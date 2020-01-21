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 Онищенка судитимуть заочно, - САП

2 місяці тому колишнього нардепа затримали в Німеччині, але досі не екстрадували в Україну.

Відповідне рішення було прийнято на підготовчому засіданні суду у вівторок, 21 січня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Вищий антикорупційний суд призначив до спеціального судового розгляду так звану газову справу, де фігурує колишній народний депутат і його фінансовий директор", - сказано в повідомленні.

Крім того, судді звернулися в порядку міжнародного співробітництва в Федеративну Республіку Німеччина для виклику колишнього народного депутата.

Читайте також: Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині, - САП

Наступне засідання суду призначено на 4 травня.

Центр протидії корупції, представники якого були присутні на засіданні, повідомляє, що адвокати Онищенка виступали проти заочного слухання. За їхніми словами, екснардеп перебуває під вартою в Німеччині, а отже, не може прибути до суду через об'єктивні причини.

Як повідомлялося, німецькі правоохоронці затримали Онищенка 29 листопада 2019 року за запитом української сторони. Онищенко виїхав з України влітку 2016 року.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171066
 
 
 Топ коментарі
 
Це той самий Онищенко що на ординських каналах відкладав купки лайна про Порошенко?
Тобто зебіли зараз будуть топити за нього.
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Не виносьте їм мозок, чи що у них там відповідає за розумову активність. Онищенка судитимуть заочно, - САП - Цензор.НЕТ 585
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Ну ладно, судить можете и заочно. Но на кол посадить надо реально
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Це той самий Онищенко що на ординських каналах відкладав купки лайна про Порошенко?
Тобто зебіли зараз будуть топити за нього.
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Не виносьте їм мозок, чи що у них там відповідає за розумову активність. Онищенка судитимуть заочно, - САП - Цензор.НЕТ 585
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А що записи брехливі... Чи цей хрєн не вкрав 2 лярда з бюджету, чи не купував депутатів цілим фракціями, по проханню Пе...
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Якщо це правда, то чому до цих пір не порушена справа? Це ж шикарний 100% привід посадити Баригу про що ви цілодобово мрієте аж кушать нє можєтє! Онищенка судитимуть заочно, - САП - Цензор.НЕТ 2029
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Це той , хто з Періс Хілтон розважався відваливши за неї кучу грошей . З жиру Бісився .
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а когда пэдра сядет )))
кончайте глаза замыливать чувырлы !!! Онищенка судитимуть заочно, - САП - Цензор.НЕТ 5324
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"а когда пэдра сядет"
До тебя так и не дошло? Бедный бедный зелебобик.
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зебилы будут его судить, чего не сделал порошенко, которого онищенко топил. Порви уже свой шаблон.
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Онищенко будут судить заочно, - САП
а,шо,и сидеть будет заочно?)
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а,шо,и сидеть будет заочно?)

Та да. Ночной домашний арест с отбыванием в Германии или в другой любой стране пребывания фигуранта...
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Ну ладно, судить можете и заочно. Но на кол посадить надо реально
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Ну Ви і садист... Достатньо і четвертувати...
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його повісити просто треба, урочисто, не витрачайте час
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В прямому ефірі... Глядачів буде - мілліони
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Посадити в Теслу і закатати до смерті! Онищенка судитимуть заочно, - САП - Цензор.НЕТ 3991
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О!, зверни увагу! "мілліони" - з трьома помилками. Явно висрав не носій державної! Явно -ботва пригожинська!
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Вдалося головою в стінку, придурок метровий...
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Прокуратура высунула --цензор,либо пишите на Украинской Мове либо на козячьем наречии, а то возникает вопрос, что она ему туда всунула?
Пишіть краще рідною Мовою!)) Тоді все буде зрозуміло))
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Боятся, что бы много не наговорил, вот и спешат. кто то очень не хочет, что бы он на суде дал показания.
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Не по пацански.
Пацан обещал лично бене, что приедет давать показания против барыги!
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" - Ой, Моня, тебя когда нету, то они про тебя такое говорят!
- Абрам, когда меня нету они могут меня даже бить" (С)
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