 Українця заарештували за жорстоке поводження з 3-річною дочкою в аеропорту Нідерландів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тривають слідчі дії щодо дій громадянина України. Посольством України в Нідерландах було вжито усіх необхідних заходів щодо надання правової допомоги громадянину України. Дівчинка народилася в Уругваї. Вона має громадянство цієї країни та Росії", - сказав український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

Він також зазначив, що Посольство України в Нідерландах вийшло на контакт з Міністерством юстиції Нідерландів, прикордонною поліцією й органами опіки та піклування. Мати дівчинки, яка має російське громадянство, наразі перебуває в Росії .

Відповідні органи вивчають справу і перебувають на контакті з матір’ю дитини.

Посольство України в Нідерландах тримає ситуацію на контролі.

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