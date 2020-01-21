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 Мити руки і не контактувати з хворими: МОЗ розповів, як уникнути нового коронавірусу з Китаю

Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я поінформували українців про ситуацію з поширенням нового коронавірусу (nCoV).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 20 січня у світі зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 3 особи загинуло, 170 госпіталізовано.

Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Центр громадського здоров'я МОЗ України поінформував про ситуацію з коронавірусом Прикордонну службу України.

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"Генеральний директор ВООЗ скликає на 22 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з новими випадками хвороби і заявами про можливу передачу збудника інфекційної хвороби від людини до людини", - сказано в повідомленні.

МОЗ нагадує про основні заходи профілактики. Їх потрібно дотримуватися при відвідуванні країн, в яких були зареєстровані випадки nCoV.

  • "Уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;
  • Частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їхнім оточенням;
  • Уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі;
  • Люди з симптомами гострої респіраторної інфекції мають дотримуватися правил поведінки під час кашлю (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки під час кашлю та чхання, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми)", - сказано в повідомленні.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171073
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз найпоширеніша болячка- зепсис головного мозку. І що найстрашніше- поцієнт абсолютно дезорієнтований, йому однаково, де він знаходиться і що з ним. Лише час від часу белькоче про парахаботаф, сподіваючись виправдати цим свою прогресуючу розумову неповноцінність....
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Мыть руки- панацея от всех напастей. Дешево и сердито!
Это там на всякие кори, коклюши, дифтерии вакцина нужна.
Для уничтожения китайского коронавируса достаточно лишь руки помыть и иметь чистую, белую простынь про запас.
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...хороший повод для нелоха съездить отдохнуть куда-нибудь Мыть руки и не контактировать с больными: Минздрав рассказал, как избежать нового коронавируса из Китая - Цензор.НЕТ 6613
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Добавили себе Заоблачные Зарплаты , Что Бы сказать , что Мойте Руки.
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...хороший повод для нелоха съездить отдохнуть куда-нибудь
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То свиной грипп, то птичий грипп, то порохоботы, то какой-то коронавирус - каждый год все новые и новые болячки.
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Зараз найпоширеніша болячка- зепсис головного мозку. І що найстрашніше- поцієнт абсолютно дезорієнтований, йому однаково, де він знаходиться і що з ним. Лише час від часу белькоче про парахаботаф, сподіваючись виправдати цим свою прогресуючу розумову неповноцінність....
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Порохоботы то куйня, а вот Зеленая плесень, на порядок страшнее, в том числе и всех вирусов, вместе взятых.
Ярый противник *чоколядних конфєток*, *русих кіс*, а особливо ненАвиджу плісняву)
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Мыть руки- панацея от всех напастей. Дешево и сердито!
Это там на всякие кори, коклюши, дифтерии вакцина нужна.
Для уничтожения китайского коронавируса достаточно лишь руки помыть и иметь чистую, белую простынь про запас.
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Для цього потрібно годувати медиків й фармацевтів...
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Так, у простирадлі зручно труп виносити. Але біле- то вже примхи.
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Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми)", - сказано в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3171073

Ага.. кашляють прямо в обличчя. Вже і забулись, що потрібно затуляти писка.
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Особливо корисні побажання в громадському транспорті...
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Объяснили бы в новости хотя бы в 2-3 предложениях, что за зверь. Гуглить заставляете.
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Новая неизвестная хрень, от которой пока ничего в плане лекарств не придумали. Вечно с той Азии всякая гадость ползёт.
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А,вони звисокої двінниці,наче знають більше за інших...
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Я правильно зрозумів, що ситуація - повна хмизда?

Мыть руки и не контактировать с больными: Минздрав рассказал, как избежать нового коронавируса из Китая - Цензор.НЕТ 5180
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"Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе " ОоО, чтоже будет то теперь?? Мыть руки и не контактировать с больными: Минздрав рассказал, как избежать нового коронавируса из Китая - Цензор.НЕТ 1079
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Я попереджав,що ішааки токсичні! А ніхто віри нейняв...
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Сначала китай со своими вирусами пойдет на россию.
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В Японии, Китае люди более организованны, в масках ходят, а к нам если попадет, то будет эпидемия.

