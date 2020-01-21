 Вишгородський райсуд виправдав суддю Вовка у справі про незаконне рішення

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку від 15 січня, внесеного до Єдиного реєстру судових рішень.

"Особу визнати невинною у висунутому обвинуваченні за ч. 2 ст. 375 КК України і виправдати за недоведеністю вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України, в якому обвинувачується особа", - йдеться в документі.

Суддя вирішив, що прокуратура і слідство не довели наявність у Вовка наміру на винесення свідомо незаконного рішення.

Також суд скасував арешт автомобіля і квартири, який наклав районний суд міста Києва в січні 2015 року.

Читайте також: Кваліфікаційна комісія суддів відсторонила на 2 місяці суддю Печерського райсуду Києва Вовка

Вовка звинувачували в незаконному позбавленні квартири й автомобіля мешканки Києва.

Нагадаємо, в березні 2015-го Голосіївський районний суд Києва почав розгляд клопотання прокуратури Києва з приводу обрання запобіжного заходу судді Печерського райсуду Сергію Вовку.

Його підозрювали в ухваленні свідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким він позбавив власницю її майна. Його дії кваліфікувалися за ч.2 ст.375 КК України (постановлення суддею свідомо неправосудного рішення). Йому загрожувало тюремне ув'язнення терміном до 5 років.