 Білорусь планує закуповувати 30% нафти через Україну, - Лукашенко. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Зараз у повному обсязі альтернативи немає поставок російської нафти. Але, як ми домовлялися, диверсифікуватися нам треба. Треба йти до того, що 30-40% ми будемо купувати нафти в Російській Федерації. Відсотків 30 ми повинні з Балтики завозити і відсотків 30 через Україну - перевірений вже шлях. Можливо, Казахстан зможе поставити нам нафту, якщо Росія погодиться з цим. Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника. Що ж, така ситуація зараз щодо поставок нафти, і ми маємо в цьому розібратися", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь почала закуповувати нафту в Норвегії

Лукашенко зазначив, що на нараді у вузькому колі фахівців необхідно розглянути питання про подальшу роботу нафтового і нафтохімічного комплексів.

Нагадаємо, 3 січня Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, тому що минулий контракт закінчився 31 грудня 2019 року, а про новий країни досі не можуть домовитися.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 і 31 грудня провів переговори телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним щодо нових контрактів на поставку російської нафти. Після цього Лукашенко доручив знайти альтернативні джерела сировини.

Глава профільного енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив про те, що зупинка поставок російської нафти в Білорусь і можлива відмова Білорусі від експорту нафтопродуктів не створять серйозних проблем в Україні.