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Все про:концесія (28) порт (191) Херсон (294) Гончарук_Олексій (531)

 Херсонський порт передано в концесію компанії "Рісо-Херсон": сума заявлених інвестицій становить 300 млн грн

Херсонський морський торговельний порт передано в концесію компанії "Рісо-Херсон", яка зобов'язується вкласти в розвиток об'єкта близько 300 млн гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Рісо-Херсон" переміг у прозорому конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го. Переможець інвестує близько 300 млн грн (зобов'язання)", - зазначив прем'єр.

Крім того, за його словами, переможець вкладе понад 18 млн грн в місцеву інфраструктуру.

Також читайте: У концесійному конкурсі щодо морпорту "Херсон" братимуть участь компанії з України, Туреччини, Грузії та Швейцарії, - Кабмін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171064
 
   
 Топ коментарі
 
"папа у Васи силен в математике" ~ $12 млн. по текущему курсу. но сути дела это не меняет - грабеж.
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300 миллионов на порт это все равно что 300 долларов на роскошный автомобиль.
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Это писец.Порт за инвестиции чуть больше 1млн. долларов.Это грабеж среди белого дня.
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Это писец.Порт за инвестиции чуть больше 1млн. долларов.Это грабеж среди белого дня.
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"папа у Васи силен в математике" ~ $12 млн. по текущему курсу. но сути дела это не меняет - грабеж.
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Виноват,просчитался.От новости мозги набекрень съехали.Думаю,что если так дело с инвестициями пойдет,Украину будут заставлять еще и приплатить.А преподносят,как великое достижение.
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300 миллионов на порт это все равно что 300 долларов на роскошный автомобиль.
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Колись розповідали, як один дачний крадій обміняв плазму на почату пачку цигарок, бо дуже вже курити йому кортіло.
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Херсонский порт передан в концессию

Бухгалтер Фукс согласился?...
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Как бы украинцев не стали сдавать в концессию...
При нынешней власти жидо-масонов всё возможно. Начинают с портов, земли, полезных ископаемых.
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нет слов, Юлька по ходу права, капец стране
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Украинские зернотрейдеры и Шота Хаджишвили отмыли миллионы через швейцарского адвоката
Больше читайте на портале Компромат: https://m.kompromat1.live/articles/70949-ukrainskie_zernotrejdery_i_shota_hadzhishvili_otmyli_milliony_cherez_shvejtsarskogo_advokata
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На ветке жопи горят у русни. Молодци урядовці
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Так это ж даром. И скорее всего по формуле - утром деньги, вечером стулья.
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