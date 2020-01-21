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 16 учасникам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру 16 учасникам незаконно створеного збройного формування "Самооборона Криму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Загалом, прокуратура автономії спільно з Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі встановили понад 1300 осіб, які брали участь в діяльності згаданого формування, з яких 217 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 260 КК України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України на КПВВ "Чонгар" затримала активного учасника "Самооборони Криму", який у 2014 році брав участь у блокуванні українських військових об'єктів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171051
 
   
 Топ коментарі
 
А когда за ныне здравствующих крымских прокуроров, судей, ментов, СБУ-шников возьмутся?
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А чого тільки 16... Усі мєнти, прокурори, судді,нацгвадія, збройні сили, мери, депутати -усі зрадили, усім стаття держзрада і термін з конфіскацією, адже зрадили вони з корисливих мотивів
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Головне, щоб фанери на труни вистачило.
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Пока ПЕСы лают - караван идет и набирает обменный фонд.
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"сообщила о подозрении" - не путай теплое с мягким!
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А когда за ныне здравствующих крымских прокуроров, судей, ментов, СБУ-шников возьмутся?
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Ага. боротьба з сепаратистами і колаборантами йде повним ходом, прямо як в відомі байці дедушки Крилова "І суку кинули у річку"...
Он Нелю Штепу вже "покарали" виплатою аж 3 900 евро з українського бюджету! 16 учасникам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 4350
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А чого тільки 16... Усі мєнти, прокурори, судді,нацгвадія, збройні сили, мери, депутати -усі зрадили, усім стаття держзрада і термін з конфіскацією, адже зрадили вони з корисливих мотивів
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На всех бумаги не хватит...
Только выборочно!
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Головне, щоб фанери на труни вистачило.
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Ховати їх треба в чомусь, не викидувати ж добрива на сміття)))
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