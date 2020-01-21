 Найактивніше в Раду ходять депутати СН і ЄС, головні прогульники, - нардепи від "Батьківщини", - КВУ. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Комітету виборців України.

Серед фракцій та груп парламенту найвищі показники відвідуваності - в депутатів "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". Так, як правило, на засіданнях Ради були зареєстровані 85% депутатів СН та 83% депутатів ЄС.

Дещо нижчі показники відвідування в групи "За майбутнє" та фракції "Голос". В середньому 81% депутатів цих політичних сил відвідували засідання Ради.

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Низький результат - в ОПЗЖ та ВО "Батьківщина". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 77% депутатів ОПЗЖ та 72% депутатів "Батьківщини".

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При цьому в КВУ зазначили, що найактивніше депутати ходили на засідання Ради на початку сесії.

"На початку нової каденції депутати традиційно працюють активніше. Зокрема, й частіше відвідують засідання Ради. Однак з часом відповідні цифри знижуються. Навіть зараз ми бачимо, що найбільше депутатів відвідували засідання Ради у вересні і жовтні, тоді як в грудні, січні ці показники помітно знизилися", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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Всього за час роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) було проведено 58 пленарних засідань.

В середньому на них було зареєстровано 348 народних депутатів із 423.