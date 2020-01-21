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 Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ

Нардепи фракції "Європейська Солідарність" відвідали 83% пленарних засідань другої сесії Верховної Ради. А співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов мають найвищі показники результативності роботи у Верховній Раді дев'ятого скликання в 2019 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили експерти "Комітету виборців України", проаналізувавши показники роботи парламенту дев'ятого скликання.

"За час роботи другої сесії Верховної Ради (вересень-січень) було проведено 58 пленарних засідань.

В середньому на них було зареєстровано 348 народних депутатів із 423.

"Серед фракцій та груп парламенту найвищі показники відвідуваності в депутатів "Європейської Солідарності". Так, як правило, на засіданнях Ради були зареєстровані 83% депутатів ЄС", – йдеться в повідомленні.

Відвідуваність пленарних засідань нардепами від партії "Слуга народу" становить 85%.

Трохи нижче показники відвідування у групи "За майбутнє" і фракції "Голос". В середньому 81% депутатів цих політичних сил відвідували засідання Ради.

Нижче результат у "ОПЗЖ" і "Батьківщини". В середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 77% депутатів ОПЗЖ і 72% депутатів "Батьківщини"

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Крім того, пресслужба фракції повідомляє, що співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов мають найвищі показники результативності роботи у Верховній Раді дев'ятого скликання в 2019 році.

"Ірина Геращенко відвідала 100% засідань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), 86% засідань комітету, взяла участь у 83% голосувань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), подала 57 законопроєктів, 6 із яких було прийнято.

Артур Герасимов відвідав 87% засідань Ради, взяв участь у 76% голосувань, був присутній на 95% засідань комітету (найвищий результат серед лідерів фракцій), подав 27 законопроєктів, 6 із яких було підтримано. Сергій Рахманін відвідав 91% засідань Ради, 88% засідань комітету, взяв участь у 78% голосувань, подав 16 законопроєктів, 4 із яких були прийняті", – йдеться в звіті дослідження.

Ірина Геращенко, коментуючи результати дослідження, зазначила, що до ефективної роботи мотивує команда й очікування виборців. Вона також підкреслила, що ніякі закони і штрафи за прогули на забезпечать якісну законотворчу роботу народних депутатів.

"Політика, депутатство – це не натискання кнопок. Щоб не пропускати засідання – не потрібні спеціальні закони, а лише відповідальність. Така моя позиція. В робочому графіку нічого не змінилося, як не прогулювала, так і не прогулюю парламент, ні у владі, ні в опозиції", – додала Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171065
 
   
 Топ коментарі
 
Йо.... Доходная часть бюджета выполнена на 15,%.... Аккурат на зарплату министрам и дружкам



Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 8052 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

Держказначейство до сих пор не опубликовало ежедневную оперативную сводку выполнения держбюджета на сегодня. Возможно, это объясняется тем, что вчера был выходной - День Мартина Лютера Кинга (в США). Шучу. На вчера, январский Держбюджет по доходам был выполнен на 15,0%
Ситуация с выполнением бюджета интересна мне не в контексте лажи новой молодой команды, а в контексте курса. Ситуация с бюджетом легко лечится непопулярным обвалом гривни к 28+. Вопрос в том, когда они это будут вынуждены сделать. По идее, когда осознают хроничность проблемы...
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И что, толку то? Ээээ, аптимитристы, кто расскажет про светлое будующее, про ЗЕленое счастье, рост ВВП в 40%, и зарплаты учителей, че молчите то?
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С твоими мозгами,тебе такой процент не светит никогда !
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Йо.... Доходная часть бюджета выполнена на 15,%.... Аккурат на зарплату министрам и дружкам



Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 8052 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

Держказначейство до сих пор не опубликовало ежедневную оперативную сводку выполнения держбюджета на сегодня. Возможно, это объясняется тем, что вчера был выходной - День Мартина Лютера Кинга (в США). Шучу. На вчера, январский Держбюджет по доходам был выполнен на 15,0%
Ситуация с выполнением бюджета интересна мне не в контексте лажи новой молодой команды, а в контексте курса. Ситуация с бюджетом легко лечится непопулярным обвалом гривни к 28+. Вопрос в том, когда они это будут вынуждены сделать. По идее, когда осознают хроничность проблемы...
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И что, толку то? Ээээ, аптимитристы, кто расскажет про светлое будующее, про ЗЕленое счастье, рост ВВП в 40%, и зарплаты учителей, че молчите то?
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Ирина Геращенко и Артур Герасимов имеют наивысшие показатели результативности работы Источник: https://censor.net.ua/n3171065

Как в рекламе - зубная паста все лучше,а зубы все хуже...
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Сингапур,типа город-государство, купил у США 12 самолетов F-35.Для Украины продажа любых летательных аппаратов такого типа запрещена до 2030 года.Путлер виноват или Порошенко?
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А шо им еще делать, не у дел они, а так хоть позвездоболят. Жить теперь на зарплату надо.
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Сколько пэтя посетил, какой прОцент?)))
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С твоими мозгами,тебе такой процент не светит никогда !
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Я рад, что умственные способности пэбыдла на таком уровне, но это и пугает, что такие психи где то рядом ходят
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Ничего, что ты ПЕС, а я гавкать, ничего не попутал, моська?)))
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Ну куди ж там, до тебе, представника Зєліти,.... а от скількома іноземними мовами ти володієш?
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Быдло,зачем вам Порох.рюсскаязычеые ХМЫРИ?Зеленомойскому поставьте язык вместо ПОРОХа Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385 Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385
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Вчора на Слабоді слова Герасимов разом з Юлькою драли Ару Хама і Ю.
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Это да.... специально запись посмотрела -раскатали дебиленка на веревки)
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Да эти две отрыжки резвились..... Но отрыжками и остались!
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**** отсунули от корыта ..... появилось масса свободного времени Серед фракцій і груп парламенту найвищі показники відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 5865
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БПП отримав ребрендинг - це зараз називається штаб Боротьби з падінням промисловості. Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 4998
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да нет , это стая пернатых ,их скоро будут окольцовывать ,кто не успеет улететь в теплые края ..... Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 8221
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И.Геращенко и А.Герасимов просто красавчики конечно и заслуживают похвалы самого Великого Князя Мальдивского и Владыки Карамельно-бисквитных Корпорейшн! Сайт "Цензор" последнее время аккуратно обходит темы, связанные с украинофобом и бизнес-партнером Порошенко Медведчуком, дабы не навредить и так плачевной политической карьере и привлеченного к судебной ответственности по тяжким статьям пока! еще в качестве свидетеля Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 9362 Петра Алексеевича Порошенко.
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Вот на счёт ЄС сомнений совсем не было. То, что среди них нет дрочащих в зале, не могущих без шума вызвать шлюху и прочего зелёного говна можно гарантировать смело.
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