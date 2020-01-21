 Підозрюваний у крадіжці житель Луцька загинув, викинувшись із вікна під час конвоювання

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
"Сьогодні, 21 січня, після 11:00 на бульварі Дружби Народів у Луцьку під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки вистрибнув 31-річний житель обласного центру. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер", - сказано в повідомленні.
У поліції пояснили, що встановили причетність чоловіка до низки магазинних крадіжок. Йому пред'явили підозру і направили справу до суду, але підозрюваний переховувався від правосуддя і був оголошений у розшук.
"Поліцейські встановили місце перебування правопорушника і затримали його. Під час конвоювання в суд зловмисник вирвався і вистрибнув із вікна сходової клітки між шостим і сьомим поверхами багатоповерхівки", - повідомили в поліції.
Те, що сталося, розслідують як самогубство.
у него нормальная статья...
жил бы как и все...
в тюрьме тоже не звери, а люди хотя и сложные...
Тобто навряд чи він боявся заїхати на порядну хату.
Він виховав двох дітей. Батько-одинак.
Поліція прийшла їх забрати. Отримала опір...і очевидно допомогла впасти з вікна.
Сусіди кажуть, що 20 січня до їх квартири прибули працівники соцслужб, аби забрати дітей, яких виховували в неналежних умовах. Чоловік чинив опір поліції, влаштував бійку. Потім почав втікати, вибіг на сходову клітку 7 поверху, звідки випав з вікна.
мати в тюрмі, ще три роки сидіти.
але батько добре дбав про дітей.
После экскурсии в классе учительница решила разобрать этот случай.
- Как вы думаете, ребята, почему дядя упал? - спрашивает учительница.
Машенька подымает руку и говорит:
- Дяденька не соблюдал технику безопасности.
- Может быть, - говорит учительница. - А ты, что думаешь, Витенька.
- Может быть дядя был пьяный, - отвечает Витя.
- Hе исключенно, - говорит учительница.
Тут Вовочка тянет руку и говорит:
- Дяденька ругал мою маму.
- Как это Вовочка, что он такого говорил, - удивляется учительница.
- Он кричал: Мальчик, твою мать, не шатай лестницу.