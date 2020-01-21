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Все про:асоціація (277) Євросоюз (2743) Кулеба Дмитро (201)

 Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав під час публічної дискусії "Амбіції України у відносинах з ЄС у 2020 році" в Києві.

"Друга історія - це, безумовно, актуалізація Угоди про асоціацію в торговій частині, тобто квоти, тарифи", - сказав Кулеба.

Крім того, зазначив віцепрем'єр, одним із пріоритетів є приєднання до європейської "зеленої угоди".

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"І третє - це головна історія для нас цього року - це знаменитий промисловий безвіз, про це вже 100-500 разів говорилося. Багато є нюансів. Але я вас запевняю, що уряд України налаштований пройти цей шлях до успішного для обох сторін - України і ЄС - результату", - підкреслив він.

Він додав, що якщо таке ж бажання буде у ЄС, то Україна зможе ефективно імплементувати європейські норми, стандарти у сфері технічного регулювання, забезпечити ефективність інституцій і забезпечити результат, який відповідає інтересам і України, і ЄС.

За словами Кулеби, ці три питання серед інших обговорюватимуться на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 28 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171061
 
 
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если кто понял, что оно имело в виду под "актуализировать", черкните мне пару слов, будьте добреньки... Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6931
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ну...это, типа, загнать взаимные отношения с ЕС в смартфон...диджитализировать, так сказать... потому что, если гезамыленным оком и непредвзято, то актуализация без диджитализации - сплошная профанация, провокация и мастурбация...
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Наверное тарифы поднимут , до европейских.
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В виду пустить пыль в глаза, что бы не думали, что получают премии за просто так. Мы так хочем, но никому не нужны.
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ну а зачем клавишам тот союз . главное шоб субсидия и газ дешовый .рашка даст .че еще ботве -жри гуляй смотри "Сватов"
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Права у него забрали за создание аварийной ситуации? Или, снова двойные стандарты?
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Узеленского одно в заявлениях и другое на бумаге. Наверное возвращаемся в таёжный союз. После "Государства в смартфоне" ввели цезуру, вышел закон о фейках, Зеленских отключился и Нстограмме и в Ютубе. После идеи "перестать стрелять" мы стали нести в 2 раза больше потерь в убитых и раненных. Отдали несколько сто кв км территории ДНР и ЛНР (даже не о 1500 дол за 1 га.)
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Зекулебу треба актуалізувати, а краще ізолювати, щоб не пудрив зебєням земізки.
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