорушника і затримали його. Під час конвоювання в суд зловмисник вирвався і вистрибнув із вікна сходової клітки між шостим і сьомим поверхами багатоповерхівки", - повідомили в поліції.

Те, що сталося, розслідують як самогубство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171085
 
 
 Топ коментарі
 
Всех причастных мусоров нужно как минимум уволить - вина человека не доказана и он был в статусе задержанного, т.е. они обязаны были в данном случае обеспечить его безопасность
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А в нас пишуть інше.
Він виховав двох дітей. Батько-одинак.
Поліція прийшла їх забрати. Отримала опір...і очевидно допомогла впасти з вікна.
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не верю я в эти выпрыгивания по собственной инициативе... Подозреваемый в краже житель Луцка погиб, выбросившись из окна при конвоировании - Цензор.НЕТ 8454
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Навєрноє, уже бил в курсє, что такоє пропіска в камєрє.
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да ладно...
у него нормальная статья...
жил бы как и все...
в тюрьме тоже не звери, а люди хотя и сложные...
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Його стаття, як зауважив оратор вище, не западло.
Тобто навряд чи він боявся заїхати на порядну хату.
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Врядли помогли, кому нужно за воришку отвечать... Может наркоман, не в адеквате был. А теперь полицейским куча проблем.
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Если нет мозгов - пусть отписываться. Хотя... потенциально могут и халатность...
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Карая разніца . Головне що злодій вже не крастиме . Ібо нє#уй .
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не верю я в эти выпрыгивания по собственной инициативе...
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а судью вовка нельзя выкинуть в окно ?????
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Всех причастных мусоров нужно как минимум уволить - вина человека не доказана и он был в статусе задержанного, т.е. они обязаны были в данном случае обеспечить его безопасность
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по Конституции не виноват до вступлении приговора в силу, ментов на нары.
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Я очень не уважаю ментов, но чисто теоретически, если всех поувольнять, то кто будет хоть видимость службы изображать? Никто с цензора не поднимется с дивана и не побежит заменять продажных ментов, тупых учителей, коррумпированных врачей...Ля ля ля легче лёжа, как то так.
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не ту хату ограбил. наверное прокурорускую или мусорскую....
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А в нас пишуть інше.
Він виховав двох дітей. Батько-одинак.
Поліція прийшла їх забрати. Отримала опір...і очевидно допомогла впасти з вікна.
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Подія трапилась близько 12 години на бульварі Дружби народів, 3. Зі слів сусідів, чоловіка 1988 року народження звали Віталій М., він сам виховував двох доньок. Сусіди стверджують, що чоловік міг бути причетний до торгівлі наркотиками, сім'я була неблагополучною.

Сусіди кажуть, що 20 січня до їх квартири прибули працівники соцслужб, аби забрати дітей, яких виховували в неналежних умовах. Чоловік чинив опір поліції, влаштував бійку. Потім почав втікати, вибіг на сходову клітку 7 поверху, звідки випав з вікна.
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забрали в притулок.
мати в тюрмі, ще три роки сидіти.
але батько добре дбав про дітей.
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Ну, як дбав ...неблагополучна сім'я, торгував наркотою
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Там были ссикуны с новой полиции навряти они его скидали.
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Выбросили и побоев видно не будет, с возвращением зебыли менты уже оборзели как при яныке.
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Учительница привела школьников на экскурсию на стройку. Тут с 10-го этажа не достроеного дома выпадает мужик, разбивается на смерть.
После экскурсии в классе учительница решила разобрать этот случай.
- Как вы думаете, ребята, почему дядя упал? - спрашивает учительница.
Машенька подымает руку и говорит:
- Дяденька не соблюдал технику безопасности.
- Может быть, - говорит учительница. - А ты, что думаешь, Витенька.
- Может быть дядя был пьяный, - отвечает Витя.
- Hе исключенно, - говорит учительница.
Тут Вовочка тянет руку и говорит:
- Дяденька ругал мою маму.
- Как это Вовочка, что он такого говорил, - удивляется учительница.
- Он кричал: Мальчик, твою мать, не шатай лестницу.
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Да на никто его не скидывал бы за какие то магазинные кражи, думаю просто сорвался может хотел перелезть на нижний балкон или по громоотводу.
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Жалко пацана ещё молодой, по дурости потерял жизнь.
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Думаю , хотів попугати поліцейських , взяти на понт . А вони на нього забили .
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Карая разніца . Головне що злодій вже не крастиме . Ібо нє#уй .
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Ти впевнений, що то злодій? Про студента Індила мусора теж щось таке ліпили... Мусора змінилися?
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Сейчас начнут всех его дружбанов кошмарить.
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