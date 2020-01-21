 Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили експерти "Комітету виборців України", проаналізувавши показники роботи парламенту дев'ятого скликання.

"За час роботи другої сесії Верховної Ради (вересень-січень) було проведено 58 пленарних засідань.

В середньому на них було зареєстровано 348 народних депутатів із 423.

"Серед фракцій та груп парламенту найвищі показники відвідуваності в депутатів "Європейської Солідарності". Так, як правило, на засіданнях Ради були зареєстровані 83% депутатів ЄС", – йдеться в повідомленні.

Відвідуваність пленарних засідань нардепами від партії "Слуга народу" становить 85%.

Трохи нижче показники відвідування у групи "За майбутнє" і фракції "Голос". В середньому 81% депутатів цих політичних сил відвідували засідання Ради.

Нижче результат у "ОПЗЖ" і "Батьківщини". В середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 77% депутатів ОПЗЖ і 72% депутатів "Батьківщини"

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Крім того, пресслужба фракції повідомляє, що співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов мають найвищі показники результативності роботи у Верховній Раді дев'ятого скликання в 2019 році.

"Ірина Геращенко відвідала 100% засідань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), 86% засідань комітету, взяла участь у 83% голосувань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), подала 57 законопроєктів, 6 із яких було прийнято.

Артур Герасимов відвідав 87% засідань Ради, взяв участь у 76% голосувань, був присутній на 95% засідань комітету (найвищий результат серед лідерів фракцій), подав 27 законопроєктів, 6 із яких було підтримано. Сергій Рахманін відвідав 91% засідань Ради, 88% засідань комітету, взяв участь у 78% голосувань, подав 16 законопроєктів, 4 із яких були прийняті", – йдеться в звіті дослідження.

Ірина Геращенко, коментуючи результати дослідження, зазначила, що до ефективної роботи мотивує команда й очікування виборців. Вона також підкреслила, що ніякі закони і штрафи за прогули на забезпечать якісну законотворчу роботу народних депутатів.

"Політика, депутатство – це не натискання кнопок. Щоб не пропускати засідання – не потрібні спеціальні закони, а лише відповідальність. Така моя позиція. В робочому графіку нічого не змінилося, як не прогулювала, так і не прогулюю парламент, ні у владі, ні в опозиції", – додала Геращенко.

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