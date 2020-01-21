 Мити руки і не контактувати з хворими: МОЗ розповів, як уникнути нового коронавірусу з Китаю

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 20 січня у світі зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 3 особи загинуло, 170 госпіталізовано.

Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Центр громадського здоров'я МОЗ України поінформував про ситуацію з коронавірусом Прикордонну службу України.

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"Генеральний директор ВООЗ скликає на 22 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з новими випадками хвороби і заявами про можливу передачу збудника інфекційної хвороби від людини до людини", - сказано в повідомленні.

МОЗ нагадує про основні заходи профілактики. Їх потрібно дотримуватися при відвідуванні країн, в яких були зареєстровані випадки nCoV.