 Обміняти кримських політв'язнів можна буде лише за наявності політичного інтересу у РФ, - Полозов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив адвокат Микола Полозов.
"Що стосується кримських татар, ситуація дуже складна. І після вересневого обміну в Криму багато хто висловлював невдоволення, чому лише один кримський татарин, Едем Бекіров, потрапив до цього списку", - розповів адвокат, зазначивши, що кримські татари становлять більшість у списку утримуваних у Росії українських політв'язнів.
За словами Полозова, попри статті, за якими обвинувачують кримчан у Росії, приклади звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, свідчать про те, що обвинувачених у "справах Хізб ут-Тахрір" також можуть звільнити.
"Це не було проблемою для російської влади. Єдине питання було лише в наявності політичного інтересу, політичної волі. Тому я переконаний, що якщо російська влада матиме якийсь політичний інтерес, щоб передати кримських татар, яких обвинувачують у тероризмі, Україні, то проблем жодних не буде", - вважає адвокат.
Крым это не территория рашки.
Они пленные.
Крымские татары не являются гражданами раши тае как их гражданство выдано им без их просьбы.
Поэтому узниками совести они не могут быть.
Потому что вместо адвокатской практики в раше которой он занимается его посадят по статье посягательство на тер.целостность раши.
Вопросы не к нему.
Или зе-гавно просто п.здун?