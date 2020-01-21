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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (616) Росія (14990) Єлизавета Ясько (17)

 Жодної співпраці з делегацією РФ, ми маємо вступати в діалог, але не дружити з агресором, - глава української делегації в ПАРЄ Ясько

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи заявляє, що будь-яка співпраця з делегацією з Росії не планується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

"Ми продовжуємо говорити про те, що Росія незаконно окупувала Крим і почала війну на сході України. Ми також нагадаємо, що її жертвами свого часу були Грузія і Молдова. Плануємо проводити низку заходів, пов'язаних із Кримом, де буде наголошено на важливості деокупації. Ми дуже хочемо, щоб наш майданчик в ПАРЄ допомагав Україні в переговорах у нормандському форматі. Це означає, що наша делегація буде активно співпрацювати з Францією і Німеччиною", - заявила вона.

На запитання, якою буде співпраця з російською делегацією, Ясько заявила: "У нас не заплановано жодної співпраці з делегацією Росії".

За її словами, з Росією необхідно розмовляти тільки в межах міжнародного права.

Також читайте: Агресія РФ, дискримінація, екологія і діджиталізація, - Ясько розповіла, які теми порушуватиме українська делегація в ПАРЄ

"Якщо в дебатах Росія говорить про неправильні і фейкові наративи, звичайно, ми повинні відповідати, вступати в діалог, доносити свою позицію. Але це не означає, що ми маємо дружити з ними і забувати, хто агресор. Правда і міжнародне право на нашому боці", - зауважила Ясько.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171045
 
   
 Топ коментарі
 
Ви з кацапами в змову вступаєте....ідіоти.
Який у вас діалог ??? Виродки ви.
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Что она трындит? Зеленский в Омане с Сурковым консультации вёл...
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Что она трындит? Зеленский в Омане с Сурковым консультации вёл...
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И это все уже знают. А зюзики все отбрехиваются и отбрехиваются. Тьфу, как все погано...
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Даже просто диалог с патологическим лжецом БЕССМЫСЛЕН!!!
А часто, даже ВРЕДЕН!

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Кучма разом з козлорилими убили надію нації... От так вони діють на випередження. Нам теж треба навчитись так діяти, і навіть краще і швидше. Інакше і надалі обиратимемо Януковичів, Порошенків, Зеленських...
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За Кошулинського в першому турі. На другий не пішов, щоб не обирати менше зло. Зрозуміло пезеботи. Чи видумаєте що країна складається ВиКЛЮЧНО з тих, хто голосував за Пе чи Зе - тоді Ви сильно помиляєтесь
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Кошулинского никто не раскручивает. Олигархам он не нужен.
А не пора ли спросить общество - А НУЖНЫ ЛИ ИМ ОЛИГАРХИ? Может их всех раскулачить и запоребрик выгнать?
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Ви з кацапами в змову вступаєте....ідіоти.
Який у вас діалог ??? Виродки ви.
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...ля ця мукла ше шось вякає. Змінить березу, арьєва, геращенко на оце прости господи....
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Говорит, что теперь все магазины Парижа и Берлина - ЕЁ.
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Президент Володимир Зеленський, який припинив громадянство більше 3 тис. українців і надав близько 500 іноземцям, заявляє, що Україна працює над реформою подвійного громадянства.
Про це він повідомив в інтерв'ю американському виданню Newsweek, передають Українські Новини.
"Ми щасливі, що люди їздять (за кордон) і набираються досвіду, але ми також хочемо, щоби наша діаспора в США могла повернутися, тому ми працюємо над реформою подвійного громадянства", - сказав він.
На думку Президента, допомогти українцям залишатися в країні або повертатися до неї зможуть нові робочі місця, для створення яких державі необхідні іноземні інвестиції.
"Одна з речей, якими ми пишаємося найбільше - це українці їх інтелектуальний рівень, але багато з них знаходяться в інших країнах, включаючи Канаду, Польщу і Німеччину. Якщо вони їдуть через безробіття, нам потрібні інвестори для створення робочих місць, щоб українці залишалися... У інвесторів будь-де у світі завжди є два ключових питання: як мої гроші захищаються, і хто буде виконувати роботу? У нас є відповідь на друге питання: в Україні є багато кваліфікованих людей. Але нам необхідно дати рішучу відповідь на перше питання", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що для поліпшення інвестиційного клімату парламент за перші 2,5 місяця прийняв близько 80 законів.
Зокрема він зазначив, що в України є великий план приватизації і вона збирається зруйнувати монополії в газовому секторі та спиртовій галузі.
Президент також запевнив, що хоч і прийшов у владу з високим рейтингом, але не проти, щоб він упав, якщо це буде ефект від складних, але правильних рішень.
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аби до нас росіска діаспора не повернулась...
або кацапня роздасть всім бажаючим українцям свої громадянство, уявіть які пертензії постануть перед Україною, якщо на нашій території легально знаходитимуться громадяни рашки.
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А от як пояснити людям "яким чином закон "про подвійне громадянство" буде сприяти поверненню українців до України і залученню іноземних інвестицій" вони й досі вигадать не можуть. Краще най почнуть з простого і дадуть відповідь на елементарне питання: крокодил довший ніж кусючий чи зеленіший ніж рептилія? Бо ці поняття хоча б пов'язані з однією твариною, а громадянство, повернення та інвестиції - то сценарії з різних серіалів
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У президента свое видение успешного удаления гланд через анальное отверстие.
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Никакого сотрудничества с делегацией РФ...Ясько.-Слишком мелкая сошка для главного кадровика Украины гражданина Израиля Коломойского чтобы он ей персонально растолковал генеральную линию партии слуг: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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офф топ
Илларионов

