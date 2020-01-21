 Херсонський порт передано в концесію компанії "Рісо-Херсон": сума заявлених інвестицій становить 300 млн грн

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Рісо-Херсон" переміг у прозорому конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го. Переможець інвестує близько 300 млн грн (зобов'язання)", - зазначив прем'єр.

Крім того, за його словами, переможець вкладе понад 18 млн грн в місцеву інфраструктуру.

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