 Жодної співпраці з делегацією РФ, ми маємо вступати в діалог, але не дружити з агресором, - глава української делегації в ПАРЄ Ясько

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.
"Ми продовжуємо говорити про те, що Росія незаконно окупувала Крим і почала війну на сході України. Ми також нагадаємо, що її жертвами свого часу були Грузія і Молдова. Плануємо проводити низку заходів, пов'язаних із Кримом, де буде наголошено на важливості деокупації. Ми дуже хочемо, щоб наш майданчик в ПАРЄ допомагав Україні в переговорах у нормандському форматі. Це означає, що наша делегація буде активно співпрацювати з Францією і Німеччиною", - заявила вона.
На запитання, якою буде співпраця з російською делегацією, Ясько заявила: "У нас не заплановано жодної співпраці з делегацією Росії".
За її словами, з Росією необхідно розмовляти тільки в межах міжнародного права.
"Якщо в дебатах Росія говорить про неправильні і фейкові наративи, звичайно, ми повинні відповідати, вступати в діалог, доносити свою позицію. Але це не означає, що ми маємо дружити з ними і забувати, хто агресор. Правда і міжнародне право на нашому боці", - зауважила Ясько.
А часто, даже ВРЕДЕН!
А не пора ли спросить общество - А НУЖНЫ ЛИ ИМ ОЛИГАРХИ? Может их всех раскулачить и запоребрик выгнать?
Який у вас діалог ??? Виродки ви.
Про це він повідомив в інтерв'ю американському виданню Newsweek, передають Українські Новини.
"Ми щасливі, що люди їздять (за кордон) і набираються досвіду, але ми також хочемо, щоби наша діаспора в США могла повернутися, тому ми працюємо над реформою подвійного громадянства", - сказав він.
На думку Президента, допомогти українцям залишатися в країні або повертатися до неї зможуть нові робочі місця, для створення яких державі необхідні іноземні інвестиції.
"Одна з речей, якими ми пишаємося найбільше - це українці їх інтелектуальний рівень, але багато з них знаходяться в інших країнах, включаючи Канаду, Польщу і Німеччину. Якщо вони їдуть через безробіття, нам потрібні інвестори для створення робочих місць, щоб українці залишалися... У інвесторів будь-де у світі завжди є два ключових питання: як мої гроші захищаються, і хто буде виконувати роботу? У нас є відповідь на друге питання: в Україні є багато кваліфікованих людей. Але нам необхідно дати рішучу відповідь на перше питання", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що для поліпшення інвестиційного клімату парламент за перші 2,5 місяця прийняв близько 80 законів.
Зокрема він зазначив, що в України є великий план приватизації і вона збирається зруйнувати монополії в газовому секторі та спиртовій галузі.
Президент також запевнив, що хоч і прийшов у владу з високим рейтингом, але не проти, щоб він упав, якщо це буде ефект від складних, але правильних рішень.
або кацапня роздасть всім бажаючим українцям свої громадянство, уявіть які пертензії постануть перед Україною, якщо на нашій території легально знаходитимуться громадяни рашки.
Илларионов
Чего хочет Путин? И куда он спешит?
Вчера в 11:54 А.Венедиктов поинтересовался у В.Путина: «Чего гоним-то, Владимир Владимирович? Или правильнее спросить - что случилось?»
Четыре часа спустя, в 16:24 (то есть довольно оперативно), В.Путин откликнулся на вопросы А.Венедиктова, представив в ГД РФ Законопроект № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
послании от 15 января, а, как минимум, 40. Нынешний пакет его предложений касается изменений (дополнений) 22 статей действующей Конституции:
- в главе 3. Федеративное устройство (ст. 71, 75, 77, 78, 79);
- в главе 4. Президент Российской Федерации (ст. 81, 83);
- в главе 5. Федеральное собрание (ст. 95, 97, 102, 103, 107, 108);
- в главе 6. Правительство Российской Федерации (ст. 110, 111, 112);
- в главе 7. Судебная власть (ст. 119, 125, 128, 129);
- в главе 8. Местное самоуправление (ст. 132, 133).
Подробный разбор этих поправок будет происходить в ближайшее время. Сейчас же можно отметить, что главное, что содержится в путинских предложениях, сводится к следующему:
- существенное расширение полномочий президента;
- заметное уменьшение автономии Конституционного суда;
- включение муниципальных органов власти в единую вертикаль государственной власти, во главе которой находится президент;
- усиление изоляции России от системы международного права;
- включение в текст Конституции самоубийственных финансовых обязательств.
Исходя из текста путинских предложений следует, что полномочия Государственного совета, какие должны быть определены специальным законом, ни в коей мере не смогут конкурировать с полномочиями президента. В силу этого регулярно обсуждаемая в последнее время идея о возможном добровольном уходе Путина с поста президента с сохранением за ним поста только главы Госсовета выглядит необоснованной.
Учитывая нынешнюю политическую ситуацию в стране, не приходится сомневаться в том, что предложенные Путиным поправки тем или иным образом будут приняты (вар.: будет объявлено, что они приняты). И, следовательно, после «общероссийского голосования» 12 апреля этого года в действие вступит новая, так сказать, путинская Конституция.
В новой, путинской, Конституции, в частности, будет иметься следующий п.3 ст.81 «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков».
