 Жодної співпраці з делегацією РФ, ми маємо вступати в діалог, але не дружити з агресором, - глава української делегації в ПАРЄ Ясько

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

"Ми продовжуємо говорити про те, що Росія незаконно окупувала Крим і почала війну на сході України. Ми також нагадаємо, що її жертвами свого часу були Грузія і Молдова. Плануємо проводити низку заходів, пов'язаних із Кримом, де буде наголошено на важливості деокупації. Ми дуже хочемо, щоб наш майданчик в ПАРЄ допомагав Україні в переговорах у нормандському форматі. Це означає, що наша делегація буде активно співпрацювати з Францією і Німеччиною", - заявила вона.

На запитання, якою буде співпраця з російською делегацією, Ясько заявила: "У нас не заплановано жодної співпраці з делегацією Росії".

За її словами, з Росією необхідно розмовляти тільки в межах міжнародного права.

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"Якщо в дебатах Росія говорить про неправильні і фейкові наративи, звичайно, ми повинні відповідати, вступати в діалог, доносити свою позицію. Але це не означає, що ми маємо дружити з ними і забувати, хто агресор. Правда і міжнародне право на нашому боці", - зауважила Ясько.