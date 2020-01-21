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Все про:арешт (1060) діти (1795) Нідерланди (477) жорстокість (9)

 Українця заарештували за жорстоке поводження з 3-річною дочкою в аеропорту Нідерландів

47-річний громадян України перебуває під вартою за жорстоке поводження із 3-річною дочкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тривають слідчі дії щодо дій громадянина України. Посольством України в Нідерландах було вжито усіх необхідних заходів щодо надання правової допомоги громадянину України. Дівчинка народилася в Уругваї. Вона має громадянство цієї країни та Росії", - сказав український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

Він також зазначив, що Посольство України в Нідерландах вийшло на контакт з Міністерством юстиції Нідерландів, прикордонною поліцією й органами опіки та піклування. Мати дівчинки, яка має російське громадянство, наразі перебуває в Росії .

Відповідні органи вивчають справу і перебувають на контакті з матір’ю дитини.

Посольство України в Нідерландах тримає ситуацію на контролі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171072
 
 
 Топ коментарі
 
Качество новости - супер: ни хрена не понятно! Украинца арестовали за жестокое обращение с 3-летней дочерью в аэропорту Нидерландов - Цензор.НЕТ 6258
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Неудивительно -- нечего была на кацапской гадине жениться !!! А ребенка бить последнее дело !!! С него такой же украинец как я упугваец !!!
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Нічо не зрозуміло. Він з нею знаходився в аеропорту і дав по заду чи його взяли в аеропорту по заяві?
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Нічо не зрозуміло. Він з нею знаходився в аеропорту і дав по заду чи його взяли в аеропорту по заяві?
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Неудивительно -- нечего была на кацапской гадине жениться !!! А ребенка бить последнее дело !!! С него такой же украинец как я упугваец !!!
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Качество новости - супер: ни хрена не понятно! Украинца арестовали за жестокое обращение с 3-летней дочерью в аэропорту Нидерландов - Цензор.НЕТ 6258
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Жена - россиянка.
Наверное, написала заяву, а Интерпол от раши выполняет всё под козырёк.
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да, все возможно, по статье ничерта не понять.
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Просто в Нидерландах очень сильна защита детей. Несколько лет назад в Нидерландах к 2 месяцам заключения приговорили туриста-итальянца, который дал своему сыну-подростку пощечину. С такими вещами там не шутят. Как потом объсянили, в раньше Нидерландах было очень много случаев жестокого обращения с детьми, поэтому пришлось принимать жесткие меры на законодательном уровне.
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Привыкли Детей лупашить , а там везде камеры , загремит и притом надолго. А То что он с дочерью возится когда мать в России прохлаждается а родилась в Уругвае девочка. Розберутся.
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В Нидерландах не надо лупашить, чтобы попасть под раздачу. Для Нидерландов достаточно легкого шлепка по попе. Просто там к таким вещам очень строгое отношение. В Италии с этим довольно строго, а в Нидерландах еще строже.
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в Нидерландах не то что с ребенком,с собакой себя вести надо подобающе,а то посадят,но отцу как истинному просовковому украино-российский смерду такие законы в диковинку вот он и исполнял свои привычные как меу казалось воспитательные действия в отношении ребенка за что и повязали
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Папа украинец, мама рашиянка.., а дитё рашауругваец. ...
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по идее Уругвай всполошиться должен был...
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Дівчинка донька росіянки. Чекай історій про педофілів і діточок в костюмчику Пукіна. Уже ж було.
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Не знаю, что там произошло, но часто наблюдаю, как на улицах родители третируют ни в чем не повинных детей. А потом из этих нервных деток вырастают психи и уроды.
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У нас в Бундесі було б те саме... Не хер чипати дитину
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Мама дівчинки росіянка, але ж хоч не єврейка?- Бо хана мужику.
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Вот правильно арестовали! Совки гребаные! Выросшие в насилии и растящие рабов !
Отсюда это все быдлячество и рабская психология
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Куда ж совкам до справжніх євродіточок- обдовбаних некерованих наркош з 10 років подаючих в суд на батьків
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Так что вас возмущает? Что наркоши или что в суд на родителей в суд падают?
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Щоб перетнути кордон з дитиною треба або присутність 2х батьків, або дорученя на дитину від одного з батьків. Та ще всі громадяни різних країн, а один з них ще й дурачок.
Оце сюжет.
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