 Друга підозра Павловському стосується залякування бізнесменів і депутатів на Херсонщині, - прокуратура

Текст другої підозри зачитав прокурор під час засідання в Печерському районному суді Києва, де Павловському мають обрати запобіжний захід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Павловського підозрюють у злочинах за статтями 255 (створення злочинної організації), 294 (масові заворушення), 194 (умисне пошкодження майна), 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Обвинувачення попросило суд узяти підозрюваного під арешт без права виходу під заставу.

За даними слідства, до організації входив ще один фігурант справи про вбивство Гандзюк Сергій Торбін, його бізнес-партнер Сергій Брага та "інші невстановлені особи".

"Метою її учасників було вчинення злочинів, пов'язаних зі знищенням майна, злочинів проти громадської безпеки, а також здоров'я і життя людини", - заявив прокурор.

За словами обвинувачення, Павловський наказав улітку 2018 року спалити автомобіль Організації патріотичних громадян "Кордон" з метою залякати бізнесменів Олександра Цегельника і Юрія Марудового.

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Крім того, в підозрі йдеться, що організація Павловського тиснула на депутатів Олешківської райради, аби ті не висловлювали недовіру знайомій Павловського Олені Кравченко-Скалозуб. "Павловський на початку травня... організував масові заворушення біля будівлі Олешківської райради", - зазначив прокурор.

Адвокат Павловського тим часом підкреслив, що ця підозра не стосується справи Гандзюк, як напередодні повідомили правоохоронці.

"Зазначена справа не має жодного стосунку до Катерини Гандзюк. З усіх статей, перерахованих у клопотанні, прокурорами описано тільки дві події. У всіх цих справах вказано одних і тих самих постраждалих, які є членами ОЗУ, названої ними ж "Кордон", - сказав адвокат.

Захисник вважає, що в клопотанні про взяття під варту прокурори не надали доказів, що Павловський керував злочинною організацією.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.