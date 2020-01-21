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 Економіка, За кордоном
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Все про:Казахстан (107) податки (835) малий бізнес (5)

 Казахстан звільнив малий бізнес від податків на три роки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, що звільняє мікро- і малий бізнес від податків на доходи на три роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dknews.kz.

Законом Республіки Казахстан "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань удосконалення процедур реабілітації та банкрутства, бюджетного, податкового законодавства та законодавства про залізничний транспорт" з 1 січня 2020 року низка вітчизняних платників податків звільнені від сплати податків до 1 січня 2023 року.

За даними Міннацекономіки, це робиться для полегшення податкового навантаження на представників малого та мікробізнесу.

Відповідно до законодавства мікробізнес - це індивідуальні підприємці з кількістю працівників до 15 осіб і з річним прибутком до 30 тис. МРП (79 млн тенге, близько 5,1 млн грн), малий бізнес - це індивідуальні підприємці і юридичні особи з кількістю працівників до 100 осіб і з річним прибутком до 300 тис. МРП (795 млн тенге, близько 51,1 млн грн).

Податком на дохід є - корпоративний прибутковий податок для юридичних осіб, індивідуальний прибутковий податок для індивідуальних підприємців, єдиний земельний податок для селянських або фермерських господарств, а також соціальний податок для підприємців, що здійснюють діяльність в СПР на основі спрощеної декларації.

Усі інші податки і платежі сплачуватимуться у разі виникнення зобов'язань.

Крім того, звільнення від сплати податків поширюється на суб'єктів мікро- та малого підприємництва, які застосовують спеціальні податкові режими (СПР).

Водночас не звільняються від податків платники податків, які здійснюють:

1) діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
2) виробництво та (або) оптову реалізацію підакцизної продукції;
3) діяльність зі зберігання зерна на хлібоприймальних пунктах;
4) проведення лотереї;
5) діяльність у сфері грального бізнесу;
6) діяльність, пов'язану з обігом радіоактивних матеріалів;
7) банківську діяльність (або окремі види банківських операцій) і діяльність на страховому ринку (крім діяльності страхового агента);
8) аудиторську діяльність;
9) професійну діяльність на ринку цінних паперів;
10) діяльність кредитних бюро;
11) охоронну діяльність;
12) діяльність, пов'язану з обігом цивільної та службової зброї і набоїв до неї;
13) діяльність у сфері надрокористування, зокрема діяльність старателів;
14) реалізацію корисних копалин, в тому числі діяльність трейдерів, діяльність з реалізації вугілля, нафти;
15) роздрібну реалізацію окремих видів нафтопродуктів бензину, дизельного палива і мазуту;
16) зовнішньоекономічну діяльність.

Звільнення від податків на дохід пошириться на 1,2 млн суб'єктів мікро та малого підприємництва. Це дозволить бізнесу за три роки заощадити понад 380 млрд тенге (близько 24,5 млрд грн. - Ред.), направити вивільнені кошти на розвиток своєї діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171039
 
   
 Топ коментарі
 
А зебилы хотят кассовый аппарат бабке с пучком петрушки всунуть за её же деньги. Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года - Цензор.НЕТ 7868
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Зеля теж звільнив малий бізнес але не від податків, а просто звільнив. За допомогою РРО. Икномісти мля.
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А на Оман за какие шиши тогда?
Казахстан звільнив малий бізнес від податків на три роки - Цензор.НЕТ 8309
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А зебилы хотят кассовый аппарат бабке с пучком петрушки всунуть за её же деньги. Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года - Цензор.НЕТ 7868
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Если ты чмо называеш малым бизнесом торгашей, с тобой все ясно!

Как же порохоботы быстро деградируют...точнее возвращаются к истокам, первобытному состоянию.

