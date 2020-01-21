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Все про:обмін (614) Росія (14990) кримські татари (1495) Полозов (316)

 Обміняти кримських політв'язнів можна буде лише за наявності політичного інтересу у РФ, - Полозов

Звільнення кримських татар з російського ув'язнення, які проходять у "справах Хізб ут-Тахрір", залежить лише від політичної волі керівництва і інтересу російської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив адвокат Микола Полозов.

"Що стосується кримських татар, ситуація дуже складна. І після вересневого обміну в Криму багато хто висловлював невдоволення, чому лише один кримський татарин, Едем Бекіров, потрапив до цього списку", - розповів адвокат, зазначивши, що кримські татари становлять більшість у списку утримуваних у Росії українських політв'язнів.

За словами Полозова, попри статті, за якими обвинувачують кримчан у Росії, приклади звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, свідчать про те, що обвинувачених у "справах Хізб ут-Тахрір" також можуть звільнити.

"Це не було проблемою для російської влади. Єдине питання було лише в наявності політичного інтересу, політичної волі. Тому я переконаний, що якщо російська влада матиме якийсь політичний інтерес, щоб передати кримських татар, яких обвинувачують у тероризмі, Україні, то проблем жодних не буде", - вважає адвокат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171032
 
 
 Топ коментарі
 
Полозов,в каком месте они политзаключенные?
Крым это не территория рашки.
Они пленные.
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Зеля их на Херсон обменяет. А следующих - на Николаев.
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Мені дуже жаль арештованих кримських татар, бо вони в'язні совісті, але в першу чергу треба звільняти військовополонених.
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Полозов,в каком месте они политзаключенные?
Крым это не территория рашки.
Они пленные.
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Мені дуже жаль арештованих кримських татар, бо вони в'язні совісті, але в першу чергу треба звільняти військовополонених.
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Мне их тоже жалко но обмен возможен на запуск в Крым воды из Днепра.Как думаете обмен этого стоит?
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Звичайно, що такий обмін неможливий.
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Но дело к этому идет.Уже обменяли убийц майдановцев на военнопленных.
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Можливо. Я теж про це неодноразово писав. Єдина надія, що після наступних виборів це припинять.
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Следующих выборов мне кажется уже не будет,в кацапии готовится закон о прожизненном президенстве.
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Вот туда мы при помощи ЗЕбилов и возвращаемся,сдача интересов Украины на лицо.
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Узники совести это преследуемые своим государством по политическим мотивам,т.е. имеющие другую точку зрения.
Крымские татары не являются гражданами раши тае как их гражданство выдано им без их просьбы.
Поэтому узниками совести они не могут быть.
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Вони можуть мати паспорт росії і вони арештовані по політичним мотивам, тому вони в'язні сумління.
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Полозов и все кто считают их узниками совести признают принадлежность Крыма федерации.
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Можливо. Мене не цікавить, що думає Полозов.
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Полозов не может думать по другому.
Потому что вместо адвокатской практики в раше которой он занимается его посадят по статье посягательство на тер.целостность раши.
Вопросы не к нему.
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Не может,потому что тогда не сможет быть их адвокатом.
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Зеля их на Херсон обменяет. А следующих - на Николаев.
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Не понимаю. Так уже обменяли всех на всех?.. Обміняти кримських політв'язнів можна буде лише за наявності політичного інтересу у РФ, - Полозов - Цензор.НЕТ 1508
Или зе-гавно просто п.здун?
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