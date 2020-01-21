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 Політика України
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Все про:ВР (5639) депутат (996) прогул (68) відвідуваність (8) Батьківщина (351) Слуга народу (605) Голос партія (127) Європейська Солідарність (221)

 Найактивніше в Раду ходять депутати СН і ЄС, головні прогульники, - нардепи від "Батьківщини", - КВУ. ІНФОГРАФІКА

Комітет виборців України оприлюднив статистику відвідування народними обранцями засідань Верховної Ради.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Комітету виборців України.

Серед фракцій та груп парламенту найвищі показники відвідуваності - в депутатів "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". Так, як правило, на засіданнях Ради були зареєстровані 85% депутатів СН та 83% депутатів ЄС.

Дещо нижчі показники відвідування в групи "За майбутнє" та фракції "Голос". В середньому 81% депутатів цих політичних сил відвідували засідання Ради.

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Низький результат - в ОПЗЖ та ВО "Батьківщина". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 77% депутатів ОПЗЖ та 72% депутатів "Батьківщини".

Найактивніше в Раду ходять депутати СН і ЄС, головні прогульники, - нардепи від Батьківщини, - КВУ 01

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При цьому в КВУ зазначили, що найактивніше депутати ходили на засідання Ради на початку сесії.

"На початку нової каденції депутати традиційно працюють активніше. Зокрема, й частіше відвідують засідання Ради. Однак з часом відповідні цифри знижуються. Навіть зараз ми бачимо, що найбільше депутатів відвідували засідання Ради у вересні і жовтні, тоді як в грудні, січні ці показники помітно знизилися", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Також дивіться: КВУ назвав головних прогульників у Раді. Більшість - нардепи з "ОПЗЖ" Медведчука. СПИСОК

Всього за час роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) було проведено 58 пленарних засідань.

В середньому на них було зареєстровано 348 народних депутатів із 423.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171065
 
 
 Топ коментарі
 
Йо.... Доходная часть бюджета выполнена на 15,%.... Аккурат на зарплату министрам и дружкам



Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 8052 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

Держказначейство до сих пор не опубликовало ежедневную оперативную сводку выполнения держбюджета на сегодня. Возможно, это объясняется тем, что вчера был выходной - День Мартина Лютера Кинга (в США). Шучу. На вчера, январский Держбюджет по доходам был выполнен на 15,0%
Ситуация с выполнением бюджета интересна мне не в контексте лажи новой молодой команды, а в контексте курса. Ситуация с бюджетом легко лечится непопулярным обвалом гривни к 28+. Вопрос в том, когда они это будут вынуждены сделать. По идее, когда осознают хроничность проблемы...
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И что, толку то? Ээээ, аптимитристы, кто расскажет про светлое будующее, про ЗЕленое счастье, рост ВВП в 40%, и зарплаты учителей, че молчите то?
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С твоими мозгами,тебе такой процент не светит никогда !
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Йо.... Доходная часть бюджета выполнена на 15,%.... Аккурат на зарплату министрам и дружкам



Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 8052 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

Держказначейство до сих пор не опубликовало ежедневную оперативную сводку выполнения держбюджета на сегодня. Возможно, это объясняется тем, что вчера был выходной - День Мартина Лютера Кинга (в США). Шучу. На вчера, январский Держбюджет по доходам был выполнен на 15,0%
Ситуация с выполнением бюджета интересна мне не в контексте лажи новой молодой команды, а в контексте курса. Ситуация с бюджетом легко лечится непопулярным обвалом гривни к 28+. Вопрос в том, когда они это будут вынуждены сделать. По идее, когда осознают хроничность проблемы...
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И что, толку то? Ээээ, аптимитристы, кто расскажет про светлое будующее, про ЗЕленое счастье, рост ВВП в 40%, и зарплаты учителей, че молчите то?
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Ирина Геращенко и Артур Герасимов имеют наивысшие показатели результативности работы Источник: https://censor.net.ua/n3171065

Как в рекламе - зубная паста все лучше,а зубы все хуже...
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Сингапур,типа город-государство, купил у США 12 самолетов F-35.Для Украины продажа любых летательных аппаратов такого типа запрещена до 2030 года.Путлер виноват или Порошенко?
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А шо им еще делать, не у дел они, а так хоть позвездоболят. Жить теперь на зарплату надо.
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Сколько пэтя посетил, какой прОцент?)))
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С твоими мозгами,тебе такой процент не светит никогда !
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Я рад, что умственные способности пэбыдла на таком уровне, но это и пугает, что такие психи где то рядом ходят
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Ничего, что ты ПЕС, а я гавкать, ничего не попутал, моська?)))
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Ну куди ж там, до тебе, представника Зєліти,.... а от скількома іноземними мовами ти володієш?
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А ты,как думал,сколько "беленькой" уничтожить.
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Быдло,зачем вам Порох.рюсскаязычеые ХМЫРИ?Зеленомойскому поставьте язык вместо ПОРОХа Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385 Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385
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Вчора на Слабоді слова Герасимов разом з Юлькою драли Ару Хама і Ю.
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Это да.... специально запись посмотрела -раскатали дебиленка на веревки)
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Да эти две отрыжки резвились..... Но отрыжками и остались!
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**** отсунули от корыта ..... появилось масса свободного времени Серед фракцій і груп парламенту найвищі показники відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 5865
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БПП отримав ребрендинг - це зараз називається штаб Боротьби з падінням промисловості. Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 4998
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да нет , это стая пернатых ,их скоро будут окольцовывать ,кто не успеет улететь в теплые края ..... Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 8221
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Вот на счёт ЄС сомнений совсем не было. То, что среди них нет дрочащих в зале, не могущих без шума вызвать шлюху и прочего зелёного говна можно гарантировать смело.
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