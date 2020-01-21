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 Павловський назвав себе "випадковим слухачем" у справі Гандзюк

Ігор Павловський, якого підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, відкидає всі звинувачення і описує свою роль у справі як "випадкового слухача".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив перед засіданням у Печерському райсуді Києва, спілкуючись з журналістами.

"Приїжджав Торбін (визнаний винним у виконанні вбивства -ред.), позичив грошей у мене. Про Катерину Гандзюк ми ніколи не розмовляли з Торбіним", - сказав Павловський.

Підозрюваний стверджує, що не знав про підготовку нападу на Гандзюк і не впливав на місцевих поліцейських.

"Я не мафіозі - я просто нормальна людина. Я Катерини Гандзюк ніколи не знав і не бачив. Навіть про неї ніколи не розмовляв", - сказав Павловський журналістам.

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Павловський розповів, що особисто не був присутній на попередніх засіданнях суду, оскільки лікувався в одеській лікарні, де йому зробили дві операції на тазостегновому суглобі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171049
 
 
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а костиль навіщо приніс ?
щоб суд розчулити ?
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а вы его сразу в убийцы записали, да...?
органы НКВД у нас не ошибаются никогда, да?
у дяди колено болит...
может такое быть?

Прощайся Ксеня с совком...
пора уже...
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Моя бабця покійна, дай їй Боже Царство Небесне, завжди казали: "Свідка б'ють, як дідька". А оскільки прожили 99 років, то мабудь щось таке знали. 😁 От і Павловськ й, раз прикинувся випадковим свідком, чи слухачем, то зразу ж і ціпок взяв. Теж щось знає. Або відбивати я буде, або після побоїв кульгатиме. 😁
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Ksenia VB, читайте внимательней. 2 Операции на тазобедренном суставе, наверное шейка бедра. Попробуйте ходить без костыля после такой операции.
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Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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