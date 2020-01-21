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 Суспільство
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Все про:суд (5729) суддя (1007) Вовк суддя (9)

 Вишгородський райсуд виправдав суддю Вовка у справі про незаконне рішення

Вишгородський районний суд Київської області виправдав суддю Печерського райсуду Сергія Вовка, якого звинувачують у незаконному позбавленні майна жительки Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку від 15 січня, внесеного до Єдиного реєстру судових рішень.

"Особу визнати невинною у висунутому обвинуваченні за ч. 2 ст. 375 КК України і виправдати за недоведеністю вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України, в якому обвинувачується особа", - йдеться в документі.

Суддя вирішив, що прокуратура і слідство не довели наявність у Вовка наміру на винесення свідомо незаконного рішення.

Також суд скасував арешт автомобіля і квартири, який наклав районний суд міста Києва в січні 2015 року.

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Вовка звинувачували в незаконному позбавленні квартири й автомобіля мешканки Києва.

Нагадаємо, в березні 2015-го Голосіївський районний суд Києва почав розгляд клопотання прокуратури Києва з приводу обрання запобіжного заходу судді Печерського райсуду Сергію Вовку.

Його підозрювали в ухваленні свідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким він позбавив власницю її майна. Його дії кваліфікувалися за ч.2 ст.375 КК України (постановлення суддею свідомо неправосудного рішення). Йому загрожувало тюремне ув'язнення терміном до 5 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171082
 
 
 Топ коментарі
 
Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка

Суд судью не обидит...
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КОГДА НАЧНУТСЯ РАССТРЕЛЫ ПРОДАЖНЫХ СУДЕЙ?
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не судилося цьому Вовку померти природною смертю Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 4402
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ну пока все природние смерти на стороне вовка... нет? Докажи обратное...
Подлейшая система, продажная власть... зебилы, расскажите, что поменялось не в худшую сторону? Оман стал богаче на 100 зеленских тыщ, стыренных у государства в угоду толстожопой тёще??? Или суд реформирован??? Ай не свиздите...
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Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка

Суд судью не обидит...
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****, непотопляемый. Как надутый га"дон. Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 7069
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Он несколько погорячился.
В г.Харькове, так, же топором.... решение приняли.
Судьи, вернитесь в жизнь.
Я лично сталкивался с таким судейским беспределом....
Людская злость. это не УКУ и КПК. Там пофигу.
От дурне... А если другие решения потянут?. Там умысел - до сраки, через ст 28 УКУ, слкпят группу, пойдешь "паровозом". И твоя неприкосновенность, улетит за 38 параллель в сторону моря.
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Я разделяю твой праведный гнев, но преисполнен пессимизма...
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Це той самий, хто засудив Юру Луценка на чотири років позбавлення вол та зараз позбавив волі (посадив під варту) Антоненка й Кузьменко, а також наклав арешт Яні Дугарь.
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Надеюсь, владелица уже успела продать все свое имущество и смылась куда подальше от всего этого дурдома. Иначе, ей придется невесело.
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Мене більше всього умиляють покидьки, які спочатку бикують, а коли отримують заслужену отвєтку щиро волають "астановітєсь".
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Зе-слуги вместе с малоросней вырвали страницу...
Все... - не было никакой Революции Достоинства... Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 2979

Андрій Смолій
19 год ·

Майдан Незалежності. Сьогодні.

Інформаційні плакати про Революцію Гідності та наших Героїв зникли.
Чи це випадковість, чи зумисне стирання Революції Гідності з пам'яті людей та життя країни? Проте, жодних повідомлень про якісь роботи тут не бачив.

В цей же час адвокат Януковича стає заступником глави ДБР. Органу що тепер буде розслідувати справи Майдану та розстріли Небесної Сотні. Того органу, який тепер має одноособове повноваження в одному з найголовніших розслідувань в історії Незалежної країни.

А взагалі, ви помітили як в Україні стирається з порядку денного Майдан, рух до ЄС та НАТО, українські цінності. Навпаки, насаджується «сватизація» країни та рух до «міру» з Росією.
Так і інформаційні плакати Майдані. Зникають, разом з відчуттям майбутнього в країні.

Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 7851

Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 3876
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и шо? Другие испугаются??? Прошло всего 6 лет от начала... и до конца. Курица пергидрольная штепа, эта шлюха сепаратистская, отримала від держави около 4000 евро за незаконное лишение свободы ... это не кома. Это - точка... тчк
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КОГДА НАЧНУТСЯ РАССТРЕЛЫ ПРОДАЖНЫХ СУДЕЙ?
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так, на это, надо будет решение суда... Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 8531 Замкнутый круг.
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сразу, как только это сделают с иа-иа.

но не раньше.
ты ж понимаешь, что тут не столько судьи виноваты, сколько тот, кто разрешает и покрывает этот беспредел.
в том, что расплодились крысы, виноваты не столько крысы, сколько те, кто должен их выводить - а на деле не выводит, а прикармливает.
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только вот при нем (почему-то) портновский сидел на расее с засунутым в жёппу языком Вишгородський райсуд виправдав суддю Вовка у справі про незаконне рішення - Цензор.НЕТ 412
а ефремов (почему-то) сидел в камере. и.т.п.

а вот при этом (почему-то) - они вершители судеб.
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фундамент всему, что сейчас происходит, подготовил ворюга парашенка
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Вот после этой новости мое доверие к судебной системе поднялось до невероятных... глубин. Какой-то гадский цирк.

​​На должность председателя суда избрали Павла Вовка, которого подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Отмечается, что такое решение принял сам коллектив Окружного административного суда города Киева. В общем мерзавцы выбрали себе главного мерзавца.
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млять всю судейскую тварь пора вешать на фонари!
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Зебіли нарешті зробили суди справедливими. Дя-ку-є-мо!!!
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шо ты бл все порошенко тычешь?вернись в реальность
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А шо потужна рехворма к этому не имеет никакого отношения?
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что мешает новой власти имея все рычаги влияния закончить судовую реформу?или возвращение Вовка это элемент реформы по новому?вчитайся
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Ворон ворону.... Такі справи повинен розглядати суд присяжних,створення якого гальмують руками і ногами.
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По этому челу даже ставки не принимали по решению суда - наш суд самый гуманный суд в рюском мире.
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Самое обидное что все они еще и зряплату получают с наших налогов, такую что могут прокормить своих детей в Англии...
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