 Ми підтримуємо запровадження ринку землі в Україні, але виступаємо за захист прав малих фермерів, - посол Єврокомісії Маасікас

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському", передає Цензор.НЕТ
"Ми не сліпі і не глухі до побоювань, які існують в українському суспільстві. ЄС підтримує мету цієї реформи, адже це вивільнить такий потенціал для вашої економіки. Згідно з підрахунками Світового банку, йдеться про 1% або 1,5% ВВП країни. Але потрібні запобіжники для захисту малих фермерів. Це дуже важливо. і стурбованість з цього приводу закономірна і виправдана", - сказав Маасікас.
Він додав, що важливою для України залишається судова реформа, реалізація якої дозволить уникнути зловживань після відкриття ринку землі.
"Чи будуть дотримуватися обмежень? Чи не спробують певні впливові особи під чужими або фальшивими іменами, використовуючи підставні компанії, скупити багато землі? Це те, що залежить від чинної системи правосуддя. Тому все це треба робити паралельно", - зазначив Маасікас.
Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина.
Если в Польше, тогда
Иностранцы могут купить землю, если они в браке с гражданами Польши и жили в стране последние 2 года. Или если они жили в Польше последние 5 лет, после получения статуса постоянного резидента.
В отдельных регионах такое ограничение не касается граждан ЕС, которые арендовали землю на протяжении последних 3 лет. Физлица или юрлица должны иметь с/х образование или опыт работы в данной сфере.
Максимальная площадь участка в собственности - 500 га. Цены регулируются рынком. Действует налог на продажу земли - 2-5% от стоимости. Налог оплачивает покупатель. Далее налоги на с/х земли отсутствуют.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3096403
Я за такой рынок земли. Ни в одной развитой стране нет "свободного" рынка. Везде жесткие ограничения, или же цена 60 000 за гектар.
По такой цене, она никому не нужна, так кк окупаться будет лет 60. В итоге, земля в основном арендуют.
то чия земля на вашу думку буде як почнуть продавати ?
Хто живе в Україні, той це добре знає... І лише кацапські тролі спамлять цим постом про Кубу і КНДР.
ВоровкаПринцесса опять боролась против рынка земли. Хочет, чтобы в Украине и дальше было крепостное право.
А чи багато української с/г продукції в Польщі? Мабуть хіба олія і мед...
Но трюк не прошел.
Гей ЗЕбил а где твой народный референдум?