Вот они, все прелести безвиза, глобализации экономики, хорошо только торгашам и богатеньким буратинам ездящим по разным странам на отдых, а большинству в Украине, в результате такой политики достанутся эпидемии.
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Перекримо кордон з парашистами й дезинфікуватимемо вогнеметами...
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А вообще в мире есть хорошие новости?Я уже боюсь бояться...Такое ощущение что нам предлагают читать и бухать!....
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Как избежать заражения венерическими заболеваниями.
1. Одеть презерватив.
2. Сверху обмотать бинтом.
3. Обильно смазать бинт эпоксидным лаком.

4. Дать просохнуть.
5. Одеть второй презерватив.
...
И, (главное),- никаких баб!
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Випіть стакан води, до того.
Вмєсто того.
100,1%
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Атипичная пневмония

Вчера из Китая пришла информация о том, что короновирус, убивший двух человек в самом Китае, передается от человека к человеку и моментально это известие взбудоражило весь регион. Эту информацию вчера обнародовал представитель национальной комиссии по здравоохранению Чжун Наньшань. Пока это называется «атипичная пневмония», поскольку смерть людей наступила именно от поражения легких, но теперь стал понятен потенциальный масштаб этого события.

По состоянию на утро вторника по времени Китая, там уже зафиксировано шесть смертельных случаев и около 300 зараженных. Кроме того, уже зафиксированы два инфицированных в Таиланде и по одному - в Японии, Австралии, Филиппинах и Южной Корее. Как сообщают местные органы власти, эти люди недавно вернулись из Китая, где побывали в эпицентре эпидемии - Ухане.
Как пояснил профессор Фонтанет, руководитель отдела эпидемиологии и происхождения болезней Института Пастера в Париже, пока считается, что вирус содержался в зараженном мясе животного, которое продавалось на рынке в городе Ухань и таким образом, заразился первый пострадавший.
Поскольку населения Ухани 11 млн. Человек и из местного аэропорта осуществляются рейсы в зарубежные страны, вирус получил возможность распространиться за тысячи километров, что создало предпосылки для возникновения пандемии.
На сегодня в Ухани изолировано более 900 человек, которые так или иначе контактировали с больными, а страны, в которые могут попасть пассажиры, зараженные вирусом, уже начали разворачивать мероприятия по контролю пассажиров из Ухани.

Ситуация усугубляется тем, что через несколько дней в Китае будет праздноваться Новый год по их календарю и это предполагает передвижение больших масс людей и на этом фоне, вирус может получить возможность распространиться с еще большей скоростью. Уже из нескольких мест, в том числе из США, поступили сведения о том, что начата работа по разработке препаратов, для борьбы с этим новым видом заболевания.
Тем не менее, ситуация остается крайне опасной и пока непонятно, во что все это может вылиться. В любом случае, всем надо быть бдительными и сейчас предпринимать максимальные меры предосторожности, которые обычно актуальны при эпидемиях вирусных заболеваний.
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советы напоминают совковые - укрыться белой простыней и ползти в сторону кладбища
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Инопланетяне уже давно живут в телах людей. И всем пофик.
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Сори.,...,...Интересует, что меняется в человеке? Глаза, глаза!!!! не меняют цвет????? Если не меняют, значит он относительно безопасный.
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А впрочем...какая вам разница!???? Умрут фсье....!!!

У своїй доповіді на Всесвітньому економічному форумі Ґрета Тунберґ опирається на дані, опубліковані Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату від 2018 року. У документі зазначено, що глобальна температура може підвищитися до рівня нижче 1,5% з імовірністю в 67%.
За її словами, усвідомлення проблеми поки не переросло в конкретні дії, попри те, що "у людства залишилося менш ніж вісім років!!!!????, щоб врятувати планету".
А я думаю......(кхе,кхе...уверен) меньше восьми!!!
Будем спорить? .....Вы ..правильно..видите мир? Мити руки і не контактувати з хворими: МОЗ розповів, як уникнути нового коронавірусу з Китаю - Цензор.НЕТ 6676
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Мляааа.. Цінні поради для народу від "слуг урода " . Це що ж тепер виходить - народу радять просто мити руки, а слуги урода тим часом аби не захворіти на пєтушиний грип самі носять прізєрватіви "Прізєдєнтскіє" з бубєнчікамі по 100$ за штуку 😕
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