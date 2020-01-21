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Все про:Росія (14990) крадіжка (333) військовослужбовці (2640)

 Заступника голови Генштабу ЗС РФ Арсланова звинуватили в розкраданні майже 7 млрд рублів

У Російській Федерації військове слідство висунуло обвинувачення в шахрайстві заступнику начальника Генштабу Збройних сил Росії, генерал-полковнику Халілу Арсланову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Згідно з матеріалами суду, 18 жовтня 2019 року Арсланову висунули обвинувачення у скоєнні двох злочинів, передбачених частиною 4 статті 159 КК РФ.

Він обвинувачується в розкраданні в межах виконання держконтракту грошових коштів на суму 191 млн 437 тис. 536 рублів і щонайменше 6,5 млрд рублів відповідно.

21 січня суд розглядає скарги на арешт майна генерала. Кримінальну справу за якою Арсланову висунули обвинувачення, було відкрито 6 серпня 2013 року за фактом розкрадання коштів під час укладання держконтракту на сервісне обслуговування і ремонт військової техніки.

Про претензії правоохоронних органів до Арсланова стало відомо восени 2019 року. Разом з ним у кримінальній справі фігурують кілька чиновників ЗС РФ і топменеджерів російських підприємств. Джерело повідомило журналістам, що сам генерал перебуває під підпискою про невиїзд і вини не визнає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171036
 
 
 Топ коментарі
 
поскреби русского - найдешь татарина
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наверняка, он руссофоб и работал на НАТО..
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Мабуть татарин з Поволжя.
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Протокольное ябло у этого парашника. Замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову предъявили обвинение в хищении почти 7 млрд рублей - Цензор.НЕТ 976
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наверняка, он руссофоб и работал на НАТО..
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откладывал на сытую пенсию..... а вообще это не новшиство после того как у обычного майора Захарченко нашли 1ярд баксов.....
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помощник путена ответил крупному бизнесу словами «делиться надо»
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такая славянская фамилия и морда лица
Особенно глазки-как у *****
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Героя Украины ему за этот подвиг...
наш хлопец...
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Наша людина... Можна і нагородити. Це ж скільки ракет і снарядів недоотримали козлорилі...
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Вот на кого молиться нужно , чем больше таких генералов тем ближе победа , аминь !
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А где визитка Яроша, под шкаф закатилась?
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Нехило качкалдак затарился. Типичная русская репа Заступника голови Генштабу ЗС РФ Арсланова звинуватили в розкраданні майже 7 млрд рублів - Цензор.НЕТ 6442
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