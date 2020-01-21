 Найактивніше в Раду ходять депутати СН і ЄС, головні прогульники, - нардепи від "Батьківщини", - КВУ. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Комітету виборців України.
Серед фракцій та груп парламенту найвищі показники відвідуваності - в депутатів "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". Так, як правило, на засіданнях Ради були зареєстровані 85% депутатів СН та 83% депутатів ЄС.
Дещо нижчі показники відвідування в групи "За майбутнє" та фракції "Голос". В середньому 81% депутатів цих політичних сил відвідували засідання Ради.
Низький результат - в ОПЗЖ та ВО "Батьківщина". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 77% депутатів ОПЗЖ та 72% депутатів "Батьківщини".
При цьому в КВУ зазначили, що найактивніше депутати ходили на засідання Ради на початку сесії.
"На початку нової каденції депутати традиційно працюють активніше. Зокрема, й частіше відвідують засідання Ради. Однак з часом відповідні цифри знижуються. Навіть зараз ми бачимо, що найбільше депутатів відвідували засідання Ради у вересні і жовтні, тоді як в грудні, січні ці показники помітно знизилися", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Всього за час роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) було проведено 58 пленарних засідань.
В середньому на них було зареєстровано 348 народних депутатів із 423.
Адам Смит
@_Smithchenko
·3 ч
Держказначейство до сих пор не опубликовало ежедневную оперативную сводку выполнения держбюджета на сегодня. Возможно, это объясняется тем, что вчера был выходной - День Мартина Лютера Кинга (в США). Шучу. На вчера, январский Держбюджет по доходам был выполнен на 15,0%
Ситуация с выполнением бюджета интересна мне не в контексте лажи новой молодой команды, а в контексте курса. Ситуация с бюджетом легко лечится непопулярным обвалом гривни к 28+. Вопрос в том, когда они это будут вынуждены сделать. По идее, когда осознают хроничность проблемы...
Как в рекламе - зубная паста все лучше,а зубы все хуже...