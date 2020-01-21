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Все про:імпічмент (189) Трамп (2116) Сенат США (127)

 Сенат США сьогодні розпочинає розгляд імпічменту Трампа

21 січня в Сенаті США починається слухання справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Судовий процес щодо імпічменту президента Трампа в Сенаті починається сьогодні. Це третій судовий процес щодо імпічменту президента в історії США", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що сьогодні сенатори розглянуть і проголосують за резолюцію, в якій будуть описані правила судового процесу.

Завтра сторонам захисту й обвинувачення буде надано слово для презентації своїх аргументів.

Також читайте: 51% американців виступають за імпічмент Трампу, - опитування

Зазначається, що в перший тиждень початок засідань заплановано на 13 годину (20.00 за київським часом). Вони можуть тривати до 12 годин.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171075
 
   
 Топ коментарі
 
А куди з машин поділися Зе!-наліпки?
Хтось бачив? Моніка фсьо? Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 3873

Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 1732
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Как там писали судьба Трампа в руках насралова ?, это анекдот.За голову Трампа предложили три миллиона долларов, я предлагаю от себя 5 млн оптом тому кто уберёт монику и х-йло.
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Украина может завалить не только своего Президента , но и американского . Крутая страна =Украина .
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А куди з машин поділися Зе!-наліпки?
Хтось бачив? Моніка фсьо? Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 3873

Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 1732
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В 1945 году немцев Спросили , как допустили к власти гитлера, а они говорят , Мы не знаем где он взялся. И Не один человек не сказал , что голосовал.
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Надеемся на Демократию , а то не так что без наколенников ходить Мозоли Мешают решают все на Коленях , а говорят что встали , да встали и на полусогнутых , что бы быстрее впасть. В Украине ну никак не хотят становиться.США разберется у себя .
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Как там писали судьба Трампа в руках насралова ?, это анекдот.За голову Трампа предложили три миллиона долларов, я предлагаю от себя 5 млн оптом тому кто уберёт монику и х-йло.
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Я готов молиться за упокой Моники и Хулио за скромные сто долларов в день)))Раскошелишься миллионер?
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Трампа в Ростов??))
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Россия даст Трампу российское гражданство..Во будет мировое позорище для америки..Он я думаю после импечмента согласится отомстить этой стране..
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Эх, Моника, что ты натворила.
Моника, Моника ты меня сгубила.
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Нехай Трамп дякує Моніці Оманській. Пагаваріл і має імпічмент. Чекаємо яку катаклізьму влаштує Моніка в Юдеї.
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Вот дадут Трампуше по манде мешалкой!
Как он там потом скажет: "Я устал, я ухожу..."
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Украина может завалить не только своего Президента , но и американского . Крутая страна =Украина .
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Україна стала центром геополітики! Сенат США сьогодні розпочинає розгляд імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 708
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Сейчас каждый индеец знает что такое Украина .
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Найближчий приклад Оманія. Султану гаплик.
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Найближчий приклад Оманія. Султану гаплик.

Надо срочный визит в РФ !
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Зебилы!
Дружнее!
На днях вас, вместе с семьями, перевозят в США и вы не должны быть равнодушными в этом вопросе!
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Трампа отстраняют за то, что моника похвасталась ручным прокурором.
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Республиканци в большинстве, своего они убирать не будут
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