Чего хочет Путин? И куда он спешит?
Никакого сотрудничества с делегацией РФ, мы должны вступать в диалог, но не дружить с агрессором, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько - Цензор.НЕТ 2597Никакого сотрудничества с делегацией РФ, мы должны вступать в диалог, но не дружить с агрессором, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько - Цензор.НЕТ 2597
Вчера в 11:54 А.Венедиктов поинтересовался у В.Путина: «Чего гоним-то, Владимир Владимирович? Или правильнее спросить - что случилось?»

Четыре часа спустя, в 16:24 (то есть довольно оперативно), В.Путин откликнулся на вопросы А.Венедиктова, представив в ГД РФ Законопроект № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

послании от 15 января, а, как минимум, 40. Нынешний пакет его предложений касается изменений (дополнений) 22 статей действующей Конституции:
- в главе 3. Федеративное устройство (ст. 71, 75, 77, 78, 79);
- в главе 4. Президент Российской Федерации (ст. 81, 83);
- в главе 5. Федеральное собрание (ст. 95, 97, 102, 103, 107, 108);
- в главе 6. Правительство Российской Федерации (ст. 110, 111, 112);
- в главе 7. Судебная власть (ст. 119, 125, 128, 129);
- в главе 8. Местное самоуправление (ст. 132, 133).

Подробный разбор этих поправок будет происходить в ближайшее время. Сейчас же можно отметить, что главное, что содержится в путинских предложениях, сводится к следующему:
- существенное расширение полномочий президента;
- заметное уменьшение автономии Конституционного суда;
- включение муниципальных органов власти в единую вертикаль государственной власти, во главе которой находится президент;
- усиление изоляции России от системы международного права;
- включение в текст Конституции самоубийственных финансовых обязательств.

Исходя из текста путинских предложений следует, что полномочия Государственного совета, какие должны быть определены специальным законом, ни в коей мере не смогут конкурировать с полномочиями президента. В силу этого регулярно обсуждаемая в последнее время идея о возможном добровольном уходе Путина с поста президента с сохранением за ним поста только главы Госсовета выглядит необоснованной.

Учитывая нынешнюю политическую ситуацию в стране, не приходится сомневаться в том, что предложенные Путиным поправки тем или иным образом будут приняты (вар.: будет объявлено, что они приняты). И, следовательно, после «общероссийского голосования» 12 апреля этого года в действие вступит новая, так сказать, путинская Конституция.

В новой, путинской, Конституции, в частности, будет иметься следующий п.3 ст.81 «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков».

Как заметил А.Пионтковский, это означает, что в соответствии с новой путинской Конституцией Путин может быть избран на два новых президентских срока каждый длительностью по шесть лет - например, в 2024 году и в 2030 году. Таким образом, он сможет находиться на вершине российской государственной власти - в соответствии с новой Конституцией - как минимум, до 2036 года.

На вопросы «Чего гоним?» и «Что случилось?» российским гражданам также отвечают из голландского города Гаага, в котором 9 марта 2020 года начинается судебный процесс над виновными в организации и проведении террористического акта по уничтожению 17 июля 2014 г. малайзийского лайнера рейса МН17 и массовом убийстве 298 невинных граждан, находившихся на его борту. К моменту принятия Гаагским трибуналом своего решения российская Конституция, по настоянию Путина, должна содержать в себе четкое положение, позволяющее не выполнять ожидаемый к вынесению в Гааге приговор.
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- включение в текст Конституции самоубийственных финансовых обязательств.

