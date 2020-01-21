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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Єврокомісія (313) земля (492) ринок (106) Євросоюз (2740) фермер (43) Матті Маасікас (8)

 Ми підтримуємо запровадження ринку землі в Україні, але виступаємо за захист прав малих фермерів, - посол Єврокомісії Маасікас

Посол Європейської комісії в Україні Матті Маасікас заявив, що Європейський Союз підтримує введення ринку землі в Україні, але виступає за захист прав малих фермерів.

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському",  передає Цензор.НЕТ

"Ми не сліпі і не глухі до побоювань, які існують в українському суспільстві. ЄС підтримує мету цієї реформи, адже це вивільнить такий потенціал для вашої економіки. Згідно з підрахунками Світового банку, йдеться про 1% або 1,5% ВВП країни. Але потрібні запобіжники для захисту малих фермерів. Це дуже важливо. і стурбованість з цього приводу закономірна і виправдана", - сказав Маасікас.

Він додав, що важливою для України залишається судова реформа, реалізація якої дозволить уникнути зловживань після відкриття ринку землі.

Також читайте: Іноземцям заборонять купувати землю в 50-кілометровій прикордонній зоні, - Сольський

"Чи будуть дотримуватися обмежень? Чи не спробують певні впливові особи під чужими або фальшивими іменами, використовуючи підставні компанії, скупити багато землі? Це те, що залежить від чинної системи правосуддя. Тому все це треба робити паралельно", - зазначив Маасікас.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171044
 
 
 Топ коментарі
 
Пошел по стрелочке , козломордый ростовщик
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Нужно уточнить термин свободного рынка.
Если в Польше, тогда

Иностранцы могут купить землю, если они в браке с гражданами Польши и жили в стране последние 2 года. Или если они жили в Польше последние 5 лет, после получения статуса постоянного резидента.

В отдельных регионах такое ограничение не касается граждан ЕС, которые арендовали землю на протяжении последних 3 лет. Физлица или юрлица должны иметь с/х образование или опыт работы в данной сфере.

Максимальная площадь участка в собственности - 500 га. Цены регулируются рынком. Действует налог на продажу земли - 2-5% от стоимости. Налог оплачивает покупатель. Далее налоги на с/х земли отсутствуют.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3096403

Я за такой рынок земли. Ни в одной развитой стране нет "свободного" рынка. Везде жесткие ограничения, или же цена 60 000 за гектар.
По такой цене, она никому не нужна, так кк окупаться будет лет 60. В итоге, земля в основном арендуют.
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Якщо буде такий ринок землі як в Польщі, то народ підтримає. Але нам мля пропонують зовсім інше...
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Бо потрібно робити все з розумом - для громадян України, а не виключно для Коломойського.
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Зебілізм є зебілізм,нічого дивного лише факти Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас - Цензор.НЕТ 7443,бачили очі що вибирали - їжте,хоч повилазьте Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас - Цензор.НЕТ 2095 Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас - Цензор.НЕТ 1212
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Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли:

Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина.
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Нужно уточнить термин свободного рынка.
Если в Польше, тогда

Иностранцы могут купить землю, если они в браке с гражданами Польши и жили в стране последние 2 года. Или если они жили в Польше последние 5 лет, после получения статуса постоянного резидента.

В отдельных регионах такое ограничение не касается граждан ЕС, которые арендовали землю на протяжении последних 3 лет. Физлица или юрлица должны иметь с/х образование или опыт работы в данной сфере.

Максимальная площадь участка в собственности - 500 га. Цены регулируются рынком. Действует налог на продажу земли - 2-5% от стоимости. Налог оплачивает покупатель. Далее налоги на с/х земли отсутствуют.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3096403

Я за такой рынок земли. Ни в одной развитой стране нет "свободного" рынка. Везде жесткие ограничения, или же цена 60 000 за гектар.
По такой цене, она никому не нужна, так кк окупаться будет лет 60. В итоге, земля в основном арендуют.
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..."Станом на 31 серпня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 067,13 млрд грн, або 81,92 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1 250,87 млрд грн (60,51% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 49,57 млрд дол.1 жовт. 2019 р...
то чия земля на вашу думку буде як почнуть продавати ?
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А Канада з Ізраєлем куди з вашого списку поділись?
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Пошел по стрелочке , козломордый ростовщик
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Неправда! КНДР, Конго, Таджикістан, Венесуела і Куба не мають ринку ЗЕМЛІ ВЗАГАЛІ, а Україна має ринок землі з 2001 року. Не можна тільки с/г землі продавати, ділянку під хату/дачу купити можна цілком законно. І хати в нас продають з землею під ними!

Хто живе в Україні, той це добре знає... І лише кацапські тролі спамлять цим постом про Кубу і КНДР.
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І всі, хто лайкає цей брєд - теж кацапські тролі!
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а як там твої пейсаті єдиноплемінники ...невже своєю у Ізраїлі торгують ?
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Ну слова "защита прав" и "обеспокоенность" всегда используют эти лицемеры когда личная выгода важнее. Так что этому господину на жизни граждан Украины глубоко наплевать, тем более на каких то фермеров.
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Вчера Газовая Воровка Принцесса опять боролась против рынка земли. Хочет, чтобы в Украине и дальше было крепостное право.
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Ей всё равно против чего бороться,лишь бы быть в центре внимания и хотя бы на плаву.А то ведь на следующих выборах будет ждать участьМороза и Ляшка.С ветерком -мимо Рады.Всем,без искличения позавчерашним нечего делать в Раде.
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срібники від сенедріону відпрацьовуєш ...так один теж колись взяв ...правда погано закінчив ...чи то повісився ...чи то повісили ...читай Біблію Іуда
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Зная рыночную цену своей земли неплохо сдавать в Аренду.Как Гараж,квартиру ,дом.
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Хто б ще заступився за українських фермерів...
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Так ми теж за малий бізнес-фермерствр. І розкулачити всяких уродів- агрохолдингів. Ми не хочемо бути як латинська Америка. А влада по-ходу хоче, мля...
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А украинцы рынок земли не поддерживают, бо ее скупят теже евреи гектарами, а продавать будут килограммами. Им главное грошей в швейцарский банк отвезти
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Якщо буде такий ринок землі як в Польщі, то народ підтримає. Але нам мля пропонують зовсім інше...
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украинцев хотят быстро обворовать , ШОБ УНИЧТОЖИТЬ
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Ну от поляки і подбали про захист малих фермерів. І у нас в магазинах повно і яблук польських, і молочки, і сирів...
А чи багато української с/г продукції в Польщі? Мабуть хіба олія і мед...
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Говорят халва из Украины пользуется популярностью
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Та харчових продуктівнаших у Польщі вистачає - і цукерки, і шоколад, і пиво з горілкою. Я саме про продукцію с/г галузі говорю.
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уже був у 90х ...з заводами ...ще не дійшло ?
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А Беня с ЗЕ ДУМАЛИ ПОД ДУРОЧКОВ СКОСИТЬ И ПО 100 тыся га скупит себе земли
Но трюк не прошел.
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Гнать надо ЗЕбилов, БО ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ БЛИЦ КРИГ ПО СКУПКИ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ заслуживает изучения в суде в Гааге.
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Во блин все поддерживают,только на народ чья земля украинская и не хочет ее продавать все насрали.
Гей ЗЕбил а где твой народный референдум?
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