Зеленский подписал закон о развитии малого бизнеса, и это не подразумевает трудоустройство отупевшего быдла торгашом на рынке!
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Бабки і голосували за Нелоха за обіцянки зменшити комуналку. Хай тепер їдять.
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Ты хоть бы поинтересовался группами налогообложения и кому из них хотят "всунуть" кассовые аппараты.
Или у бабки с пучком петрушки годовой оборот выше миллиона гривен?
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Сразу видно что в подбарыжники набирают исключительно олигофренов, бабка торгующая петрушкой не имеет ИП.
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Ну то что ЗЕбилы - это дебилы оно и так понятно. Но именно в данном случае насчет кассовых аппаратов я согласен. Хватит торгашам свою реальную выручку скрывать. Среди них уже десятки тысяч миллионеров, а единый налог платят ноль целый хрен десятых
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Зеля теж звільнив малий бізнес але не від податків, а просто звільнив. За допомогою РРО. Икномісти мля.
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Зеля звільнив людей від малого бізнесу, малий бізнес - від всіх проблем взагалі, а великий бізнес - від податків.
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а бубочка с самокатчиком не знают как еще фопа нашего вздрючить
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это вам - тиран - а не слуги народа - просто нет слов
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А этим слабо Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года - Цензор.НЕТ 5989 тоже самое в Украине сделать Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года - Цензор.НЕТ 5989
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Ваще то в Казхахстане и раньше неплохо было. Вот вам и азиаты. Хотя азиаты - и японцы с китайцами. И Сингапур. Получается самые отсталые тугодумы - это раха с Украиной....
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+1 добавление: только раха в 10 раз богаче. они могут себе позволить "тугодумство", а мы балансируем на грани.
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А мы строим укроколхоз - "Соціальну державу" ...
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А у нас туманная голова и полный профан ни один налог из пяти десятков не отменили,наоборот только усложнили систему с целью более эффективного давления на бизнес ради удобства сбора взяток.
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что с них взять, с этих азиатов? - тупые как есть...
могли бы у наших оманских евреев спросить совета, как поступать с ФОПами и другой мелкотой...
Кассовые аппараты, ревизии и все такое...
А теперь фсе... - хана казахам...
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порохобот проснулся Казахстан звільнив малий бізнес від податків на три роки - Цензор.НЕТ 5967 а чо ты Упети не вымагал того же....бо это не вязалось с Петиным стремлением сократить население Украины до 20 млн?
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Зеленое, ты вещи собрал? За бред о сокращении населения до 20 млн. скоро придется выложить пару лямов или присесть на пару лет. Закон твои слуги готовят.
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Токаев красава ! Обложил бандитов налогами, а остальным отменил ! Зеля, учись студент ! 👍
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Вот и я задаюсь вопросом: на хр@на козе баян, то бишь на хр@на стране Скоморох, если вполне можно обойтись без оного? Казахи вполне без клоуна обошлись.
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Зеленые макаки в Раде может то же прочтут эту новость ?!
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не все..
кто осилит - другим донесёт в устной форме..
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Это всё потому, что в Казахстане нету евреев)). Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года - Цензор.НЕТ 4313
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А Израиль чего намного лучше Украины живет, да многих европейских стран?
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Евреев везде полно. Только мешают они почему-то только украинцам.
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Ру́сский кагана́т - гипотетическое государственное образование народа русь (русов), хронологически предшествовавшее Киевской Руси.
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А в другой воюющей стране, как Казахстан, есть пример моментального снижения поступления налогов, которые, очевидно, что предполагают, что вернутся сторицей через три года войны?
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А ЗЕ дал малому бизнесу 2 миллиарда под проценты.
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Что сказать, молодцы, заботятся о людях не то, что у нас.
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а можит таво...їдінає еканамічіскає прастранства?...брацкіі народи всьотакі...
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у Казахстана свой газ чего сравнивать, они могут вообще ни за что не платить
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Я подібне бачив в Угорщині. Люди там легко працюють і там вважають, що краще так, ніж платити їм на безробіття. Тепер ще менше стимулів працювати в Україні.
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У нас постійно кандидати перед виборами обіцяють податкові канікули малому і середньому бізнесу. І де вони?
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Чудовий стимул для наших ФОПів перекинути офіси в Казахстан
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шмаркля працює...

Падіння промислового виробництва:
• Вересень -1,1%
• Жовтень -5%
• Листопад -7,5%

Спад у металургії, яка є основною експортною галуззю України:
• Вересень -5,4%
• Жовтень -11,9%
• Листопад -14,2%
• Грудень -20,5% (металопрокат за даними Укрметалургпрому)

Спад у легкій промисловості у листопаді -10,1%

Спад у деревообробній промисловості у листопаді -8,6%

Спад у машинобудуванні у листопаді -12,7%

Спад вуглевидобутку через лобістське рішення про імпорт електроенергії з Росії в інтересах Коломойського:
• Вересень -1,5%
• Жовтень -2,3%
• Листопад -10,4%

Спад виробництва у сільському господарстві:
• Жовтень -6,7%
• Листопад -18,5%

О.Ковтуненко



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Який щасливий цей мальчік з фінським іменем "Янєлох"

Може він своїм прикладом хоче людей заохочую більше заробляти і віддихати по всьому світі ? Хто зна що у цього фінського хлопяти на умі Казахстан звільнив малий бізнес від податків на три роки - Цензор.НЕТ 9233
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Вот те на...
Как по Казахски будет....ГОЛОБОРОДЬКО?
А ЗЕленоБобики?)))))
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А в рашке оппозиция дала жесткий ответ новому "социальному государству" Пукина.


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Шо с ЧУРОК взять? Мы сами розумни и працевыти и будем платить на зло всем. Дорогой газ - хорошо, высокие налоги - хорошо, высокие зарплаты слугам - хорошо, Одним словом - ПАТРИОТЫ.
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Украинский бюджет итак еле сводит концы с концами. Если перестать драть три шкуры с пересичных придется объявить дефолт.
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Или не финансировать бюджетные программы, как было в конце года. Кстати, никто не умер...
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, освобождающий микро и малый бизнес от налогов на доходы на три года. Источник: https://censor.net.ua/n3171039

Казахстан, але там голова держави думає ПРО ЛЮДЕЙ, а в Україні чиновники хрєн знає про що думають, тільки не про людей...
Ті дешеві європейські іномарки і ті заборонили дешево розмитнювати, клоуни -- воюють з власним народом Казахстан звільнив малий бізнес від податків на три роки - Цензор.НЕТ 3505
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Там у власти кровавый пуйловский прихвостень.
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Как говорил знаменитый сын казахского народа Борат Сагдиев: «А я плов кушаю, никого не слушаю». «Какой тачка купить, где есть бабий магнит?»
Борат шо-то таки знал!
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