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Все про:Держекоінспекція (53) забруднення (83) Фірсов (78)

 Асфальтний завод, що отруює місцевих жителів, без пояснень не пустив Держекоінспекцію на Рівненщині. Необхідний новий закон, - Фірсов

Рівненський асфальтний завод не пустив співробітників Держекоінспекції для позапланової перевірки, не пояснивши причин і не надавши коментарів.

Про це написав у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Черговий факт недопуску Держекоінспекції до перевірки. Цього разу ТОВ "Рівненський асфальтний завод". Місцеві жителі масово скаржаться на забруднення атмосферного повітря цим заводом. Отримавши скарги, ми погодили позапланову перевірку у Міністерстві енергетики та захисту довкілля. Сьогодні інспектори Поліського округу прибули для здійснення екологічного контролю. Але керівництвом заводу було ухвалено рішення не допустити Держекоінспекцію. Без мотивації. Без пояснення причин. Без коментарів", - повідомив Фірсов.

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За його словами, з кожним фактом недопуску зростає демотивація, і лише зміни до закону можуть допомогти вирішити проблему.

"Є бажання і можливість допомогти людям, а реалізувати це просто неможливо. Бо такий закон і саме "дірки" в законодавстві залишають можливість для безкарності. Я дуже сподіваюсь, що цю проблему ми зможемо швидко вирішити. Розраховую на допомогу всього складу Екологічного комітету ... Ми як Державна екологічна інспекція готові надати свої пропозиції термінових змін до законодавства", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, це вже не перша подібна ситуація. Раніше Фірсов повідомляв про недопуск Держекоінспекції до планової перевірки лісового господарства на Сумщині, на яке скаржаться через незаконне вирубування лісу. "Зараз не пустити інспекцію до перевірки коштує приблизно 750 грн, але навіть цей штраф здебільшого не платять", - писав тоді він.

Асфальтний завод, що отруює місцевих жителів, без пояснень не пустив Держекоінспекцію на Рівненщині. Необхідний новий закон, - Фірсов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171037
 
   
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Самое интересное, что когда идут разговоры о закрытии таких предприятий, то те же местные жители протестуют, т.к. им будет негде работать.
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А мусора зачем, мусоров в бой на пролом
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Там нема відкатів і прибутку - значить менти не братимуть участь. От Якби мова йшла про бурштин чипро ліс...
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Видать тоже #нелох, постучался, послали, и так 10 раз. Значит нужен новый закон.
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И правильно сделали,у кого хотят оджать что-то то их травят разными комиссиями и проверками до полного закрытия предприятий а затем их кто-то покупает за копейки и запускает без всяких модернизаций и работают как нивчем не бывало.
Кто скажет а зачем зимой асфальт?Вот то и оно до весны отожмут и заводик снова заработает из той же вонью.
И еще хлебопекарня пахнет хлебом,парфюмерный завод духами а городской коллектор говном иначе просто не может быть.
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Не "закон новый нужен", а юрисконсульт хороший в Экоинспекцию, чтобы иски в суды готовил и интересы "конторы" отстаивал... Вот только у начальства экологического на юриста "денех нет".. Есть только на "секретуток" и "жополизов".. А юрист минеты делать и "жопу вылизывать" не приучен... У него иные функции... Да и "экологам" стоит не вплетать личные интересы, в должностные обязанности.. А то мимо одних нарушений проходят, и не замечают, а на другие "налетают коршунами". Два года назад, у меня на глазах, "экологи" составили протокол на деда, который ловил блёсенкой с тремя крючками, окуней (блесна самодельная, на пару миллиметров была больше разрешённой), а на то, что весь плёс был затянут браконьерскими сетями, они внимание не обратили.... Поэтому, не исключено, что был простой "наезд" с целью "получить откупные"... А тогда юрисконсульт, с исками в суды, даже вреден - а вдруг в суде "хоботок сосущий, экологический", всплывёт?..........
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Китай за год выплавляет 1,3 млрд стали и чугуна.Это же полный капут!Китайцы не ропщут!
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Шо бабла не донесли.
Кому воняє - відмовтесь від доріг
і вьйо по коням.
Придурки гонорові.
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