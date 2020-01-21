 Ми підтримуємо запровадження ринку землі в Україні, але виступаємо за захист прав малих фермерів, - посол Єврокомісії Маасікас

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському", передає Цензор.НЕТ

"Ми не сліпі і не глухі до побоювань, які існують в українському суспільстві. ЄС підтримує мету цієї реформи, адже це вивільнить такий потенціал для вашої економіки. Згідно з підрахунками Світового банку, йдеться про 1% або 1,5% ВВП країни. Але потрібні запобіжники для захисту малих фермерів. Це дуже важливо. і стурбованість з цього приводу закономірна і виправдана", - сказав Маасікас.

Він додав, що важливою для України залишається судова реформа, реалізація якої дозволить уникнути зловживань після відкриття ринку землі.

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"Чи будуть дотримуватися обмежень? Чи не спробують певні впливові особи під чужими або фальшивими іменами, використовуючи підставні компанії, скупити багато землі? Це те, що залежить від чинної системи правосуддя. Тому все це треба робити паралельно", - зазначив Маасікас.