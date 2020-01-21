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 Білорусь планує закуповувати 30% нафти через Україну, - Лукашенко. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани закуповувати 30% нафти через Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Зараз у повному обсязі альтернативи немає поставок російської нафти. Але, як ми домовлялися, диверсифікуватися нам треба. Треба йти до того, що 30-40% ми будемо купувати нафти в Російській Федерації. Відсотків 30 ми повинні з Балтики завозити і відсотків 30 через Україну - перевірений вже шлях. Можливо, Казахстан зможе поставити нам нафту, якщо Росія погодиться з цим. Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника. Що ж, така ситуація зараз щодо поставок нафти, і ми маємо в цьому розібратися", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь почала закуповувати нафту в Норвегії

Лукашенко зазначив, що на нараді у вузькому колі фахівців необхідно розглянути питання про подальшу роботу нафтового і нафтохімічного комплексів.

Нагадаємо, 3 січня Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, тому що минулий контракт закінчився 31 грудня 2019 року, а про новий країни досі не можуть домовитися.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 і 31 грудня провів переговори телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним щодо нових контрактів на поставку російської нафти. Після цього Лукашенко доручив знайти альтернативні джерела сировини.

Глава профільного енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив про те, що зупинка поставок російської нафти в Білорусь і можлива відмова Білорусі від експорту нафтопродуктів не створять серйозних проблем в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171059
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот и Батька со Своим таможенным союзом , что то не так Пошло.
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Просто Россия привыкла думать, что она "Ухватила бога за бороду...", не замечая, что уже давно "держит быка тряпочного за ху.!". Единственное, чего опасается мир, перед тем, как "поставить Россию раком", окончательно, даже не наличие ядерного оружия - его уже давно никто не боится... Нормальные страны опасаются, что посдле развала России боеголовками ядерными генералы начнут, как пирожками, торговать на всех перекрёстках...
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Поляки гоняли ссаными трапками своих раньше. Теперь Беларусь и рядом не стоит с Польшей. Так что обтикай експерд 😷
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даешь восстановление государства Rzeczpospolita!
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как государства не нужно! Украина должна быть независимая всегда! А вот если создать военный союз такой, то это было бы не плохо! Это бы усилило нас!
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У Украины в земле куча нефти и газа и других ресурсов и то что их так мало добывается - это работа власти на интересы врага, который является Россия.
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Беларусь хочет покупать через Украину чью_то нефть, и Украина не против, а вот супер братья и друзья беларусов, россияне, против, чтобы белорусы через их территорию покупали нефть их Казахстана, неужели беларусы до сих пор не поняли, с кем имеею дело, и кто на самом деле друг, а кто враг?
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Очередные свистопляски от Лукашенко. Он чушь предлагает европейцам: "продайте дешевле чем Раша, и денег за транзит не берите" Беларусь покупает нефть дешевле всех в Европе, и ее перепродает. Блеф. Сказать чем закончится? Будет и дальше покупать, но чуть дороже.
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Так в тому і справа, нащо тоді той ТС.
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Беларусь нефть покупает на 40 % дешевле.Для этого и союз.
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Поросячьим муткам с Белорусью хвост прищемили чуток-вот и вьінужденьі легализовьівать сьірье из четьірех скважин,пробуренньіх Белорусью в Украине.Короче-лохам втирают для карман набить,как и с углем из ОРДЛО. https://www.svaboda.org/a/29781480.html
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Хитрозадый и властолюбивый Лука не лучше кремлевского упыря. Хрен тебе, душитель свободы, а не украинский транзит!
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