это про мрот чтоли?
счас тебя тема разорвет: в любой нормальной стране мрот не меньше прожиточного минимума.
в эстонии прожиточный минимум 150 евро, а мрот 580 евро в месяц.
теперь я готов случать, как эта политика убила экономику эстонии.
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Зеленский призывает формировать национальную идентичность на «неконфликтных» именах и событиях

Президент Владимир Зеленский призывает формировать национальную идентичность на «неконфликтных» именах и событиях. Космонавты, спортсмены, ученые должны стать во главе народа, чтобы объединить его.
Замысел Зеленского можно сразу же назвать неудавшимся. Общество, объединенное только памятью о «неконфликтных» именах и событиях, не выживет в конфликтных обстоятельствах. А мы боремся за свое право быть именно в таких условиях. И это будет продолжаться до тех пор, пока рядом с нами Россия или любой другой, кто стремится добиться нашего исчезновения.

Национальная идентичность украинцев должна формироваться прежде всего на осознании и памяти о нашей борьбе за независимость и не только сейчас, но и на протяжении всей нашей истории. Без этого мы не только не станем успешными, но и перестанем быть.
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на совках космонавтах і ватанах-спортсменах.
А яке відношення вони мають до української нації ?
Лише пачпорт ?
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До того ж певно пропонується забути про подвиги наших воїнів, бо ще який ватан образиться.
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Никакого сотрудничества с делегацией РФ, мы должны вступать в диалог, но не дружить с агрессором, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько - Цензор.НЕТ 2303

Год назад научилась разговаривать, а уже умничает)). И вовсе она не красавица).
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красава...



Ненаркоман Несцикло НепреЗЕдент

@bell_mess

·21 ч

"Коментатор телеканалу UA:Перший, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості…"(с)

Никакого сотрудничества с делегацией РФ, мы должны вступать в диалог, но не дружить с агрессором, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько - Цензор.НЕТ 5157
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Теперь почувствуйте разницу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в цьому році почнеться будівництво меморіальних комплексів "Бабин Яр" у Києві та "Маленького Єрусалиму" в Умані.
Понеділок, 20 січня 2020
Никакого сотрудничества с делегацией РФ, мы должны вступать в диалог, но не дружить с агрессором, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько - Цензор.НЕТ 3577

"У цьому році ми починаємо будівництво меморіалу в Бабиному Яру … У нас є проєкт в Умані, куди, як ви знаєте, багато євреїв з усього світу приїжджають, щоб вшанувати пам'ять відомих євреїв: в місті ми починаємо будувати "Маленький Єрусалим". Тому ми вирішили побудувати історичний музей, створити великий парк і реконструювати синагогу. ми хочемо зробити справжнє маленьке містечко. Ми придумали назву "маленький Єрусалим" як ідею, щоб зробити її дуже автентичної, дуже професійною.
Щодо меморіального комплексу Голокосту "Бабин Яр", то це масштабний проєкт, що включає історичний музей, де буде розказана вся історія про 150 тис. євреїв, страчених в Бабиному Яру..
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после продажи земли мировому еврейскому капиталу часть украинцев станет батраками в латифундиях, а большинство украинцев будут в Украине людьми лишними, не нужными.
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После продажи земли украинцам некуда будет пускать свои корни. Они лишат себя и своих детей корней и Родины.
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Сейчас чехи, словаки и венгры заинтересованы в украинцах, т к их народ в западную Европу переехал. Вот и переедут украинцы в ЕС. А в Украину напруться узбеки, таджики, китайцы
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22.01.1918 - Українська Центральна Рада проголосила незалежність УНР, яку визнала Росія...і мало не в той самий день почала проти УНР неоголошену війну, у результаті якої УНР була знищена російськомовними (національності "русскій" на той час ще не існувало). глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько поставить питання про компенсацію Росією збитків, понесених Україною у результаті російської військової агресії тоді і зараз, а також за наслідки російської окупації України 1921 - 1991 років?
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Для украинцкв Зеленский предлагает забыть о своих героях, которые отдавали жизнь за Украину. оОни , видите ли конфликтны для прорасейски настроеных. Но для евреев он строит мемориал, щоб вшанувати пам'ять відомих євреїв
Для украинцев он говорит, что всеравно какая вера, но строит синагогу. А чтоб не забыть свою историю, исторический музей.
А украинцам предлагает предлагает предать своих героев и забыть свою историю.............
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Я пам'ятаю, як русскає бидла називало Ющенка голодоморщіком...тіпа нада а живих заботіцца а нє а мьортвих!...це НАМ ВОНИ підсовують "какая разніца", але аж ніяк не собі...тоді - хто угодна тока ні Ющєнка...зараз - хто угодна тока ні Парашенка...
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Как называли Ющенко сеньор -голодомор, уроды, и ржали на сцене в день памяти о Голодоморе.
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Мендель Хатаевич: «Понадобился голод, чтобы показать народу, кто здесь хозяин Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну»


«Вечная память» о руководителе Татарского обкома, горячем партийце и «соавторе» украинского голодомора хранится в архивах ФСБ.

