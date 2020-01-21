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 Політика України
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Все про:Митний союз (8) Кулеба Дмитро (201)

 Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС, - Кулеба

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна відмовилася від ідеї входження в митний союз з ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав під час публічної дискусії "Амбіції України у відносинах з ЄС у 2020 році" в Києві.

Він розповів, що під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі 28 січня він сподівається почути від ЄС про рівень амбіцій організації щодо України.

"Тому що у нас є новий уряд, нова Європейська комісія, у нас є амбіції, і, очевидно, вони є у ЄС, ми повинні їх синхронізувати. Тому що цей шлях ми повинні проходити разом. Європейська інтеграція - абсолютно безальтернативна з боку нашої держави. Але жодна країна не змогла ні наблизитися, ні інтегруватися в ЄС без системної підтримки з боку самого ЄС", - сказав він.

Кулеба зазначив, що під час Ради асоціації також обговорюватимуться питання інтеграції України до енергетичного ринку ЄС, а також спрощення митних процедур.

"Ми відмовилися від ідеї входження в митний союз, але ми хочемо максимально спростити всі такі процедури й інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171054
 
 
 Топ коментарі
 
Украина может и отказалась, а зебилы и бывшие рыги видать не хотят отказываться
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Петюня до сих пор тебе в штаны срет. Кстати, при Петюне подписаны ассоциация и безвиз. А что подписано при Блазне??? Україна відмовилася від ідеї входження в Митний союз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8894
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Наставьте лайков этому невменяемому!Украина отказалась от идеи вхождения в Таможенный союз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5258
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не таможенного,

