 Рябошапка звернувся до Гончарука з пропозицією законодавчо врегулювати питання примусового годування ув'язнених

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Зазначається, що тільки в слідчих ізоляторах в 2019 році було зафіксовано 76 випадків оголошення голодування. Метою звернення генпрокурора є захист прав затриманих, взятих під варту осіб і засуджених.
Чинним законодавством передбачено, що примусове годування засудженого, який оголосив голодування, може бути застосоване лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря.
Однак ця норма фактично не може бути реалізована через відсутність порядку годування ув'язнених, їхнього утримання, норм продуктів харчування. Крім того, це питання не врегульоване і з ув'язненими, які перебувають в спеціальних установах Національної поліції, Державної прикордонної та міграційної служб України.
Для страны это особенно актуально.
Их наверно зуло консультирует
Сначала закон запустят о дезиформации, потом начнут блогеров ловить ?
И кормить будут принудительнго😀😀😀
Рябошапка хочет узаконить пытки.
А министрица образования хочет
нашим детям втюхивать в школе гендерное равенство и рассказывать нашим детям о половых предпочтениях. Скоро начнут заганять незанятых на стройки и в кибуцы. Заживем!
«Вечная память» о руководителе Татарского обкома, горячем партийце и «соавторе» украинского голодомора хранится в архивах ФСБ.
В 1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич отметил:
«Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну». Комментарии, как говорят, излишни...
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