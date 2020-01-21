 Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, - Кулеба

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав під час публічної дискусії "Амбіції України у відносинах з ЄС у 2020 році" в Києві.

"Друга історія - це, безумовно, актуалізація Угоди про асоціацію в торговій частині, тобто квоти, тарифи", - сказав Кулеба.

Крім того, зазначив віцепрем'єр, одним із пріоритетів є приєднання до європейської "зеленої угоди".

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"І третє - це головна історія для нас цього року - це знаменитий промисловий безвіз, про це вже 100-500 разів говорилося. Багато є нюансів. Але я вас запевняю, що уряд України налаштований пройти цей шлях до успішного для обох сторін - України і ЄС - результату", - підкреслив він.

Він додав, що якщо таке ж бажання буде у ЄС, то Україна зможе ефективно імплементувати європейські норми, стандарти у сфері технічного регулювання, забезпечити ефективність інституцій і забезпечити результат, який відповідає інтересам і України, і ЄС.

За словами Кулеби, ці три питання серед інших обговорюватимуться на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 28 січня.