а таеженного, будьте внимательны
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Так и не дошло что Украина отказывается от таможенного союза с ЕС? Перечитай последний абзац внимательнее.
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Заспокоюють хохлобидло. Але українців не обманеш.
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Самое смешное что представителям зеплесени сбрехать как в туалет сходить....
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Кулебяка - идиот. Делаю такой вывод исходя из его манеры продолжать движение на красный сигнал светофора.
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До речі, ідея ТС у кацапів уже здохла. Зараз ***** подав нову ідею- СОГ.
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Саме цього не озвучила пристайка , хоча він на 100% впевнений що до літа Україна буде в стійлі СОГ . Йому головне послати подалі Європу , як ********* послала НАТО своїм :" Сьогодні членство в НАТО не на часі і нам потрібно це з москвою погодити " . Дупоголові 73% вже готові чіпляти портрет путєна ?
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Так це як розуміти зміна вектора країни ?Щось подібне колись янукович запропонував ,що з того вийшло всі добре знають ?Вже давно помітна диструктивна політика нинішньої влади : односторонє перемир'я ,коли кожен день є загиблі і поранені,відвід наших військ коли кожен день обстрілюють ,зустріч з путіном за будь яку ціну від якої виграла тільки росія легалізувавши бойовиків як сторону конфлікту .а згадаймо так званий обмін "всіх на всіх" і ось тепер відмовляются від євронтеграції.Дивує бездіяльність нашої опозиції.
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зе-команда просто мечтает один раз проснуться и увидеть танк в своем дворе с надписью Ордло
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В статье речь не про Таежный союз, а про Таможенный с ЕС. Внимательно читайте. В Таежный нас хоть завтра, и даже без заявления. А в Таможенный - нужно иметь хорошую границу на востоке и честную на западе, что ни то, ни то при наших эрудитах невозможно.
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так не готовы это одно, а почему отказались от идеи?
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Потому что невыполнимо. Сейчас можно только по отдельным моментам. А для полного согласования нужно не иметь войны на востоке и коррупции в стране. Таможенный союз - это перевоз товаров через границу без таможен.
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невыполнимо сейчас - но стремиться то можно на будущее, зачем отказываться
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В статье речь о ближайших задачах, которые сейчас можно и в состоянии решить. А стремиться куда-нибудь всегда можно.
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покажи цитату где там о ближайших задачах, вижу только >Мы отказались от идеи вхождения в Таможенный союз (c ЕC)Источник: https://censor.net.ua/n3171054
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Как в анекдоте "Меня снова тянет в Париж. А вы там бывали? Нет. Но меня уже тянуло".
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стремление в ЕС у нас в конституции записано, а тут отказались от идеи вообще
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Вы же понимаете, что вступление в Таможенный союз - это фактически вступление в ЕС. Нам членство в ЕС еще не светит. Никто от него не отказывается, но не в ближайшее время. А в статье говорится о целях "новой" команды. Придет другая, вернут идею.
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Вы же сами и написали, что "вступление в Таможенный союз - это фактически вступление в ЕС" и признаете тот факт, что без Таможенного союза быть страной-членом ЕС невозможно. В исполнении Кулебы "Украина отказалась от идеи вхождения в таможенный союз с ЕС" , а разве отказ от идеи не является отказом от цели ( Украина член ЕС) ?
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Це у вашого пристйки словоблудство.Жодна українська влада так цинічно не брехала як ця.
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Зе команда выполняет поставленные ей задачи.Куча всяких органов и должностей по ассоциации с Евросоюзом не более чем куча.
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зебики сливают евроинтеграцию, уже в таможенный союз ес им не надо...
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между зебилами и рыгами разницы только в возрасте но зебилики хуже
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Вы правы и делают это мягко, ведь затронь Конституцию - будет сразу видно и йолка-2.
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СОЕВЫЕ НЕ ВИДЯТ. В УПОР
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Логічно. Ваші заробітки на контрабанді набагато кращі.
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Заголовок надо чуть переиначить, а то многие дальше фразы "таможенный союз" не дошли.
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"вільний ринок" вигідний розвиненим країнам для того щоб нерозвинуті (як Україна наприклад) залишалися такими як є
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зачем украине таможенный союз?
монике гораздо больше травится таежный...
и абревиатура такая же )))
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Зрозуміло чого відмовилися, бо узнають скільки контрабанди завозять...
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Ещё бы безвиз забрали, который им проклятый Барыга намутил. Вообще бы хорошо было...
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безвиз отменяется, будет опять платный въезд для быдла
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7 евро за 3 года это практически бесплатно
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ну тобі, бидлоті, безвіз не потрібен. А плата вводиться для усіх хто хоче приїхати до ЄС.
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Из написанного в статье получается что это не Украина отказалась, а Европа отшила.
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а ещё зеленский у авакова подрабатывает ...
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Це логічно. Якщо зелені бобіки загальмували вступ в НАТО,то і про євроінтеграцію можна забути.
Добре,хоч безвіз ще не загальмували.
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Естественно они отказываются - членство в таможенном союзе ЕС означает что не будет таможенных пошлин на импорт товаров из ЕС и не будет чем оплачивать свои популистские программы
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Хто реально хоче в ЄС і НАТО - не чекають поки держава розчехлиться , а вступають туди самі , цілими родинами . Сотні тисяч українців , емігрувавши , вже давно вступили в ЄС та НАТО і дурним не паряться .
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Треба щоби Зе ісТори ки написали ізТори ю гексосів та сіонізма в Україні - коли і звідки вони узялись тут. Хай висвітлять своїх хероїв..Лейбу, Бланків, Бронштейнів, Кагановичів.....срисок можна продовжити до безкінечності,
Усі ці особи одної крові і внесли дуже яскравий вклад у знищення України.
"Какая разница!"
Не можуть українці сприймати таку лінію.
Для Українців героєм є Король Данило, але вони-кровники засновників ВКПб-КПСС його не сприймають. Ці історичні герої їх провокують. Усіма своїми діями зелена шмаркля відмежовує Україну від Европи.
Европа це бачить і відповідно реагує.
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Ну в чомусь він правий,хто розуміє про що я.
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Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом в ходе брифинга сообщил следователь ГБР Олег Корецкий. Как мы сообщали, сегодня Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки в установленный законом способ. Как мы с вами знаем, в СМИ адвокат Петра Алексеевича, этот гениальный стратег, заявил, что повестку они не получали. У Корецкого позиция по этой ситуации однозначная: "Ему также было сообщено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко"
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