 Вишгородський райсуд виправдав суддю Вовка у справі про незаконне рішення

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку від 15 січня, внесеного до Єдиного реєстру судових рішень.
"Особу визнати невинною у висунутому обвинуваченні за ч. 2 ст. 375 КК України і виправдати за недоведеністю вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України, в якому обвинувачується особа", - йдеться в документі.
Суддя вирішив, що прокуратура і слідство не довели наявність у Вовка наміру на винесення свідомо незаконного рішення.
Також суд скасував арешт автомобіля і квартири, який наклав районний суд міста Києва в січні 2015 року.
Вовка звинувачували в незаконному позбавленні квартири й автомобіля мешканки Києва.
Нагадаємо, в березні 2015-го Голосіївський районний суд Києва почав розгляд клопотання прокуратури Києва з приводу обрання запобіжного заходу судді Печерського райсуду Сергію Вовку.
Його підозрювали в ухваленні свідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким він позбавив власницю її майна. Його дії кваліфікувалися за ч.2 ст.375 КК України (постановлення суддею свідомо неправосудного рішення). Йому загрожувало тюремне ув'язнення терміном до 5 років.
Подлейшая система, продажная власть... зебилы, расскажите, что поменялось не в худшую сторону? Оман стал богаче на 100 зеленских тыщ, стыренных у государства в угоду толстожопой тёще??? Или суд реформирован??? Ай не свиздите...
Суд судью не обидит...
В г.Харькове, так, же топором.... решение приняли.
Судьи, вернитесь в жизнь.
Я лично сталкивался с таким судейским беспределом....
Людская злость. это не УКУ и КПК. Там пофигу.
От дурне... А если другие решения потянут?. Там умысел - до сраки, через ст 28 УКУ, слкпят группу, пойдешь "паровозом". И твоя неприкосновенность, улетит за 38 параллель в сторону моря.
Все... - не было никакой Революции Достоинства...
Андрій Смолій
19 год ·
Майдан Незалежності. Сьогодні.
Інформаційні плакати про Революцію Гідності та наших Героїв зникли.
Чи це випадковість, чи зумисне стирання Революції Гідності з пам'яті людей та життя країни? Проте, жодних повідомлень про якісь роботи тут не бачив.
В цей же час адвокат Януковича стає заступником глави ДБР. Органу що тепер буде розслідувати справи Майдану та розстріли Небесної Сотні. Того органу, який тепер має одноособове повноваження в одному з найголовніших розслідувань в історії Незалежної країни.
А взагалі, ви помітили як в Україні стирається з порядку денного Майдан, рух до ЄС та НАТО, українські цінності. Навпаки, насаджується «сватизація» країни та рух до «міру» з Росією.
Так і інформаційні плакати Майдані. Зникають, разом з відчуттям майбутнього в країні.
но не раньше.
ты ж понимаешь, что тут не столько судьи виноваты, сколько тот, кто разрешает и покрывает этот беспредел.
в том, что расплодились крысы, виноваты не столько крысы, сколько те, кто должен их выводить - а на деле не выводит, а прикармливает.
а ефремов (почему-то) сидел в камере. и.т.п.
а вот при этом (почему-то) - они вершители судеб.
На должность председателя суда избрали Павла Вовка, которого подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
Отмечается, что такое решение принял сам коллектив Окружного административного суда города Киева. В общем мерзавцы выбрали себе главного мерзавца.