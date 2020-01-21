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Все про:Павловський_Ігор (54) Гандзюк (424)

 Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському Печерським райсудом Києва обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання почалося о 15.00.

Після клопотання адвокатів Павловського випустили з "акваріума".

О 17:25 суддя оголосив рішення про арешт Павловського.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Справа Гандзюк: у Херсоні провели 30 обшуків і пред'явили 9 підозр. ФОТО+ВІДЕО

Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 01
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 02
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 03
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 04
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 05
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 06Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 07Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 08
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 09
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 10
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 11
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави 12

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171041
 
 
 Топ коментарі
 
Неношенные палочки и каталки для подозреваемых, звонить Юле, Роману +380ХХХХХХХХХ.
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ТСН транслює- чергова шоу-клоунада.
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Ну и рожа -- сразу видно дядя в законе . куча адвокатов и палочка инвалидная нашлась !!!
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А не получится, что ему государство с извинениями купит за наш счет обратный билет в Херсон в вагоне СВ?
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Может. Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил? А посредник -- Лесин сидит в Доминикане и ни гу-гу.
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Ну и рожа -- сразу видно дядя в законе . куча адвокатов и палочка инвалидная нашлась !!!
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Им с судьёй местами поменяться-не заметишь разницы.
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Дядя - обычный местный "решала". И за наших и за ваших, лишь-бы бабки давали.
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у на с один суд на всю страну
Судья уже получил указание о назначении виновных
Забыл поцЗедент с сАбаковым
попиаритсяна прессконференции
Не успевают!! Давос ждет!!
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Піде..су павловському.. Пожитевий термін!!
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А навіщо клоунада. Він давно проходить по справі і сідді дивилися на нього і чомусь не заарештували? Чи був дзвіночок, щоб хоч чимось відволікти від провалів?
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Неношенные палочки и каталки для подозреваемых, звонить Юле, Роману +380ХХХХХХХХХ.
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Шоу сейчас -- это главное. Оно для зеленых важнее результата и морали. Шоу должно продолжаться непрерывно

Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави - Цензор.НЕТ 3815
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави - Цензор.НЕТ 1324
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костыли ему идут....но не хватает пледа)
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..учитесь, ваше преосвященство, как надо работать без отмычек..
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Без "активістів", без криків і порушень з боку нацдружин суд вініс рішення про арешт підсудного у справі і тільки на одних показах свідків. Які чудеса творяться в наших судах і до речі тих самих і навіть не реформованих.
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Цензор, та напишіть же, по якому звинуваченню йому дали два місяці без права застави! По справі Гандзюк, чи по інших інкримінованих злочинів?
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Этот крендель до порошенка потянет ниточку,поэтому порохорботы молчат.
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... очень уж у нас чиновники с правом подписи, хилые, чуть что-на койку,но не на шконку. Можно кучу примеров привести...налоговики,таможенники,судьи.... Однако,даже с такими диагнозами живут твари.... Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави - Цензор.НЕТ 8893
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