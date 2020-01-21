 Заступника голови Генштабу ЗС РФ Арсланова звинуватили в розкраданні майже 7 млрд рублів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Згідно з матеріалами суду, 18 жовтня 2019 року Арсланову висунули обвинувачення у скоєнні двох злочинів, передбачених частиною 4 статті 159 КК РФ.

Він обвинувачується в розкраданні в межах виконання держконтракту грошових коштів на суму 191 млн 437 тис. 536 рублів і щонайменше 6,5 млрд рублів відповідно.

21 січня суд розглядає скарги на арешт майна генерала. Кримінальну справу за якою Арсланову висунули обвинувачення, було відкрито 6 серпня 2013 року за фактом розкрадання коштів під час укладання держконтракту на сервісне обслуговування і ремонт військової техніки.

Про претензії правоохоронних органів до Арсланова стало відомо восени 2019 року. Разом з ним у кримінальній справі фігурують кілька чиновників ЗС РФ і топменеджерів російських підприємств. Джерело повідомило журналістам, що сам генерал перебуває під підпискою про невиїзд і вини не визнає.

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