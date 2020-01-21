 "Група Коломойського" в СН галаслива, але голосів у неї немає, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" заявив глава фракції СН Давид Арахамія.
"Ця група (група Коломойського. - Ред.) - вони галасливі, але врешті-решт все вирішується підрахунком голосів. А голосів там немає. Галасливі тому, що багато хто з них з медіа, вони добре володіють технологіями", - розповів він.
За словами Арахамія, Дубінський входить до цієї "групи", а Бужанський - ні.
"Вплив пана Коломойського завжди переоцінюють", - підкреслив він.
Шумные потому, что многие из них с медиа, они хорошо владеют технологиями
порядок будет, как в Днепре в 14 году...
язык не болит трепать на каждом углу абы шо ?
Нє, ну, може, простий зебіл і зхаває і таке...