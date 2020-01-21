 Важливо, щоб обидві сторони могли донести свою позицію до Генпрокурора, - Арахамія про справу заводу "Океан"

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Я сприяю, щоб обидві сторони змогли донести свою позицію до Генерального прокурора, бо вони кажуть протилежні речі. Важливо, щоб правоохоронні органи розібралися в цій справі чесно і без упереджень", - зазначив він.

За його словами, сьогодні директор заводу має зустрітися з Генпрокурором Русланом Рябошапкою.

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Нагадаємо, Рябошапка провів зустріч із головою Миколаївської ОДА Олександром Стадніком.

Раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Таке рішення було ухвалене в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведенні його до банкрутства.

Детальніше про ситуацію із заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018 році суднобудівний завод "Океан" - що це означає?"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод володіє, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями по будівництву великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.