Как заметил А.Пионтковский, это означает, что в соответствии с новой путинской Конституцией Путин может быть избран на два новых президентских срока каждый длительностью по шесть лет - например, в 2024 году и в 2030 году. Таким образом, он сможет находиться на вершине российской государственной власти - в соответствии с новой Конституцией - как минимум, до 2036 года.
На вопросы «Чего гоним?» и «Что случилось?» российским гражданам также отвечают из голландского города Гаага, в котором 9 марта 2020 года начинается судебный процесс над виновными в организации и проведении террористического акта по уничтожению 17 июля 2014 г. малайзийского лайнера рейса МН17 и массовом убийстве 298 невинных граждан, находившихся на его борту. К моменту принятия Гаагским трибуналом своего решения российская Конституция, по настоянию Путина, должна содержать в себе четкое положение, позволяющее не выполнять ожидаемый к вынесению в Гааге приговор.
это про мрот чтоли?
счас тебя тема разорвет: в любой нормальной стране мрот не меньше прожиточного минимума.
в эстонии прожиточный минимум 150 евро, а мрот 580 евро в месяц.
теперь я готов случать, как эта политика убила экономику эстонии.
Президент Владимир Зеленский призывает формировать национальную идентичность на «неконфликтных» именах и событиях. Космонавты, спортсмены, ученые должны стать во главе народа, чтобы объединить его.
Замысел Зеленского можно сразу же назвать неудавшимся. Общество, объединенное только памятью о «неконфликтных» именах и событиях, не выживет в конфликтных обстоятельствах. А мы боремся за свое право быть именно в таких условиях. И это будет продолжаться до тех пор, пока рядом с нами Россия или любой другой, кто стремится добиться нашего исчезновения.
Национальная идентичность украинцев должна формироваться прежде всего на осознании и памяти о нашей борьбе за независимость и не только сейчас, но и на протяжении всей нашей истории. Без этого мы не только не станем успешными, но и перестанем быть.
А яке відношення вони мають до української нації ?
Лише пачпорт ?
Год назад научилась разговаривать, а уже умничает)). И вовсе она не красавица).
Ненаркоман Несцикло НепреЗЕдент
@bell_mess
·21 ч
"Коментатор телеканалу UA:Перший, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості…"(с)
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в цьому році почнеться будівництво меморіальних комплексів "Бабин Яр" у Києві та "Маленького Єрусалиму" в Умані.
Понеділок, 20 січня 2020
"У цьому році ми починаємо будівництво меморіалу в Бабиному Яру … У нас є проєкт в Умані, куди, як ви знаєте, багато євреїв з усього світу приїжджають, щоб вшанувати пам'ять відомих євреїв: в місті ми починаємо будувати "Маленький Єрусалим". Тому ми вирішили побудувати історичний музей, створити великий парк і реконструювати синагогу. ми хочемо зробити справжнє маленьке містечко. Ми придумали назву "маленький Єрусалим" як ідею, щоб зробити її дуже автентичної, дуже професійною.
Щодо меморіального комплексу Голокосту "Бабин Яр", то це масштабний проєкт, що включає історичний музей, де буде розказана вся історія про 150 тис. євреїв, страчених в Бабиному Яру..
Для украинцев он говорит, что всеравно какая вера, но строит синагогу. А чтоб не забыть свою историю, исторический музей.
А украинцам предлагает предлагает предать своих героев и забыть свою историю.............
«Вечная память» о руководителе Татарского обкома, горячем партийце и «соавторе» украинского голодомора хранится в архивах ФСБ.
«Ваша задача - доставать зерно всеми способами, - учил "активистов" в 1932 году на Украине Хатаевич. - Не бойтесь употреблять крайние средства. За вами стеной будет стоять партия».
В 1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич отметил: «Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну». Комментарии, как говорят, излишни...
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/353435
"Сеньор Голодомор!" Зеленскому припомнили скандальную сценку "95 квартала"
В годовщину Голодомора президенту Украины Владимиру Зеленскому припомнили "шутку" о трагедии.
В 2010 году в "Вечернем квартале" показали сценку, в которой сотрудники спецслужб прослушивали экс-президента Виктора Януковича, который подбирал пароль к компьютеру Виктора Ющенко.
Среди них прозвучали варианты "властелин мира", "пчелиный король" и "сеньор Голодомор".
/antikor.com.ua/articles/342866-senjor_golodomor_zelenskomu_pripomnili_skandaljnuju_stsenku_95_kvartala
там должны быть быстро соображающие, патриотичные и умные аксакалы, понимающие суть и сущность каждой запятой и подоплеку каждого вроде бы обычного слова...
там не надо самолюбоваться и пиариться - там надо воевать, вгрызаться морально в визави и добивать аргументами, при этом отлично владеть английским языком и терминологией.. и помнить..что ты не Лизонька, а он не Сереженька...а ты Украина, а он рашка, подлая, брехливая, мстительная и ушлая!!!
За дешеві кіловати продали героїв
Я бы вдул.
Скажу свое ИМХО. Прошлые арьевы, геращенки, березы, и типы в ассенизаторских перчатках, облажались нормальненько. К чему был демарш с уходом? Хотели услышать как ПАСЕ по Украине плачет? Не плачет, пришлось вернуться просто так. Надо видеть масштаб политического веса, и на свои силы рассчитывать. Помощи будет все меньше.
Вступають у дискусію.
"Какая разница????????"