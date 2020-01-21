 Казахстан звільнив малий бізнес від податків на три роки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dknews.kz.
Законом Республіки Казахстан "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань удосконалення процедур реабілітації та банкрутства, бюджетного, податкового законодавства та законодавства про залізничний транспорт" з 1 січня 2020 року низка вітчизняних платників податків звільнені від сплати податків до 1 січня 2023 року.
За даними Міннацекономіки, це робиться для полегшення податкового навантаження на представників малого та мікробізнесу.
Відповідно до законодавства мікробізнес - це індивідуальні підприємці з кількістю працівників до 15 осіб і з річним прибутком до 30 тис. МРП (79 млн тенге, близько 5,1 млн грн), малий бізнес - це індивідуальні підприємці і юридичні особи з кількістю працівників до 100 осіб і з річним прибутком до 300 тис. МРП (795 млн тенге, близько 51,1 млн грн).
Податком на дохід є - корпоративний прибутковий податок для юридичних осіб, індивідуальний прибутковий податок для індивідуальних підприємців, єдиний земельний податок для селянських або фермерських господарств, а також соціальний податок для підприємців, що здійснюють діяльність в СПР на основі спрощеної декларації.
Усі інші податки і платежі сплачуватимуться у разі виникнення зобов'язань.
Крім того, звільнення від сплати податків поширюється на суб'єктів мікро- та малого підприємництва, які застосовують спеціальні податкові режими (СПР).
Водночас не звільняються від податків платники податків, які здійснюють:
1) діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
2) виробництво та (або) оптову реалізацію підакцизної продукції;
3) діяльність зі зберігання зерна на хлібоприймальних пунктах;
4) проведення лотереї;
5) діяльність у сфері грального бізнесу;
6) діяльність, пов'язану з обігом радіоактивних матеріалів;
7) банківську діяльність (або окремі види банківських операцій) і діяльність на страховому ринку (крім діяльності страхового агента);
8) аудиторську діяльність;
9) професійну діяльність на ринку цінних паперів;
10) діяльність кредитних бюро;
11) охоронну діяльність;
12) діяльність, пов'язану з обігом цивільної та службової зброї і набоїв до неї;
13) діяльність у сфері надрокористування, зокрема діяльність старателів;
14) реалізацію корисних копалин, в тому числі діяльність трейдерів, діяльність з реалізації вугілля, нафти;
15) роздрібну реалізацію окремих видів нафтопродуктів бензину, дизельного палива і мазуту;
16) зовнішньоекономічну діяльність.
Звільнення від податків на дохід пошириться на 1,2 млн суб'єктів мікро та малого підприємництва. Це дозволить бізнесу за три роки заощадити понад 380 млрд тенге (близько 24,5 млрд грн. - Ред.), направити вивільнені кошти на розвиток своєї діяльності.
Как же порохоботы быстро деградируют...точнее возвращаются к истокам, первобытному состоянию.
Зеленский подписал закон о развитии малого бизнеса, и это не подразумевает трудоустройство отупевшего быдла торгашом на рынке!
Или у бабки с пучком петрушки годовой оборот выше миллиона гривен?
могли бы у наших оманских евреев спросить совета, как поступать с ФОПами и другой мелкотой...
Кассовые аппараты, ревизии и все такое...
А теперь фсе... - хана казахам...
кто осилит - другим донесёт в устной форме..
Падіння промислового виробництва:
• Вересень -1,1%
• Жовтень -5%
• Листопад -7,5%
Спад у металургії, яка є основною експортною галуззю України:
• Вересень -5,4%
• Жовтень -11,9%
• Листопад -14,2%
• Грудень -20,5% (металопрокат за даними Укрметалургпрому)
Спад у легкій промисловості у листопаді -10,1%
Спад у деревообробній промисловості у листопаді -8,6%
Спад у машинобудуванні у листопаді -12,7%
Спад вуглевидобутку через лобістське рішення про імпорт електроенергії з Росії в інтересах Коломойського:
• Вересень -1,5%
• Жовтень -2,3%
• Листопад -10,4%
Спад виробництва у сільському господарстві:
• Жовтень -6,7%
• Листопад -18,5%
О.Ковтуненко
Може він своїм прикладом хоче людей заохочую більше заробляти і віддихати по всьому світі ? Хто зна що у цього фінського хлопяти на умі
Как по Казахски будет....ГОЛОБОРОДЬКО?
А ЗЕленоБобики?)))))
Казахстан, але там голова держави думає ПРО ЛЮДЕЙ, а в Україні чиновники хрєн знає про що думають, тільки не про людей...
Ті дешеві європейські іномарки і ті заборонили дешево розмитнювати, клоуни -- воюють з власним народом
Борат шо-то таки знал!