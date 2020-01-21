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 Політика України, Суспільство
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Все про:СІЗО (466) їжа (107) Рябошапка Руслан (255) Гончарук_Олексій (531) Офіс генерального прокурора (45)

 Рябошапка звернувся до Гончарука з пропозицією законодавчо врегулювати питання примусового годування ув'язнених

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до прем'єр-міністра Олексію Гончаруку з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які відмовляються від їжі під час перебування в місцях позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що тільки в слідчих ізоляторах в 2019 році було зафіксовано 76 випадків оголошення голодування. Метою звернення генпрокурора є захист прав затриманих, взятих під варту осіб і засуджених.

Чинним законодавством передбачено, що примусове годування засудженого, який оголосив голодування, може бути застосоване лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря.

Однак ця норма фактично не може бути реалізована через відсутність порядку годування ув'язнених, їхнього утримання, норм продуктів харчування. Крім того, це питання не врегульоване і з ув'язненими, які перебувають в спеціальних установах Національної поліції, Державної прикордонної та міграційної служб України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171078
 
 
 Топ коментарі
 
Пгавильной догогой ідётє, товагищи!
Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных - Цензор.НЕТ 1739
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А Права Человека , если Больной то лечить нужно , и то по Согласию , а так Извольте , это Называется в цивилизованных странах Пытка.
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А Права Человека , если Больной то лечить нужно , и то по Согласию , а так Извольте , это Называется в цивилизованных странах Пытка.
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Пгавильной догогой ідётє, товагищи!
Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных - Цензор.НЕТ 1739
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кормить нужно только если заработал. а из бюджета нехер кормить.
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У них зарплаты по 500 000 гривен, неужели они не заработали себе будущее питание за счёт бюджета?
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Только убеждением..- за маму, за папу, за дядю Вову...
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Наш хоть рассмотрев немытые жопы у коров кого-то увольняет, а эти занимаются ещё более важной работой, т.к. садить им уже вора и мародёра нет за что, но себя деятелями им надо показать...
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Посмотрим как потом Зеленых будут свои же кормить. Ведь для Авакова нет ничего личного, только деньги.
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Ви хоча,б, їх годуйте шмарклежуї....Самі,ж сидітимете
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Надо бы предусмотреть еще принудительное лечение психических расстройств.
Для страны это особенно актуально.
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Для этого сначала надо отменить депутатскую неприкосновенность...
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Более дебильного закона не придумаешь... человек решил не есть, находясь в здравом уме... и простите какого хера кто-то будет нарушать его права???
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Скоро з'явиться закон про неможливість ставити клізму ішаку...!
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Як що урок не годувати,то можна добряче заощадити державних грошенят.
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Интересно, он боится ПОЛИТИЧЕСКИХ ГОЛОДОВОК И ЗАРАНЕЕ СТЕЛИТ СОЛОМКУ?
Их наверно зуло консультирует
Сначала закон запустят о дезиформации, потом начнут блогеров ловить ?
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Вообще то насильственное кормление тем же ЕСПЧ признано пыткой
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Рябошапка, главное не забывай - от сумы и от тюрьмы никто не застрахован . Сегодня Вы несогласных с вашей политикой посадите, ЗАВТРА ВАС ЗА ПРЕЛАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ПОСАДЯТ
И кормить будут принудительнго😀😀😀
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Власть предусматривает будущие удобства на случай вероятной засидки в тюрьмах Украины. Предусмотрено в 1,5 раза увеличить жил.площадь на одного заключенного.
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А про примусове годування зедепутатів, що забув, вони ж недієздатні.
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Так они ж им зряплаты нехилые придумали для хорошего питания.
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Ужассс!!! С каждым днем все гадостнее жить.
Рябошапка хочет узаконить пытки.
А министрица образования хочет
нашим детям втюхивать в школе гендерное равенство и рассказывать нашим детям о половых предпочтениях. Скоро начнут заганять незанятых на стройки и в кибуцы. Заживем!
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Мендель Хатаевич: «Понадобился голод, чтобы показать народу, кто здесь хозяин»
«Вечная память» о руководителе Татарского обкома, горячем партийце и «соавторе» украинского голодомора хранится в архивах ФСБ.

В 1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич отметил:
«Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну». Комментарии, как говорят, излишни...


Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/353435
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