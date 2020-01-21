 Онищенка судитимуть заочно, - САП

Відповідне рішення було прийнято на підготовчому засіданні суду у вівторок, 21 січня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Вищий антикорупційний суд призначив до спеціального судового розгляду так звану газову справу, де фігурує колишній народний депутат і його фінансовий директор", - сказано в повідомленні.

Крім того, судді звернулися в порядку міжнародного співробітництва в Федеративну Республіку Німеччина для виклику колишнього народного депутата.

Читайте також: Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині, - САП

Наступне засідання суду призначено на 4 травня.

Центр протидії корупції, представники якого були присутні на засіданні, повідомляє, що адвокати Онищенка виступали проти заочного слухання. За їхніми словами, екснардеп перебуває під вартою в Німеччині, а отже, не може прибути до суду через об'єктивні причини.

Як повідомлялося, німецькі правоохоронці затримали Онищенка 29 листопада 2019 року за запитом української сторони. Онищенко виїхав з України влітку 2016 року.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.