«Ваша задача - доставать зерно всеми способами, - учил "активистов" в 1932 году на Украине Хатаевич. - Не бойтесь употреблять крайние средства. За вами стеной будет стоять партия».
В 1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич отметил: «Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну». Комментарии, как говорят, излишни...
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/353435


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"Сеньор Голодомор!" Зеленскому припомнили скандальную сценку "95 квартала"

"Сеньор Голодомор!" Зеленскому припомнили скандальную сценку "95 квартала"
В годовщину Голодомора президенту Украины Владимиру Зеленскому припомнили "шутку" о трагедии.
В 2010 году в "Вечернем квартале" показали сценку, в которой сотрудники спецслужб прослушивали экс-президента Виктора Януковича, который подбирал пароль к компьютеру Виктора Ющенко.
Среди них прозвучали варианты "властелин мира", "пчелиный король" и "сеньор Голодомор".
/antikor.com.ua/articles/342866-senjor_golodomor_zelenskomu_pripomnili_skandaljnuju_stsenku_95_kvartala
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Аякже.Багато чого вони розказують. Це ж та Ясько,що в Москві була під час Майдану ?
Жодної співпраці з делегацією РФ, ми маємо вступати в діалог, але не дружити з агресором, - глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 7307
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одного не пойму...как? как на международную арену (не цирковую, не на шоу) можно было назначить неопытную и не "обстрелянную" манюню...
там должны быть быстро соображающие, патриотичные и умные аксакалы, понимающие суть и сущность каждой запятой и подоплеку каждого вроде бы обычного слова...
там не надо самолюбоваться и пиариться - там надо воевать, вгрызаться морально в визави и добивать аргументами, при этом отлично владеть английским языком и терминологией.. и помнить..что ты не Лизонька, а он не Сереженька...а ты Украина, а он рашка, подлая, брехливая, мстительная и ушлая!!!
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Забажали українці халявної долі
За дешеві кіловати продали героїв
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Сам факт що ви туди повернулись, є державною зрадою.
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Какая ЗЕленая сосочка.....
Я бы вдул.
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В британському уряді ця Ясько працювала. Кадри аж з самої метрополії. Градус вище буде ніж у блазнів з Кварталу та Дніпровської урли.
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Это та самая Ясько, которая во время войны училась в Москве и в Англии ходила на выступления Собчак?
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Кремлёвский ....резидент ЗЕбил - капитулянт призывает формировать национальную идентичность на «неконфликтных» именах и событиях. Космонавты, клоуны, спортсмены, артисты ученые должны стать во главе народа,.....А вся эта его братия полусепаратистов она что рискуя своей жизнью и пойдёт -защищать Родину Украину которую он клоун назвал проституткой ? В данном случае от российских фашистов - оккупантов кровавого )(уйла.. Или его ЗЕбилы украинофобы: клоуны , артисты, космонавты..... все как один пойдут освобождать временно оккупированную кремлёвскими фашистами Украинскую землю Крыма и Донбасса... Продать, раздербанить и разворовать Украинскую державу они пародажные кремлёвские холуи аж бегом смогут, а защитить даже не подумают, она им не родная.
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Этой компании просто нужно потусить в Европе,получить командировачные,пожить на халяву в европейских отелях за наш счет.Вот им зачем ПАСЕ.Интеречы Украины им побоку.После того как туда вернули мордор Украине там делать нечего.
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Скільки вона кілометрів ху%в отсмоктала щоб там бути..це ж школярка бялдовита... Що це недозріле мале-тупе опудало робить на цій посаді ???
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Новость о том что никакого сотрудничества с делегацией из России не планируется. А дальше и голодомор, и двойное гражданство, и Ясько в ход идет, некоторые "вдуть" хотят, но тут мнения разделились)))
Скажу свое ИМХО. Прошлые арьевы, геращенки, березы, и типы в ассенизаторских перчатках, облажались нормальненько. К чему был демарш с уходом? Хотели услышать как ПАСЕ по Украине плачет? Не плачет, пришлось вернуться просто так. Надо видеть масштаб политического веса, и на свои силы рассчитывать. Помощи будет все меньше.
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насправді все навпаки,йдуть щоб частіше бачитися з друзяками касапами..
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У діалог не вступають - його шукають,
Вступають у дискусію.
"Какая разница????????"
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