 Фігуранта справи Гандзюк Павловського доставили до Печерського суду. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Засідання почалося. У залі присутні прокурори та адвокати підозрюваного.
Після клопотання адвокатів Павловського випустили з "акваріума".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
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попиаритсяна прессконференции
Не успевают!! Давос ждет!!