 "Група Коломойського" в СН галаслива, але голосів у неї немає, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" заявив глава фракції СН Давид Арахамія.

"Ця група (група Коломойського. - Ред.) - вони галасливі, але врешті-решт все вирішується підрахунком голосів. А голосів там немає. Галасливі тому, що багато хто з них з медіа, вони добре володіють технологіями", - розповів він.

За словами Арахамія, Дубінський входить до цієї "групи", а Бужанський - ні.

"Вплив пана Коломойського завжди переоцінюють", - підкреслив він.

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